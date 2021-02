Xe sang Lexus LS nâng cấp về Việt Nam, giá từ 7,2 tỷ đồng

Lexus LS 2021 mới vừa chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam với phiên bản LS 500 sử dụng động cơ xăng và phiên bản hybrid LS 500h.



Ở phiên bản 2021, phần cản trước của Lexus LS được tinh chỉnh với góc mũi xe được vuốt dọc, phía trong của lưới tản nhiệt chuyển sang màu tối kết hợp với lưới tản nhiệt phụ được chuyển sang dạng vuông. Đèn trước chuyển sang dạng dọc, kết hợp 3 đèn projector nhỏ gọn và đèn chiếu sáng ban ngày dạng chữ L, phía dưới là cụm Blade Scan AHS.

Trong khoang nội thất, một số chi tiết được thay đổi hình dáng từ đồng hồ hiển thị đến ốp trang trí, từ vô-lăng đến bệ tì tay đều được trau chuốt tỉ mỉ hơn. Đặc biệt, màn hình audio được đưa ra ngoài giúp việc thao tác trên màn hình cảm ứng trở nên đơn giản hơn. Một nút bấm được bố trí thêm giúp truy cập nhanh vào phần hiển thị cho hệ thống sưởi ghế và vô-lăng.

Phiên bản nâng cấp được bổ sung nội thất Nishijin lấy cảm hứng từ những con sóng dưới ánh trăng, kết hợp chất liệu vải dệt cao cấp Nishijin và những chi tiết nội thất bằng Platinum cán mỏng.

Thiết kế khoang nội thất Lexus LS 2021.

Điểm đáng chú ý nhất ở Lexus LS 2021 là các tính năng an toàn được nâng cấp. Trong đó, đèn pha được nâng lên cấp độ tự động thích ứng tích hợp công nghệ quét tốc độ cao (Blade Scan AHS) giúp đem lại sự an toàn tuyệt đối trên mỗi khúc cua trong đêm tối và tính năng phanh hỗ trợ đỗ xe (Parking Support Brake) giúp chủ sở hữu thêm an tâm sau khi kết thúc hành trình mỗi ngày.

Phiên bản Lexus LS 500 trang bị động cơ xăng V6 dung tích 3.5L cùng hộp số tự động 10 cấp, công suất cực đại 415 mã lực và mô-men xoắn cực đại 599 Nm.

Phiên bản hybrid Lexus LS 500h sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.5L cùng hộp số tự động Multi-stage 10 cấp, công suất cực đại 295 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Cùng với động cơ xăng, phiên bản hybrid có thêm mô-tơ điện cho công suất cực đại 177 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Tổng công suất của phiên bản Lexus LS 500h đạt 354 mã lực.

Tất cả các phiên bản mới của mẫu xe Lexus LS 2021 đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Xe bắt đầu bán ra tại Việt Nam từ đầu tháng 2/2021.

GIÁ BÁN LẺ VÀ THÔNG SỐ LEXUS LS 2021 TẠI VIỆT NAM