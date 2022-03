Xăng tăng giá, chi phí đi xe điện rẻ hơn 3-6 lần so với xe đốt trong

Thực tế xe điện hoạt động hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn so với các loại xe chạy xăng, dầu không phải là thông tin mới, nhưng đang ngày càng trở nên rõ ràng và được nhiều người quan tâm hơn khi giá xăng tăng gần đây.

Giá xăng đã biến động mạnh trong thời gian qua, nhưng thậm chí còn hơn thế nữa trong bối cảnh Nga và Ukraine căng thẳng, gây hạn chế đối với đất nước vốn là một nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn.

Trên khắp nước Mỹ, giá xăng đã tăng trung bình lên trên 4,20 USD một gallon, nhiều khu vực chứng kiến giá hơn 5 USD một gallon.

Mới đây, Hiệp hội Vận tải Không phát thải (ZETA) đã công bố một nghiên cứu mới, tính toán mức độ ảnh hưởng của sự gia tăng này đến chi phí vận hành xe xăng so với xe điện.

Theo nghiên cứu của họ, xăng tăng giá hiện đã khiến chi phí sử dụng xe điện rẻ hơn từ ba đến sáu lần so với xe chạy bằng khí đốt. Mức độ chi phí rẻ hơn tùy theo tình hình từng bang tại Mỹ. Nhưng nhìn chung, kể từ tháng 3/2022, lái xe EV trên mỗi dặm rẻ hơn đáng kể so với lái xe chạy bằng xăng. Trên toàn quốc, xe điện rẻ hơn 3-5 lần so với xe chạy bằng xăng. Ở Arizona, Florida, Georgia, Nevada, North Carolina, Tennessee và Virginia, một số xe điện có chi phí vận hành rẻ hơn 5-6 lần.

Trong đồ họa này, ZETA đang so sánh chi phí lái xe Ford F150, Toyota RAV4 và Honda Civic với F150 Lightning, Rivian R1T và Tesla Model 3. Đồ thị hiển thị giá xăng trung bình tại Mỹ vào ngày 10/3/2022 là 4,32 USD/galon; giá điện trung bình là 0,14 USD/kwh vào cuối năm 2021. Đồ thị cho thấy tổng chi phí nhiên liệu khi đồ đầy bình xăng các mẫu ô tô và chi phí sạc đầy các xe điện. Biểu đồ sau so sánh tổng chi phí mỗi dặm của các dòng xe.

Joe Britton, Giám đốc điều hành của ZETA, nhận xét về báo cáo rằng chỉ số giá tiêu dùng của tháng này một lần nữa cho thấy giá khí đốt đang tăng cao, điều này càng trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh Nga - Ukraine. Các gia đình Mỹ đang mất tiền vì một thứ hàng hóa ngày càng khó dự đoán và không thể chi trả được trong một năm đại dịch vốn đã đắt đỏ. Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng người tiêu dùng Mỹ không phải lựa chọn giữa việc lái xe hơi hay tiết kiệm tiền. Xe điện hiện nay có giá cả rất phải chăng.