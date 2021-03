Xe sang Mercedes C 180 AMG mới giá dưới 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam

C 180 là mẫu xe nhỏ nhất trong các dòng xe sedan của Mercedes-Benz. Bởi vậy, Mercedes C 180 AMG phiên bản nâng cấp cũng được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên của những người tiêu dùng mua xe hạng sang lần đầu có khả năng tài chính tốt.



Phiên bản C 180 AMG mới sở hữu diện mạo thể thao tương tự như đàn anh C 300 AMG, thoạt nhìn giống như một bản sao. Ngoại thất nổi bật với gói AMG Line. Mũi xe trẻ trung với hai hốc thoát gió cỡ lớn thông ra vòm bánh xe cùng lướt tản nhiệt kim cương. Cụm đèn LED toàn phần thiết kế kiểu xếp lớp 2 tầng, 4 khoang với các tinh thể liền kề tạo ra hiệu ứng 3D. Đèn hậu LED cũng được thiết kế lại đồ họa sợi quang dạng chữ C dễ nhận diện vào ban đêm.

Điểm khác của C 180 AMG so với đàn anh C 300 AMG nằm ở bộ mâm 18 inch 5 chấu kép có đồ họa ngôi sao bạc trên nền xám thay vì nền đen và viền mạ chrome cùng kính trong suốt thay vì gói Night package.

Mercedes C 180 AMG sử dụng động cơ I4 dung tích 1.5L tăng áp cuộn kép thế hệ mới (mã M264). Động cơ này có thể sản sinh sức kéo 250 Nm ngay từ tốc độ tua máy thấp 1.500 vòng/phút và công suất cực đại 156 mã lực. C 180 có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 8,6 giây, nhanh hơn nhiều mẫu xe phổ thông sử dụng động cơ nạp khí tự nhiên dung tích 2.5L.

C 180 AMG nhẹ hơn 65 kg so với phiên bản C 200 trước đây, tương đương với việc chở ít hơn một người lớn. Xe vẫn sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn đồng cầu sau.

Một điểm thay đổi đáng giá song sẽ ít người tiêu dùng nắm được là phiên bản C 180 AMG mới sử dụng hệ thống treo được tinh chỉnh cứng hơn, hạn chế rung lắc và dao động khi đánh lái, giúp xe ổn định hơn ở tốc độ cao. Kết hợp với hệ thống lái Direct-Steer trợ lực điện và tỷ số truyền lái biến thiên theo tốc độ, C 180 AMG mang đến trải nghiệm lái chân thực và giàu cảm xúc hơn cho người cầm lái.

Nhờ vào trọng lượng nhẹ, cấu trúc tăng áp cuộn kép và hệ thống treo thể thao, C 180 AMG mang đến khả năng vận hành linh hoạt và nhạy bén. Nếu chủ yếu đi phố, C 180 AMG rất dễ kiểm soát. Hơn nữa, xe vẫn có lẫy chuyển số, người lái hoàn toàn chủ động khi cần vượt xe hay đi đèo dốc. Chỉ cần xoay cụm điều khiển Dynamic Select, người lái sẽ khám phá những tính cách khác biệt rõ nét ở từng chế độ lái Comfort, Eco, Sport, Sport+ và Individual.

Khoang nội thất của C 180 AMG được ốp gỗ Piano màu đen bóng kết hợp với ốp nhôm thể thao. Ghế xe bọc da Artico màu đen hoặc vàng silk. Vô-lăng thiết kế mới tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng trên tay lái (Touch Control Buttons). Tính năng điều khiển hành trình (cruise control) và giới hạn tốc độ (speed limit) được tích hợp lên tay lái. Xe hỗ trợ sạc điện thoại không dây chuẩn Qi và kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Một số trang bị đáng chú khác trên Mercedes C 180 AMG mới bao gồm hệ thống cảnh báo mất tập trung Attention Assist, hệ thống ESP Curve Dynamic Assist giúp ổn định thân xe khi vào cua, lốp run-flat và phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh…

Đáng chú ý là phiên bản sedan hạng sang Mercedes C 180 AMG chỉ có giá bán lẻ 1,499 tỷ đồng. Xe có chế độ bảo hành 3 năm và có thể được mở rộng lên 5 năm.

HÌNH ẢNH CHI TIẾT MERCEDES C 180 AMG MỚI 2021