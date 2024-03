Ngay từ khi bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam vào tháng 1/2022, Shinhan Life Việt Nam đã đặt ra tầm nhìn Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông qua Đổi mới (Enhance the Quality of Life through Innovation). Với tầm nhìn này, chất lượng là kim chỉ nam trong các chiến lược kinh doanh của nhà bảo hiểm Hàn Quốc tại Việt Nam. Hơn nữa, Shinhan Life đến từ Hàn Quốc, một thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển, nơi khách hàng rất tỉ mỉ, chi tiết và quyền lợi khách hàng được đề cao. Chính vì thế, ngay từ đầu, hãng bảo hiểm này đã chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, phải tư vấn đúng, đủ và phù hợp cho khách hàng.

Dù gia nhập thị trường đúng vào giai đoạn đầy biến động do đại dịch Covid, và tiếp sau đó là giai đoạn khó khăn chung của thị trường, nhưng Shinhan Life vẫn bước đi từng bước vững vàng và tăng trưởng tích cực. Song song với tôn chỉ chất lượng, Shinhan Life luôn nỗ lực tạo ra sự khác biệt ở danh mục sản phẩm bảo hiểm, kênh phân phối, và vận hành quản trị để xây dựng vị thế trên thị trường.

Bước sang hành trình năm thứ 3 kinh doanh tại Việt Nam, ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam tiết lộ: “Mục tiêu của Shinhan Life Việt Nam là trở thành công ty bảo hiểm được người Việt yêu mến. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực với mong muốn được khách hàng Việt nhớ tới Shinhan Life là một công ty bảo hiểm nhân thọ đáng tin cậy với các kênh phân phối chất lượng, các giải pháp tài chính ưu việt và luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu”.

Để thích ứng phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, người đứng đầu công ty cho biết, Shinhan Life Việt Nam sẽ kết hợp USP (Unique Selling Proposition – kinh doanh khác biệt) và ESP (Emotional Selling Proposition – ưu thế về mặt tình cảm) để tạo nên một dấu ấn thương hiệu khác biệt trên thị trường.

Theo ông Bae Seung Jun, ESP được thể hiện thông qua đội ngũ bán hàng xuất sắc và dịch vụ hậu mãi tận tâm. Còn USP thể hiện sức mạnh tổng hợp của các công ty con thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam (One Shinhan), và thông qua việc chuyển giao bí quyết từ kinh nghiệm của Shinhan Life Hàn Quốc. Cả hai yếu tố này sẽ tạo nên sức mạnh và sự khác biệt của Shinhan Life trên thị trường trong thời gian tới. “Tôi tin rằng rất hiếm công ty trên thị trường có thể sở hữu hoặc sao chép yếu tố này”, vị Tổng giám đốc nhấn mạnh.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sau một năm điều chỉnh mạnh mẽ, đang chuyển hướng rõ ràng từ “lượng” sang “chất” với đích đến là tăng trưởng chất lượng. Một trong những yêu cầu “nóng” nhất trong suốt giai đoạn vừa qua, và cả trong thời gian tới đó là nâng cao chất lượng đại lý bảo hiểm nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Sau 2 năm hoạt động, Shinhan Life đang cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng, mang đến những giải pháp bảo hiểm toàn diện, linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu bảo vệ khác nhau và dự phòng cho tương lai của khách hàng Việt. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, kênh phân phối mới - Kênh đại lý bảo hiểm cá nhân chính thức đi vào hoạt động vào cuối tháng trước, nhà bảo hiểm Hàn Quốc kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện hơn nữa trải nghiệm của khách hàng Việt khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

“Với kênh phân phối mới FC, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt chất lượng làm trọng tâm trong các hoạt động tư vấn khách hàng. Chúng tôi không phát triển về số lượng mà tập trung vào chất lượng, hướng đến việc tuyển dụng và đào tạo một đội ngũ chuyên nghiệp, có nền tảng tốt. Tại Shinhan Life Hàn Quốc, FC là kênh chủ lực đóng góp chính vào doanh số, góp phần mang lại sự phát triển bền vững của công ty. Chúng tôi sẽ áp dụng mô hình thành công này cho kênh FC của Shinhan Life Việt Nam, với mục tiêu trở thành nhân tố chủ chốt mới, tạo ra sự thay đổi nhận thức trên thị trường bảo hiểm Việt Nam”, Tổng giám đốc Bae Seung Jun chia sẻ.

Người đứng đầu còn cho biết, kênh FC nói riêng và Shinhan Life Việt Nam nói chung sẽ luôn được công ty mẹ Shinhan Life Hàn Quốc hỗ trợ trên mọi phương diện. Với chính sách thu nhập cạnh tranh cũng như chương trình đào tạo hấp dẫn, đội ngũ FC sẽ luôn được Công ty hậu thuẫn để đạt được thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Cùng với kênh Bancassurance, telemarketing, đại lý tổ chức và hợp tác với các công ty cùng tập đoàn, kênh FC với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp vừa đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho Shinhan Life trong thời gian tới.

Bảo hiểm nhân thọ mang tính nhân văn cao, là sản phẩm mà mọi giá trị đều xoay quanh con người, vì tương lai tươi sáng hơn cho mỗi cá nhân và gia đình, góp phần hiệu quả vào an sinh xã hội. Cũng xuất phát từ giá trị cốt lõi này, mà Shinhan Life đã và đang từng bước để hướng tới hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm được người Việt yêu mến.

“Để biến ước mơ, mục tiêu này thành sự thật, thay vì chỉ đơn thuần theo đuổi lợi nhuận, Shinhan Life sẽ luôn hướng đến mối quan hệ hợp tác cùng phát triển, cùng đóng góp vào sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của Việt Nam. Cùng nhau, với tinh thần One- Team, tất cả chúng tôi đang cùng nỗ lực xây dựng nên một Shinhan Life Việt Nam - nơi mà đội ngũ nhân viên và đại lý luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào”, Tổng giám đốc Bae Seung Jun cho biết.

Năm 2024, mặc dù thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn đối mặt với nhiều thách thức, nhưng với nền tảng kinh tế vĩ mô dự báo có nhiều điểm sáng và khung pháp lý cơ bản hoàn thiện, thị trường được kỳ vọng sẽ chuyển đổi tích cực hơn để đạt được mục tiêu tăng trưởng dương 5%, đóng góp hiệu quả hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với niềm tin vững chắc vào sự hồi phục của thị trường, cũng như tiềm năng lớn của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong dài hạn, Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam nói: “Nhìn vào con số rất lớn về đầu tư trở lại nền kinh tế và chi trả quyền lợi bảo hiểm của bảo hiểm nhân thọ mỗi năm đã cho thấy vai trò góp phần ổn định kinh tế vĩ mô cũng như góp phần bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội. Hơn nữa, tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ của người dân Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, chỉ khoảng 11%. Vì thế, chúng tôi luôn tin rằng thị trường bảo hiểm nhân thọ sẽ sớm phục hồi và tiếp tục phát triển trong thời gian tới”.

“Việc ra mắt kênh FC và đầu tư mở rộng trung tâm dịch vụ khách hàng ở thời điểm này cũng chính là minh chứng cho niềm tin vững chắc của Shinhan Life vào tiềm năng phát triển của thị trường. Với sự hẫu thuẫn lớn của tập đoàn mẹ, Shinhan Life sẽ tiếp tục mở rộng phát triển trong năm nay, nhằm thúc đẩy vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm, cũng như đóng góp vào an sinh xã hội, phát triển kinh tế của Việt Nam”, ông Bae Seung Jun nhấn mạnh.