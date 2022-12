Ông đánh giá như thế nào về thị trường thiết bị gia dụng thông minh tại Việt Nam?

Tôi có thể nói rằng thị trường thiết bị gia dụng thông minh ở Việt Nam, từ góc độ dữ liệu của Chính phủ, là khá lớn. Đây là thị trường có quy mô 13 tỷ đô la Mỹ, một con số khá lớn đối với một quốc gia có dân số 100 triệu người. Và với quy mô mà tôi vừa nói, Việt Nam là một mảnh đất màu mỡ cho rất nhiều hãng đã và đang phổ biến, cũng như những hãng mới gia nhập vào cuộc đua này.

Whirlpool đã đầu tư vào bao nhiêu nước Đông Nam Á trước Việt Nam?

Từ góc độ đầu tư trong khu vực, tôi có thể nói rằng chúng tôi có đã có những dấu ấn hiện diện tại Singapore. Chúng tôi cũng có mặt ở một số quốc gia nhỏ khác, nhưng tất cả đều thông qua mô hình phân phối. Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà Whirlpool thành lập văn phòng đại diện, có đội ngũ nhân viên riêng và hợp tác với đối tác có năng lực, Digiworld, để tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam.

Như ông đã nói ở trên, quy mô thị trường là điều đáng quan tâm, nhưng còn lý do nào khác để Whirlpool chọn Việt Nam là nơi mở rộng thị trường và tăng cường sự hiện diện ở châu Á thay vì các quốc gia Đông Nam Á khác?

Đây là một câu hỏi rất hay. Việt Nam là một quốc gia mạnh về kinh tế, và như chúng ta đều biết, Việt Nam đã và đang trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu. 19 năm qua, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 18 lần. Đó là một nỗ lực đáng nể để đạt được nền kinh tế hơn 360 tỷ USD.

Cần phải nói thêm, nhìn vào quy mô dân số 100 triệu người của Việt nam, hầu hết trong số họ ở độ tuổi dưới 45, vì vậy đây là một quốc gia trẻ với dân số trẻ. Và với quá trình đô thị hóa đang diễn ra, khái niệm gia đình hạt nhân dần phổ biến, cũng là điều thúc đẩy nhu cầu về thị trường thiết bị gia dụng thông minh.

Nếu phân tích sâu hơn nữa, nhìn vào thị trường thiết bị Việt Nam hiện tại, 80% thị trường vẫn do các nhà sản xuất trong nước chiếm lĩnh. Do đó, tôi tin rằng với công nghệ hiện đại và sự đổi mới, cùng với việc thu nhập của người dân tăng, nhu cầu của khách hàng về việc sử dụng sản phẩm công nghệ tiên tiến ngày càng gia tăng. Và đó là một trong những lý do chính khiến Whirlpool chọn Việt Nam. Trong khi hiện tượng này đang diễn ra trên khắp Đông Nam Á, tôi có thể nói rằng Việt Nam đang dẫn đầu cuộc cạnh tranh.

Ông vừa đề cập đến một số tiêu chí, như quy mô nền kinh tế, dân số và nhiều lợi thế của thị trường Việt Nam. Nhiều số liệu cũng chỉ ra rằng thiết bị gia dụng tại Việt Nam là một ngành khá tiềm năng, tuy nhiên, đã có rất nhiều hãng hiện diện như Samsung, LG, Electrolux, Bosch và Casper… Vậy Whirlpool sẽ tiếp cận khách hàng như thế nào khi còn là một thương hiệu khá mới trên thị trường đồ gia dụng Việt Nam?

Tôi có thể nói rằng thị trường đồ gia dụng ở Việt Nam rất cạnh tranh. Đã có rất nhiều công ty có mặt ở đây, nhưng Whirlpool khuyến khích tính cạnh tranh này. Vì sao lại như vậy? Vì cạnh tranh là nền tảng cho sự phát triển của người tiêu dùng cũng như của công ty, và cạnh tranh sẽ khuyến khích sự đổi mới hoặc buộc các hãng phải đưa ra những giải pháp tốt nhất liên quan đến lợi ích của người tiêu dùng. Đây là điều vốn nằm trong “gen” của Whirlpool.

Thứ hai là Whirlpool có những điểm khác biệt so với các hãng khác. Chúng tôi có 111 năm lịch sử thành lập và phát triển thương hiệu. Tôi nghĩ rằng có rất ít công ty trên thế giới có được điều này, đặc biệt là trong thị trường ngành thiết bị gia dụng. Trong suốt hành trình phát triển của ngành này, chúng tôi cũng luôn là những người tiên phong đổi mới. Vào năm 1911, chúng tôi là công ty đầu tiên trên thế giới cho ra đời chiếc máy giặt hoàn toàn tự động.

Vào năm 2002, một lần nữa, chúng tôi đã được cấp bằng sáng chế cho công nghệ 6th SENSE (giác quan thứ 6). Vào năm 2021, theo dữ liệu của Euromonitor, chúng tôi trở thành công ty đầu tiên, là công ty lớn nhất tính trong phân khúc máy sấy. Tóm lại, Whirlpool có một di sản thương hiệu độc đáo, và luôn dẫn đầu sự đổi mới. Vì vậy, 6th SENSE là công nghệ mà chúng tôi tự hào. Và 6th SENSE thực sự đã mở rộng ranh giới của sự đổi mới lên một tầm cao mới. Chúng tôi tin rằng công nghệ này sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi tại Việt Nam.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là chúng tôi đã hợp tác với DigiWorld Corporation. Đây có lẽ là công ty lớn nhất và tốt nhất trong việc tiếp cận người tiêu dùng trên khắp Việt Nam một cách có hệ thống. Đây là ba lợi thế độc đáo mà tôi có thể nói rằng chúng tôi mang theo bên mình, những lợi thế này sẽ giúp chúng tôi khẳng định vị thế và tiếp cận tâm trí và trái tim của người tiêu dùng Việt Nam.

Ông có nghĩ rằng hậu Covid-19 thực sự là thời điểm tốt để gia nhập thị trường? Chẳng hạn, có lợi thế nào (trong thời điểm này) để mở rộng sự hiện diện của Whirlpool tại Việt Nam tốt hơn so với ba năm trước?

Covid-19 thực sự đã cho tất cả mọi người thời gian để nhìn lại bản thân. Chúng ta buộc phải dành thời gian ở nhà và người tiêu dùng buộc phải cân nhắc xem họ có gì, họ cần gì, họ không cần gì và họ khao khát điều gì. Từ góc độ thị trường và từ góc độ kinh tế, có thể nói rằng đây là thời điểm thích hợp. Còn từ việc tiếp cận với quan điểm của người tiêu dùng, tôi cũng tin rằng đây là thời điểm tốt nhất để gia nhập thị trường.

Ở vai trò là Giám đốc Chiến lược & Thương mại khu vực Đông Nam Á, ông có thể chia sẻ thêm về những chiến lược cạnh tranh của Whirlpool cũng như làm sao để chinh phục người tiêu dùng Việt?

Whirlpool, ở Việt Nam, sẽ tuân theo những nguyên tắc cơ bản của kinh doanh. Chúng tôi sẽ lựa chọn một số danh mục đầu tư và sẽ cung cấp đúng quy mô danh mục mà người tiêu dùng Việt Nam cần ở các tầng lớp kinh tế khác nhau và hỗ trợ danh mục đó bằng những dịch vụ và tiếp thị phù hợp.

Về mặt tiếp thị, chúng tôi đang đầu tư vào các loại hình Marketing có độ phủ rộng để tiếp cận người tiêu dùng và khiến họ nhận biết về các danh mục sản phẩm của chúng tôi. Từ góc độ định giá, chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi ở đây để cạnh tranh về giá. Chúng tôi muốn phát huy thế mạnh mà mình đang có, thiên về công nghệ và mang đến những trải nghiệm độc đáo cho người tiêu dùng Việt Nam, đó là những gì họ yêu thích. Chúng tôi tin rằng, người tiêu dùng Việt cũng sẽ thấy được những sự khác biệt bởi họ là những người trẻ và giỏi áp dụng công nghệ.

Công nghệ và thương hiệu là thứ rất được thị trường quan tâm, nhưng người tiêu dùng Việt Nam cũng rất cân nhắc về yếu tố giá cả phù hợp khi lựa chọn mua các sản phẩm hay thiết bị. Vậy mức giá của sản phẩm Whirlpool so với các sản phẩm khác trên thị trường đang cạnh tranh ở mức nào, thưa ông?

Người tiêu dùng Việt Nam cũng thích các loại sản phẩm khác nhau với giá cả phù hợp. Vâng, câu trả lời nằm trong chính câu hỏi của bạn. Chúng tôi ở đây để cung cấp những sản phẩm cho người tiêu dùng ở các tầng lớp kinh tế khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng, chúng tôi có thể cung cấp cho họ các sản phẩm ở loại A, B hoặc C để đáp ứng theo yêu cầu tài chính của người tiêu dùng. Thứ hai, như tôi đã nói, chúng tôi đang tận dụng một cách tuyệt vời khía cạnh công nghệ của mình.Có rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam mong muốn nâng cấp các thiết bị công nghệ và Whirlpool mang đến một lợi thế độc nhất vô nhị ở khía cạnh này.

Đối với công nghệ 6th SENSE, liệu công nghệ này có thể đóng vai trò “át chủ bài” trong việc chinh phục thị trường và người tiêu dùng Việt Nam không, thưa ông?

Sự đổi mới xuất hiện từ mọi phân khúc và mọi ngóc ngách. Nhưng 6th SENSE đã mở rộng giới hạn hoặc ranh giới của sự đổi mới đó lên một tầm cao mới. Công nghệ giúp này cảm nhận, phân tích và tùy chỉnh hoạt động của máy móc làm sao để mang lại giải pháp tối ưu cho cả người tiêu dùng và môi trường.

Người tiêu dùng Việt Nam trẻ, thông minh và được tiếp cận công nghệ sớm. Và trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, nơi thông tin được truyền tải liên tục, mọi người đều biết mọi thứ đang diễn ra ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đó là lí do chúng tôi hướng đến những người tiêu dùng thông minh. Và khi nền kinh tế ngày càng phát triển, người tiêu dùng càng có nhu cầu nâng cấp đời sống. Và đó là lúc 6th SENSE phát huy tác dụng bởi công nghệ này sẽ hiểu được khách hàng cần gì. Ví dụ, 6th SENSE có thể giúp tối ưu hóa nhiệt độ của tủ lạnh để giữ thực phẩm tươi ngon hơn trong thời gian dài. Tương tự với máy giặt, tùy thuộc vào tải trọng quần áo, công nghệ này sẽ tối ưu hóa mực nước và chu kỳ quay. Từ góc độ người tiêu dùng, công nghệ này cũng sẽ giúp giảm gánh nặng về mặt tài chính, và từ góc độ môi trường, giảm lượng khí thải carbon.

Whirlpool sẽ áp dụng các công nghệ 6th SENSE như thế nào để giúp các sản phẩm của mình trở nên thân thiện hơn với môi trường và hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh xu hướng này đang trở nên được quan tâm trong rất nhiều lĩnh vực bao gồm cả thiết bị gia dụng?

Để tôi cung cấp thêm một số dữ liệu. Người tiêu dùng ngày nay đang kén chọn hơn về mức năng lượng và mức sử dụng nước của bất kỳ máy móc nào (hơn 50%). Nếu so sánh máy giặt 20 năm trước và hiện tại, máy giặt hiện tại sử dụng năng lượng ít hơn 70%. Người tiêu dùng nhận thức được những gì họ muốn. Họ nhận thức được cả về mặt công nghệ và đó là lúc 6th SENSE phát huy tác dụng. Và bằng cách hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, các thiết bị gia dụng sẽ tự tối ưu hóa theo thực tế tại thời điểm đó và mang lại các phương án tài chính tốt hơn cho người tiêu dùng và ở khía cạnh kỹ thuật đối với môi trường.

Được biết, ông từng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều tập đoàn lớn như Coca-Cola, Asahi hay Diageo. Vậy ông sẽ làm cách nào để giúp Whirlpool phát triển và dẫn dắt đội ngũ của mình chinh phục thị trường Việt Nam dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ?

Là một người mới gia nhập ngành này, nên tôi có một lợi thế: tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ. Tôi đã dành hơn hai thập kỷ làm việc tại nhiều công ty FMCG (tiêu dùng nhanh) khác nhau ở các nền văn hóa và khu vực địa lý khác nhau. Những kinh nghiệm trong quá khứ cũng cho phép tôi tìm hiểu không chỉ về người tiêu dùng và nhu cầu của họ, mà còn cả cách đáp ứng các nhu cầu ấy. Đó là việc kết nối các điểm khác nhau để tiếp cận tâm trí và trái tim của người tiêu dùng. Những công ty tôi từng làm việc chủ yếu ở mảng phân phối cũng cho phép tôi xem xét khía cạnh thương mại của doanh nghiệp tốt hơn và phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng một cách phù hợp. Đó là cả một quá trình, và chúng ta sẽ cần học hỏi và phát triển trên suốt quá trình đó.

Chúng ta đã nói rất nhiều về cơ hội và lợi thế rồi. Vậy còn về những thách thức thì sao, thưa ông? Theo ông, sẽ có những thách thức lớn nào mà Whirlpool có thể phải đối mặt ở thị trường này?

Trước hết, thách thức mà chúng tôi thấy được là thị trường đã có sự xuất hiện của tất cả các thương hiệu lớn, và vẫn đang phát triển đáng kể. Các thương hiệu ở đây đã có từ lâu nên khá nổi tiếng và ghi dấu ấn trong tâm trí người tiêu dùng. Vì vậy, làm sao để ghi dấu ấn trong tâm trí người tiêu dùng chính là thách thức đầu tiên.

Tiếp đó, vì mới bắt đầu hành trình tại Việt Nam nên chúng tôi sẽ cần một thời gian để hiểu rõ khách hàng. Chúng tôi cũng đặt ra chiến lược là nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng và chúng tôi thực sự tìm hiểu và đầu tư kỹ lưỡng vào điều này. Thách thức cuối cùng là mọi thị trường đều khác nhau, nhu cầu của người tiêu dùng cũng khác nhau, và các quy tắc và quy định cũng khác nhau. Chúng tôi cũng đang cố gắng để hiểu hơn những sự khác biệt này và cố gắng để thích ứng với sự khác nhau đó.

Trong tương lai dài hạn, Whirlpool có kế hoạch mở nhà máy sản xuất tại Việt Nam như một số hãng như Samsung hay LG đã làm hay không, thưa ông?

Trước khi nói về dài hạn, tôi sẽ nói về kế hoạch trong ngắn hạn. Whirlpool mới vào Việt Nam nên chúng tôi đang trong quá trình tiếp cận người tiêu dùng qua khối óc và trái tim của họ. Chúng tôi sẽ dựa vào thế mạnh của mình. Trong 6 tháng qua chúng tôi đã ở đây và chúng tôi đã thấy được sức hút của mình. Chúng tôi đã nhận được sự đón nhận từ người tiêu dùng Việt Nam, và chúng tôi tự hào về điều đó. Chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục điều chỉnh chiến lược của mình. Hãy xem mọi thứ phát triển như thế nào trong 3, 4 và 5 năm tới. Nếu mọi thứ thuận lợi, Việt Nam chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu để có một nhà máy, nhưng còn quá sớm để tôi có thể nói gì thêm vào thời điểm này.

Ông có kỳ vọng như thế nào về sự phát triển của Whirlpool trong năm tới cũng như mục tiêu và kế hoạch kinh doanh cụ thể tại thị trường Việt Nam năm 2023 sẽ ra sao?

Hơn cả những con số, chúng tôi tập trung hơn vào việc tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam đúng cách. Xin chia sẻ thêm về một số dữ liệu, chúng tôi đã thâm nhập vào 10 thành phố hàng đầu của Việt Nam. Về kênh phân phối, chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác với các công ty thương mại hiện đại chủ chốt như Điện Máy Xanh, Điện Máy Chợ Lớn… Tương tự như vậy, có rất nhiều công ty thương mại lớn mà chúng tôi có quan hệ đối tác. Vì vậy, chúng tôi không chỉ vươn tới các thành phố trọng điểm mà cũng đã bắt đầu vươn ra các tỉnh.

Từ góc độ sản phẩm, chúng tôi có ba danh mục sản phẩm ở đây là tủ lạnh, phân khúc giặt là và phân khúc nhà bếp, và chúng tôi có hơn 50 các mặt hàng để bán để cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam trong 3 danh mục này. Vì vậy, những gì chúng tôi đang xem xét là làm thế nào để tiếp cận với người tiêu dùng Việt Nam một cách liền mạch hơn, dễ dàng hơn về mặt giá cả và công nghệ.

