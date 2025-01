Không khó để nhận diện chân dung những người mua nhà ở giai đoạn hiện tại, theo nghiên cứu của PropertyGuru, nhóm có nhu cầu tìm mua bất động sản nhiều nhất là những người từ 22 đến dưới 39 tuổi. Đặc biệt, với nhóm người trẻ từ 22 đến 34 tuổi, nhu cầu tìm mua bất động sản đã tăng từ mức 39% vào năm 2021 lên hơn 42% trong năm 2023. Việc người trẻ trở thành nhóm khách hàng chính trong lĩnh vực địa ốc, cùng với thói quen tiêu dùng, mua sắm của nhóm khách hàng này đã đặt các nhà phát triển dự án trước những đổi thay căn bản trong thiết kế sản phẩm. Và chỉ khi “bắt mạch” đúng nhu cầu, “đồng điệu” với khách hàng nhóm này, sản phẩm, dự án mới thành công.

Điều này vô hình cũng đã trở thành xu hướng đối với các chủ đầu tư, các nhà phát triển bất động sản trong việc xây dựng không gian sống – nơi mà mọi nhu cầu và mong muốn của tất cả cư dân đều được chú trọng và đáp ứng một cách trọn vẹn nhất. Đặc biệt là khi khái niệm về “căn nhà” của cư dân toàn cầu đang dần thay đổi. Họ không chỉ tìm kiếm một nơi ở mà còn mong muốn một không gian sống với mọi trải nghiệm, nghỉ dưỡng, hưởng thụ, tạo giá trị bền vững.

Nắm bắt được xu hướng này, tại Việt Nam, MIK Group là một trong những đơn vị phát triển dự án dành nhiều tâm huyết để kiến tạo những không gian sống không chỉ đẹp về thiết kế, chuẩn mực về chất lượng mà còn lý tưởng với nhu cầu sống của cư dân. Hướng tới khách hàng là thế hệ cư dân toàn cầu Neo Urbanites – thế hệ những người trẻ định hình việc tìm kiếm “căn nhà” theo tiêu chuẩn mới, The Continental tại khu vực Đông bắc Hà Nội là một sản phẩm đón đầu xu hướng này.

Nằm trong tổ hợp dự án Imperia Signature Cổ Loa, 2 tòa tháp căn hộ The Continental của MIK Group sở hữu vị trí tâm điểm tại đại đô thị Global Gate, được xây dựng theo mô hình Inter-City Hub, áp dụng cho các tổ hợp cao tầng có vị trí đặc biệt tọa lạc giữa trung tâm thành phố và sân bay - những khu vực chiến lược với hạ tầng hiện đại và sức bật phát triển kinh tế thương mại mạnh mẽ.

Đại đô thị Global Gate sở hữu vị trí đẹp nhất tại vùng Đông Bắc Thủ đô Hà Nội - khu vực đang trở thành tâm điểm siêu kết nối với mạng lưới giao thông chiến lược gồm cao tốc Thăng Long - Nội Bài, Nhật Tân - Nội Bài, Quốc lộ 5 kéo dài, cùng các cây cầu lớn như Thăng Long, Nhật Tân, Đông Trù, Chương Dương…

Tọa lạc ngay tại giao lộ huyết mạch của đại đô thị Global Gate, The Continental nằm trên trục đường chính Trường Sa (Quốc lộ 5), tuyến đường chiến lược kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên... The Continental cách Sân bay Quốc tế Nội Bài 15 phút và khi Cầu Tứ Liên hoàn thiện, việc di chuyển từ The Continental tới quận Tây Hồ dự kiến được rút ngắn chỉ còn 5 phút. Từ đây, cư dân còn có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm Hà Nội chỉ trong 10 phút, hoặc tới sân bay quốc tế Nội Bài trong 15 phút.

Hiện nay, các đô thị hiện đại có xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm thành phố. Trong khi đó, những người trẻ hiện nay chính là thế hệ chính kiến tạo nên tương lai hay những khát vọng mang tầm thế giới nên có nhu cầu tìm kiếm môi trường sống mang tính hội nhập cao. Trong dòng chảy đó, vị trí chính là thước đo định hình tiềm năng và sự phát triển của mọi dự án bất động sản.

Vị trí của The Continental không chỉ mang đến sự thuận tiện mà còn là sự kết nối hoàn hảo cho cư dân của The Continental tới muôn nơi, dù cho công việc hay vui chơi giải trí. Và các thương nhân, du khách, chuyên gia quốc tế cũng sẽ lựa chọn The Continental làm nơi lưu trú để dễ dàng trung chuyển, kết nối tới những khu công nghiệp và tổ hợp văn phòng trọng yếu - mà vẫn không xa không khí sôi động đô thành trung tâm.

Bao quanh The Continental còn là những trợ lực về cơ sở hạ tầng - phát triển đa trục để khẳng định vị thế của một khu vực bất động sản hoàn toàn mới, với giá trị vị trí, quy hoạch và kết nối khác biệt không trùng lặp.

Từ đây phóng tầm mắt ra xa, cư dân còn được tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp từ sự nhộn nhịp của phố thị, vẻ sang trọng của khu đô thị hay sự bình yên của công viên xanh và hồ nước trải dài.

Nếu Global Gate được coi là biểu tượng mới của vùng Đông Bắc Thủ đô Hà Nội về sự phồn vinh, tương lai thịnh vượng, thì The Continental cũng chính là “trái tim” của đại đô thị - tâm điểm của sự kết nối.

The Continental với tiêu chuẩn khắt khe trong thiết kế layout căn hộ, theo mô hình căn hộ khách sạn quốc tế Global Residences đang trở thành từ khóa được thế hệ công dân toàn cầu mới tìm kiếm.

Lấy cảm hứng từ thành cổ Cổ Loa kết hợp cùng tư duy kiến trục hiện đại, The Contiental phản ánh tinh thần bản địa cùng lối sống thượng lưu quốc tế. Dự án mang dấu ấn của một đô thị hiện đại, xứng tầm toàn cầu mà vẫn bắt mạch hài hòa với dòng chảy ngàn đời của tâm thức văn hóa dân tộc.

Hai tòa tháp cao 45 tầng hiện lên như một biểu tượng kiến trúc, nổi bật với mặt kính rộng lớn, những phân vị tinh tế theo phong cách hiện đại, các chi tiết mái được chăm chút hoàn mỹ. Hai tòa tháp có tỉ lệ hình khối đối xứng hoàn hảo, tạo nên sự cân bằng thẩm mỹ và tối đa hóa tầm nhìn cho mỗi căn hộ theo tiêu chuẩn Global Residences. Thiết kế đặc trưng hứa hẹn mang lại ấn tượng mạnh đầu tiên cho cư dân với trải nghiệm của khách sạn tại không gian sống của mình.

The Continental được thiết kế với đa dạng loại hình căn hộ như: studio, 1PN+1, 2PN, 3PN, diện tích khoảng từ 32m2 đến 91m2, các căn hộ The Continental tích hợp 8 tiêu chí khắt khe trong thiết kế dựa trên những tiêu chuẩn của các căn hộ cao cấp, khách sạn quốc tế.

Sự tỉ mỉ của chủ đầu tư được thể hiện qua thiết kế của từng căn hộ theo tiêu chuẩn phòng khách sạn, có thể tận dụng toàn bộ không gian với lựa chọn hoàn thiện nội thất đi kèm để sẵn sàng khai thác vận hành; được sử dụng hệ cửa kính cao cấp, công nghệ cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng tiên tiến; hệ kính tràn góc dành riêng cho phòng Master Bedroom (phòng ngủ chính), mang đến tầm nhìn trải dài ấn tượng… Thiết kế giúp tối ưu không gian và cảnh quan của gia chủ.

Đặc biệt, phòng tắm được xây dựng thành 3 gian chức năng theo tiêu chuẩn khách sạn, hoàn toàn đảm bảo tính riêng tư cho người sử dụng.

Bộ đôi tòa tháp căn hộ này không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu trong xu hướng bất động sản hạng sang,… Sự tiên phong trong việc định hình mô hình Global Residences cho phân khúc căn hộ, giúp phục vụ tối đa phong cách sống năng động của khách hàng. Vì vậy, không dừng lại ý niệm về một nơi để ở mà còn là nơi để tái tạo sức khỏe, khởi nguồn cho năng lượng sống tích cực và sự sáng tạo.

Với định vị là dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, tại The Continental, các công nghệ “smart living” được áp dụng để cư dân có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống như thang máy tốc độ cao, phân zone thông minh, truy cập không cần chìa khoá,…

Đặc biệt, MIK Group định hướng sẽ hợp tác với các thương hiệu quản lý vận hành chuyên nghiệp nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn dịch vụ khắt khe nhất của dòng sản phẩm Imperia Signature nói chung và Global-residences nói riêng. Trong đó, Signature Concierge mang tiêu chuẩn của dịch vụ khách sạn sẽ là một phần của dịch vụ quản lý toà nhà được cung cấp để gia tăng tiện ích & hỗ trợ cư dân và khách thuê.

Hệ thống tiện ích xung quanh The Continental như The Grand Expo, Vincom Mega Mall, Hồ Trung Tâm và Công viên Xứ Sở Thần Tiên, cũng đang dần hoàn thiện, tạo nên một không gian sống đẳng cấp và đầy đủ tiện nghi.

Sự “chăm chút tỉ mỉ” trong từng căn hộ, cảnh quan, tiện ích để mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn và thoải mái cho các cư dân cho thấy cái “tâm” và “tầm” của chủ đầu tư trong xu hướng chung về phát triển bền vững. The Continental hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng của sự đổi mới và hiện đại, thể hiện cam kết của MIK Group trong việc kiến tạo không gian sống lý tưởng cho những “cư dân hạnh phúc”.

VnEconomy 08/01/2025 08:00