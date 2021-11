VinFast mang "tương lai của di chuyển" đến Los Angeles Auto Show 2021

Ý tưởng “Tương lai của di chuyển” xuất phát từ chính tầm nhìn của VinFast - “Trở thành hãng xe điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu”. “Tương lai của di chuyển” mà VinFast hướng tới là một tương lai bền vững khi mọi người đều có thể tận hưởng việc di chuyển bằng phương tiện thông minh, an toàn, thú vị và thân thiện với môi trường. VinFast tin vào triết lý “công nghệ vị nhân sinh” phục vụ đời sống hằng ngày và mang lại trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

Thông điệp chủ đạo trên sẽ được hiện diện xuyên suốt trong tất cả các chi tiết, bố cục tại không gian trưng bày rộng gần 800m2 của VinFast. Mọi chi tiết thiết kế và tạo hình trong gian hàng sẽ được thực hiện theo chủ nghĩa tối giản với gam màu chủ đạo trắng và xanh dương nổi bật. Đây cũng là màu sắc nhận diện thương hiệu đặc trưng của VinFast - được ví như một “tia điện xanh” tràn đầy năng lượng, đang không ngừng thúc đẩy cuộc cách mạng di chuyển thông minh toàn cầu.

Hé lộ một phần cho tầm nhìn “Tương lai của di chuyển” của VinFast chính là hai mẫu xe điện VF e35 và VF e36. Đội ngũ thiết kế của VinFast và đơn vị thiết kế nổi tiếng thế giới Pininfarina đã sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, kết hợp những đường cong mềm mại với những nét cắt mạnh mẽ, khỏe khoắn. Những yếu tố tương phản được bố trí một cách hài hòa và thú vị, mang đến ấn tượng đặc biệt về thị giác, khiến 2 mẫu xe lúc nào cũng có vẻ như đang chuyển động, tạo nên vẻ đẹp cân bằng động đặc biệt. Nội thất xe cũng được thiết kế với ưu tiên tạo sự thoải mái và hứng khởi cho người dùng bằng những chi tiết tinh xảo, tỉ mỉ cùng không gian sang trọng tiện nghi.

Đúng với tinh thần “Tương lai của di chuyển”, một số công nghệ thông minh, hứa hẹn tạo nên sự hứng khởi và tạo động lực chuyển đổi sang xe điện cho người dùng sẽ được VinFast hé lộ tại triển lãm. Điển hình như: Hệ thống An ninh thông minh, Hệ thống Giám sát giao thông và người lái do VinAI phát triển; Dịch vụ Kiểm thử ADAS và tính năng Tự hành trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) Routix, do Vantix triển khai. Trong đó, giải pháp kiểm thử Routix giúp phát hiện sự cố trong thời gian ngắn nhất với độ chính xác tuyệt đối, nâng cao tiêu chuẩn an toàn của mỗi chiếc xe.

Ông Michael Lohscheller, Tổng giám đốc VinFast Toàn cầu, chia sẻ: “VinFast tin tưởng rằng ‘Tương lai của di chuyển’ sẽ là những chiếc xe điện thông minh có tính cá nhân hoá cao và được tích hợp những ‘công nghệ vì cuộc sống’, thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, tạo ra trải nghiệm cầm lái vượt trội và thoải mái. Los Angeles Auto Show được biết đến là triển lãm ô tô tiên phong dẫn dắt xu hướng tiêu dùng xe, vì vậy, VinFast xem đây là địa điểm hoàn hảo để công bố cam kết của mình với xu hướng giao thông xanh và khuyến khích mọi người chuyển sang sử dụng xe điện.”

Để đạt được mục tiêu đầy thách thức trên, VinFast đã và đang không ngừng nỗ lực mang đến cơ hội sở hữu xe điện với những công nghệ tiên tiến, mức giá cạnh tranh, dịch vụ hậu mãi vượt trội với chính sách bảo hành 10 năm nhằm khuyến khích người dùng xe xăng an tâm chuyển sang xe điện.

Bà Lisa Kaz, Tổng giám đốc Los Angeles Auto Show chia sẻ: “Điện hóa là sự chuyển đổi lớn nhất trong ngành công nghiệp ô tô thế giới trong 100 năm qua. Los Angeles Auto Show rất hào hứng được chào đón các hãng xe điện, trong đó có VinFast, đến với triển lãm, đem đến cơ hội khám phá thương hiệu xe điện đầu tiên đến từ Việt Nam cùng các dòng xe điện mới nhất. Đặc biệt, VinFast cũng sẽ mang đến triển lãm lần này tầm nhìn truyền cảm hứng về xu hướng điện hóa ô tô - ‘Tương lai của di chuyển’. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hành trình hiện thực hóa mục tiêu của VinFast và sẽ luôn chào đón họ quay trở lại sân chơi này với những thành công mới.”

Lễ ra mắt thương hiệu xe điện toàn cầu và triển lãm “Tương lai của di chuyển” của VinFast sẽ diễn ra vào ngày 15h30 ngày 17/11/2021 (giờ Los Angeles, tức 6h30 sáng 18/11 theo giờ Hà Nội). Chương trình được phát trực tiếp trên các trang Facebook và YouTube của VinFast tại các thị trường Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan.

Los Angeles Auto Show 2021 sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 19-28/11/2021.

* Thông tin chi tiết tại: https://vinfastauto.com/globalpremiere.