Volvo huy động 2,9 tỷ USD phát triển xe điện

Thỏa thuận này định giá Volvo Cars lên tới 23 tỷ USD, 11 năm sau khi công ty Trung Quốc mua lại mảng kinh doanh từ Ford Motor Co. với giá 1,8 tỷ USD.

Theo số liệu của Bloomberg, đây là IPO được coi lớn nhất châu Âu kể từ hồi đầu năm 2021.

Nhà sản xuất ô tô Thuỵ Điển với kế hoạch đầy tham vọng chỉ bán ô tô chạy điện hoàn toàn vào năm 2030, có kế hoạch sử dụng quỹ để bổ sung năng lực sản xuất ô tô để có thể tăng gần gấp đôi doanh số hàng năm lên hơn 1,2 triệu xe. Volvo Cars cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy pin ở châu Âu.

“Chúng tôi có một chiến lược rất rõ ràng để trở thành một công ty xe điện vào năm 2030 và đã đi trên hành trình đó được vài năm rồi. Tất nhiên, với điều này, chúng tôi có thể đảm bảo sự chuyển đổi đó, vì tất nhiên nó không miễn phí”, Giám đốc điều hành Volvo Cars, Hakan Samuelsson cho biết.

Giá trị vốn hóa thị trường dự kiến ​​của Volvo khoảng 20 tỷ USD so với khoảng 65 tỷ USD của BMW AG, trong khi nhà sản xuất ô tô cao cấp của Đức sản xuất hơn 2 triệu xe so với 660.000 của Volvo Cars vào năm ngoái.

Trong khi đó, những công ty mới tham gia vào ngành như Nio Inc. và Tesla Inc. đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu của họ tăng vọt so với các nhà sản xuất truyền thống ngay cả khi họ chỉ bán được một phần nhỏ số lượng xe.

IPO cũng diễn ra chưa đầy một tháng sau khi nhà sản xuất xe điện Polestar, do Volvo Cars và Geely kiểm soát, cho biết họ sẽ ra mắt công chúng ở New York. Thỏa thuận này cho thấy giá trị doanh nghiệp 20 tỷ USD cho công ty khởi nghiệp, với việc Volvo Cars dự kiến ​​sẽ nắm giữ 50% cổ phần của Polestar sau khi niêm yết.

Geely trước đây đã cố gắng đưa Volvo Cars ra công chúng vào năm 2018, nhưng hủy niêm yết sau khi các nhà đầu tư được cho là không hài lòng với kỳ vọng định giá của nó lên tới 30 tỷ USD.

Một nhóm quỹ hưu trí và các nhà đầu tư tổ chức đã cam kết mua lượng cổ phiếu trị giá 6,4 tỷ kronor trong đợt IPO này.

Việc chào bán tới 21% cổ phần của Volvo Cars kéo dài đến hết ngày 27 tháng 10 và cổ phiếu sẽ bắt đầu giao dịch tại Stockholm vào ngày 28 tháng 10.