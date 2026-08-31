Việt Nam và Trung Quốc có nhiều thế mạnh bổ trợ nghiên cứu đào tạo nhân lực, chuyển giao và ứng dụng AI

Việt Nam và Trung Quốc có nhiều thế mạnh bổ trợ trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, đầu tư và ứng dụng AI.

Diễn đàn Đối thoại Việt Nam – Trung Quốc về AI và Kinh tế số 2026.

Mới đây tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Đối thoại Việt Nam – Trung Quốc về AI và Kinh tế số 2026.

Đây là Diễn đàn do Tập đoàn Sunwah, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao đồng chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại Singapore, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam và Phòng Thương mại Hồng Kông – Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Tiến sĩ Jonathan Choi Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hồng Kông, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah nhấn mạnh AI đang trở thành động lực quan trọng của chuyển đổi số, nâng cao năng suất và hình thành các mô hình tăng trưởng mới.

Việt Nam và Trung Quốc có nhiều thế mạnh bổ trợ trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, đầu tư và ứng dụng AI. Ông kỳ vọng Diễn đàn sẽ góp phần chuyển những kết nối và trao đổi thành các chương trình nghiên cứu, dự án công nghệ và cơ hội hợp tác cụ thể.

GS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông (PTIT), khẳng định vai trò của trường đại học trong kết nối Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp, đưa tri thức và công nghệ vào thực tiễn.

PTIT cam kết phát huy vai trò cầu nối về nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo, cùng các đối tác chuyển hóa các cam kết hợp tác thành những sản phẩm và kết quả công nghệ cụ thể.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ Nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, khẳng định công nghiệp công nghệ số, AI, bán dẫn và dữ liệu là những năng lực nền tảng trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Ông đề xuất thúc đẩy hợp tác theo hướng chuyển từ kết nối kinh tế sang kết nối công nghệ, từ chuyển giao sang đồng sáng tạo và thu hút đầu tư sang cùng phát triển hệ sinh thái và nguồn nhân lực.

Tại Diễn đàn đã diễn ra lễ trao 05 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), gồm các thỏa thuận giữa PTIT và Tập đoàn Sunwah; Tập đoàn FECON và Tập đoàn Sunwah; Sunwah Hà Nội và Viettel IDC; Sunwah Hà Nội và CMC Global; Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao (Phân hội Hà Nội) và Hiệp hội Hợp tác Giáo dục Toàn cầu. Các thỏa thuận tạo nền tảng để các bên tiếp tục phát triển những chương trình hợp tác trong công nghệ, AI, chuyển đổi số, giáo dục – đào tạo, đầu tư và kết nối thị trường.