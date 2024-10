Những năm 1990 tại Việt Nam có thể được coi là khoảng thời gian bản lề, giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đó cũng là khi mỗi vật dụng mới xuất hiện trong gia đình đều có thể tạo nên sự thay đổi đáng nhớ…

Hoài niệm những năm 1990, không thể bỏ qua những con hẻm nhỏ giữa Sài Gòn, nơi thi thoảng sẽ có khoảng sân chung với vòi nước công cộng xếp đầy những dãy xô chậu nhựa từ sáng tới đêm. Trong những ngôi nhà trung lưu, chiếc cassette rè rè phát ra loạt ca khúc trữ tình, những tối mất điện nhóm bếp dầu bằng que diêm Thống Nhất, nấu một tô mì Miliket gói giấy rồi đặt bên trên chiếc ghế nhựa Duy Tân… Mới đó đã hơn 30 năm!

Những thế hệ người Việt từ 8x trở về trước khi nhắc về những thương hiệu thân thuộc trong tâm trí của họ thường không quên cái tên Duy Tân. Từ những chiếc bình sữa những năm đầu đời, những bộ bàn ghế đi học tuổi thơ, những chiếc bình nước khi đi làm, cho đến những chiếc tủ trong mỗi gia đình, bộ thau rổ dùng nấu ăn hàng ngày, hay thùng đựng đá mỗi mùa nắng nóng đổ lửa…. Mỗi sản phẩm của Duy Tân hiện diện ở khắp nơi như thế, gần gũi và bình dân, gắn bó với cuộc sống của nhiều thế hệ người Việt.

Với hàng trăm ngàn sản phẩm đa dạng: Nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp, nhựa bao bì, Duy Tân đã chinh phục khách hàng từ Bắc vào Nam, từ thành thị tới nông thôn, từ cao tuổi đến thế hệ Gen Z, từ những tổ ấm bình yên, quán ăn dân dã cho đến những khu chợ tấp nập, để trở thành biểu tượng của sự chất lượng, bền bỉ trong lòng hàng triệu người tiêu dùng trên khắp Việt Nam. Trong đó, sự xuất hiện của nhãn hàng cao cấp Matsu cũng đem lại sự tiện nghi, đa năng, định hình và nâng cao phong cách sống của nhiều gia đình.

Nỗ lực cải tiến và đem làn gió mới cho các sản phẩm, Duy Tân đang "ghi điểm" trong lòng khách hàng trẻ bởi việc phát triển các dòng sản phẩm ở phân khúc trung và cao cấp (Matsu, Matsu Lock, Plaxury), mở rộng kênh phân phối hiện đại (thương mại điện tử), nhằm hướng tới trải nghiệm tiêu dùng thông minh. Hàng tháng, Duy Tân đều đặn ra mắt các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Các sản phẩm mới gây ấn tượng với thiết kế tinh tế, màu sắc trẻ trung, hợp xu hướng sống hiện đại, tối giản, chuộng thẩm mỹ của người tiêu dùng hiện đại.

Lịch sử 37 năm đầy tự hào của Duy Tân với dấu ấn của một thương hiệu lâu năm và truyền thống trong ngành nhựa Việt Nam.

Từ một tổ hợp sản xuất nhỏ ở quận Bình Tân, TP.HCM chuyên các mặt hàng ghế nhựa và rổ nhựa chỉ vỏn vẹn vài chục người với máy móc thô sơ (15/10/1987), đến nay, Công ty đã phát triển vượt bậc cả về quy mô và số lượng. Nguồn nhân sự lên tới hơn 4.200 người có chuyên môn, am hiểu thị trường, trong đó, có nhiều nhân viên gắn bó lâu năm, với tình yêu nghề và lòng tận tâm. Diện mạo mới của Duy Tân được khẳng định qua 5 nhà máy hiện đại tại TP.HCM, Long An, Bình Dương với công nghệ sản xuất vượt trội từ Đức, Nhật, Ý, Đài Loan.

Trong nhiều năm, Duy Tân được đánh giá là một trong những doanh nghiệp sản xuất nhựa lớn nhất và dẫn đầu mảng nhựa gia dụng tại Việt Nam. Thế mạnh của Công ty chính là xây dựng nguồn lực đầy đủ đáp ứng quy trình sản xuất khép kín với sự hợp lực của nhiều công ty thành viên. Từ nguồn nguyên liệu đảm bảo (Công ty TNHH Nhựa MATA), công nghệ tạo khuôn có độ chính xác cao (Công ty TNHH Khuôn Chính Xác Duy Tân), đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm, năng lực đáp ứng mọi nhu cầu, cho đến hệ thống máy móc dây chuyền hiện đại (các nhà máy ở TP.HCM, Long An, Bình Dương), hệ thống kho rộng rãi và vận chuyển phủ khắp...

Với giá trị “uy tín – chất lượng – sáng tạo – hiệu quả” của người làm nghề, các sản phẩm của Duy Tân đều được làm từ nguyên liệu uy tín, có độ bền cao, đảm bảo thẩm mỹ, khả năng chịu lực tốt và an toàn cho người sử dụng. Mỗi thành phẩm ra lò đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, đạt chuẩn ISO; hệ thống quản lý an toàn – hợp pháp – chất lượng đạt tiêu chuẩn toàn cầu BRC Global Standard (Anh Quốc); Chứng nhận ISCC PLUS (năm 2022) do Tổ chức Phát triển Bền vững Quốc tế và Chứng nhận Carbon cấp.

Sự tâm huyết, uy tín được nâng cao, Duy Tân đã kết nối được hệ thống phân phối trải dài với độ phủ hơn 60.000 điểm bán trên toàn quốc. Nhiều đại lý, nhà phân phối, cửa hàng tạp hóa trong từng ngõ hẻm, đã gắn bó với Công ty từ những năm đầu thành lập. Họ sẵn sàng đồng hành cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách như sự suy giảm của nền kinh tế, dịch bệnh Covid-19, thay đổi nhân sự…

Sau năm 1994, trong xu hướng đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia, Duy Tân đã chinh phục được lòng tin từ Unilever, thương hiệu nổi tiếng có những yêu cầu khắt khe để sản xuất bao bì cho các sản phẩm dầu gội, sữa tắm, bột giặt, nước rửa chén. Nhờ “hữu xạ tự nhiên hương”, sau đó Công ty trở thành nhà cung cấp bao bì, chai nhựa, nắp chai... cho nhiều nhãn hàng lớn khác trong ngành hàng tiêu dùng, dược phẩm, hóa mỹ phẩm như: Nestlé, Castrol, Sanofi, Earth... Trong số đó, có nhiều đối tác vẫn còn giữ mối quan hệ gắn bó lâu năm và đồng hành cùng Duy Tân trong hành trình mới.

Bắt đầu xuất khẩu từ năm 1997, đến nay, sản phẩm của Duy Tân cùng các thương hiệu toàn cầu đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm nhiều thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Châu Âu...Tại các triển lãm quốc tế, nhiều khách hàng đã đánh giá cao ưu thế nổi trội của Duy Tân: thương hiệu uy tín, nhà máy sản xuất quy mô lớn, sản phẩm bền đẹp, chất lượng, đa dạng…

Với tiềm lực phát triển mạnh mẽ, Duy Tân được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư lớn. Năm 2021, bước ngoặt đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới khi Duy Tân chính thức trở thành thành viên của SCG Packaging (SCGP) – một trong những tập đoàn quy mô lớn tại châu Á về mảng bao bì.

Duy Tân đã tận dụng lợi thế doanh nghiệp nhựa gia dụng hàng đầu Việt Nam, cùng hệ sinh thái tiềm lực của tập đoàn mẹ là SCG Packaging để hướng đến mục tiêu đầy tham vọng là trở thành nhà sản xuất nhựa hàng đầu ASEAN.

Bằng việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững & vươn tầm quốc tế, đầu tư, phát triển đội ngũ nhân sự tài năng, chuẩn mực về hệ thống quản trị, tối ưu hóa quy trình vận hành sản xuất, đội ngũ công ty đã thực hiện những dự án thâm nhập thị trường mới, chinh phục nhiều khách hàng mới, từ đây, Công ty đã có nhiều sự thay đổi mang tính bước ngoặt.

Trong xu hướng “Sản xuất và sử dụng bao bì bền vững” của thế giới, Duy Tân hợp tác với nhiều đối tác toàn cầu để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe. Nổi bật là các sản phẩm bao bì nhựa tái sinh/nhựa tái chế (PRC, rPET, rPP) như bình nước, bình đựng dầu nhớt, hộp mỹ phẩm; cải tiến giảm nhựa ở nắp chai, giảm nhựa ở khâu đóng gói… cho các đối tác Nestlé, Motul, Muji…

Mới đây, doanh nghiệp đã sản xuất thành công loại nắp dính liền chai giúp việc phân loại và xử lý tái chế nhựa thuận lợi hơn, và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mỗi cá nhân. Cải tiến này cũng đáp ứng tiêu chuẩn bao bì mới của EU (năm 2024), giúp các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu khắt khe khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Từ những dấu ấn đó, Duy Tân được đánh giá là doanh nghiệp hiếm hoi của ngành nhựa Việt chạm tay tới các giải thưởng quốc tế uy tín: ASEAN Brand Award, “Doanh nghiệp hoạt động tốt nhất châu Á” (ACES 2023) và “Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á” (APEA 2023). Với sự đánh giá về tài chính và thương hiệu từ Forbes, Duy Tân được định giá thương hiệu 31 triệu đô la, thuộc Top Thương hiệu hàng tiêu dùng cá nhân và công nghiệp dẫn đầu (2023).

Không chỉ nâng cao uy tín thương hiệu, Duy Tân ngày càng chiếm trọn tình cảm, niềm tin của khách hàng nhờ vào sự thấu hiểu, đồng hành và hỗ trợ tận tâm. Nhiều hoạt động phát triển bền vững (ESG) được Duy Tân thực hiện và đã lan tỏa tới nhiều người dân và cộng đồng.

Các nhà máy ở Long An, Bình Dương hiện đã ứng dụng nguồn năng lượng tái tạo – năng lượng mặt trời nhằm tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Dự án “Thu cũ đổi mới” nhằm nâng cao ý thức tái chế sản phẩm cũ, dự án “Đổi rác lấy quà” hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn nhận được sự hưởng ứng của hàng ngàn cư dân thành phố. Nhân viên Duy Tân chung tay làm sạch và trồng cây phủ xanh bãi biển, “Vì Việt Nam xanh – sạch – tuần hoàn”…

Nhiều năm qua, Duy Tân cũng tích cực đóng góp cho nhiều hoạt động thiện nguyện, xã hội như đồng hành trong chiến dịch chống Covid-19; trao học bổng cho học sinh sinh viên nghèo; hỗ trợ người nghèo, khuyết tật; chuỗi chương trình “Chia sẻ yêu thương” hỗ trợ trẻ em tại nhiều tỉnh thành…

Đặc biệt, Duy Tân luôn có mặt ở những điểm nóng kịp thời như hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại do bão lũ Yagi tại Yên Bái, thăm hỏi trẻ em bị bạo hành tại mái ấm, xây dựng trạm tiếp nước, tặng bình đựng nước miễn phí cho người lao động khi thời tiết nắng nóng, cải tạo đường mới cho nhân viên…

Trong văn hóa doanh nghiệp, Duy Tân chú trọng xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc. Dù bối cảnh kinh tế khó khăn thế nhưng Công ty vẫn đồng hành cùng hơn 4.200 người lao động, mang đến nhiều hoạt động hữu ích, chế độ phúc lợi chính sách tốt nhằm chăm lo tinh thần, đời sống cho từng nhân viên. Công ty cũng tổ chức chương trình bồi dưỡng nhân sự hiện hữu và xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa thông qua chia sẻ kiến thức thực tế, chương trình “nhân sự tiềm năng” góp phần định hướng nghề nghiệp cho các em sinh viên.

Nhờ những nỗ lực đó, Duy Tân vinh dự đón nhận hàng trăm giải thưởng, danh hiệu, chứng nhận từ các tổ chức uy tín: Thương hiệu Quốc Gia 4 lần liên tiếp (2014 - 2016 - 2018 - 2020); Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (28 năm); Top 500 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lớn Nhất Việt Nam - VNR500 (12 năm); Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (Anphabe); Top 25 Thương hiệu hàng tiêu dùng cá nhân, công nghiệp & Top 50 Thương Hiệu Dẫn Đầu (Forbes Việt Nam); Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu… và nhiều bằng khen của cơ quan chính quyền, Chính phủ….

Hành trình 37 năm qua, Duy Tân luôn tự hào đã giữ vững sự tín nhiệm được vun đắp từ giá trị ĐỒNG HÀNH - BỀN VỮNG. Với quyết tâm chinh phục dấu mốc ý nghĩa, trong chiến lược dài hạn, Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư về công nghệ sản xuất, phát triển sản phẩm mới - vật liệu mới, chinh phục & khai phá lĩnh vực, thị trường mới nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Đồng thời, Duy Tân đang nỗ lực trên con đường trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững vươn tầm châu Á, khẳng định tầm nhìn xa và khát vọng lớn của thương hiệu “quốc dân” trong lòng mọi người.