Xuyên qua bất ổn, "sóng" bất động sản nhà ở đang mạnh dần lên

Ông Lê Anh Tuấn, Phó tổng Giám đốc đầu tư của Dragon Capital, trong chia sẻ hồi tháng 11/2020 cho rằng, mặc dù có nhiều biến tác động đến giá bất động sản, nhưng nhìn chung giá bất động sản nhà ở sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tương lai.



CÓ THỊ TRƯỜNG LỚN TĂNG TRƯỞNG ĐẾN 17,5%

Báo cáo của CBRE và Savills Việt Nam đều cho thấy, giá nhà ở tiếp tục tăng trên tất cả các phân khúc trong thời gian qua ở các thị trường lớn. Nhu cầu nhà ở vẫn ở mức cao là lý do quan trọng khiến giá nhà ở tiếp tục tăng và thị trường nhà ở tiếp tục sôi động bất chấp đại dịch.



Báo cáo kinh tế xã hội 11 tháng của 4 thị trường bất động sản lớn cả nước gồm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai cho thấy những bằng chứng thuyết phục về sự phục hồi của ngành kinh doanh bất động sản nhà ở.



Tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh, doanh thu bất động sản 11 tháng đạt 213.394 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức giảm này đã được thu hẹp so với kết quả 9 tháng và 6 tháng đầu năm 2020 (6 tháng doanh thu giảm 12,3%).



Hơn thế nữa, Tp. Hồ Chí Minh cho biết, vốn thực hiện đầu tư bất động sản trên địa bàn thành phố có xu hướng tăng, nhờ sự góp mặt của một loạt dự án nhà ở như dự án căn hộ Sunshine City Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng, Quận 7); dự án căn hộ Laimian City (Quận 2), dự án Kingcrown Infinity (Q. Thủ Đức)…

Tương tự, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản trong tháng 11 tiếp tục tăng, với mức tăng 5,25% so với tháng trước. Dù vậy, tính chung 11 tháng, doanh thu bất động sản của Đồng Nai giảm 15,26% so với cùng kỳ. Tỉnh Đồng Nai cho biết, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã có kế hoạch để khắc phục kho khăn, đồng thời xây dựng nguồn lực và nhân lực để chủ động cơ cấu lại tổ chức và dự án theo hướng thiết thực và hiệu quả, do đó nhiều dự án bất động sản trong tháng 11 giá trị tăng so tháng trước.

Tại thị trường Hà Nội, doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản 11 tháng giảm nhẹ 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Cho vay lĩnh vực bất động sản đến cuối tháng 11 trên địa bàn Hà Nội đạt 433 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% dư nợ cho vay.



Tại thị trường Bình Dương, doanh thu kinh doanh bất động sản 11 tháng đạt 45.517 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng nhanh hơn thời điểm 9 tháng đầu 2020 (9 tháng, doanh thu bất động sản đạt hơn 30.665 tỷ đồng, tăng 15,3%).



Doanh thu lĩnh vực bất động sản trên địa bàn Bình Dương trong năm 2020 tăng mạnh bất chấp tác động gây nhiễu số liệu so sánh cùng kỳ năm 2019 của các khoản thu nhập đột biến từ chuyển nhượng bất động sản trong 11 tháng đầu năm 2019 của các Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, Tổng công ty Becamex, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, Công ty Cổ phần Hưng Vượng.



Ngoài ra, báo cáo các kỳ trước đó trong năm 2020 cho thấy, vốn của các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn Bình Dương tăng. Trong 8 tháng đầu năm 2020, Bình Dương cũng đón nhận đến 6 dự án đầu tư bất động sản đăng ký mới với tổng vốn 118 triệu USD.



Giới chuyên môn đánh giá, doanh thu bất động sản ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh sụt giảm so với cùng kỳ năm trước do tỷ trọng đáng kể của mảng cho thuê mặt bằng kinh doanh và lưu trú. Tuy nhiên, mảng nhà ở và mặt bằng cho thuê trong các ngõ/hẻm xe hơi có thể lưu thông được vẫn đang tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu cao.



ÔNG LỚN TRANH THỦ "CHỐT DEAL"



Ở bức tranh khác của thị trường bất động sản, hoạt động đầu tư của các nhà phát triển địa ốc trở nên sôi động, các ông lớn đã tranh thủ "chốt deal" để gia tăng quỹ đất phục vụ cho tương lai.



Thống kê báo cáo tài chính các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên 3 sàn cho thấy, có đến 57.000 tỷ đồng đã được các nhà phát triển bất động sản bơm thêm vào các dự án hiện hữu lẫn đầu tư mới trong 11 tháng qua. Nếu tính cả dòng tiền có được từ bán dự án cũ đem tái đầu tư dự án mới/dự án đang đầu tư, con số thực tế còn cao hơn rất nhiều mức 57.000 tỷ đồng.



Novaland, nhà phát triển bất động sản chi mạnh nhất trong thời gian qua cho các dự án bất động sản, mới đây cho biết, trung tuần thàng 11/2020, Novaland đã chốt giao dịch dự án quy mô 286 ha ở Đồng Nai, cùng một số thương vụ khác ở các địa phương khác, tổng giá trị giao dịch gần 1 tỷ USD.



Novaland đã bơm khoảng 1 tỷ USD vào thị trường bất động sản trong 9 tháng đầu năm



Phát Đạt, doanh nghiệp đứng thứ 5 trong nhóm bơm tiền mạnh vào thị trường hồi quý 2/2020, Hội đồng quản trị của Phát Đạt đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Cổ phần Bến Thành – Long Hải, đơn vị sở hữu Khu du lịch Bến Thành – Long Hải. Trên thuyết minh báo cáo tài chính, Phát Đạt đã đầu tư gần 2.000 tỷ đồng vào dự án mới này. Hay như Nam Long, mới đây đã hoàn tất mua thêm 30% vốn tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai (chủ đầu tư dự án Waterfront Đồng Nai) để sở hữu 100% dự án này. Giá trị thương vụ 1.950 tỷ đồng.



Danh Khôi chỉ tính riêng nửa đầu năm 2020 đã tiến hành M&A khá nhiều dự án lớn, mỗi thương vụ lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, có thương vụ mua lại 100% vốn từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier để trở thành chủ đầu tư Dự án Sun Frontier.



Ngoài các doanh nghiệp nói trên, Đất Xanh, Hưng Thịnh, An Gia, LDG Group được cho cũng đang săn tìm quỹ đất mới thông qua các thương vụ M&A.



NHU CẦU GIA TĂNG



CBRE trong báo cáo thị trường nhà ở cho biết, tỷ lệ hấp thụ trong 9 tháng đầu năm 2020 tại Tp. HCM vẫn đạt 92%. Trong khi đó, tỷ lệ hấp thụ trung bình tại Hà Nội tăng lên 111% do thiếu hụt nguồn cung mới.

Các dự án với vị trí đắc địa, sở hữu giấy tờ pháp lý minh bạch và chủ đầu tư có uy tín hiện đang được người mua bất động sản ưa chuộng. Có dự án ra mắt vào tháng 9/2020 vừa qua với tỷ lệ lấp đầy ấn tượng vào khoảng 80-90% trong ngày mở bán đầu tiên mặc dù giá bán nhà ở mức cao đạt 5.400 USD/m2, tương đương xấp xỉ 675.000 USD cho một căn hộ ba phòng ngủ. Một dự án khác đạt tỷ lệ lấp đầy đạt 92% sau 3 ngày ra mắt trong quý 3/2020.



Đua đặt chỗ trong lễ mở bán một dự án ở phía Bắc tháng 11/2020.



Thậm chí Giám đốc khối kinh doanh và tiếp thị của một công ty bất động sản cho biết, trong các đợt bán sản phẩm luôn có hiện tượng khách hàng đua nhau "đặt chỗ". Như đợt mở bán trong tháng 7/2020 số lượng khách hàng đặt tiền để giành quyền mua gấp 5 lần lượng hàng đưa ra.



Theo thống kê của các tổ chức, giá nhà ở đã tăng vọt trong tháng 11 với mức tăng khoảng 5-6%, có dự án tăng đến 33% như dự án Lovera của Khang Điền. Giá tại dự án Centum Weath của Thuduc House, Celesta Rise của Keppel Land hay Ascent Garden Homes của Tiến Phát, giá căn hộ thứ cấp đều tăng 5 - 6% so với giá gốc; dự án Him Lam Riverside đã tăng 13%.