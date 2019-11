Doanh số ôtô nhập khẩu tăng 16% trong tháng 10

Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa công bố số liệu bán hàng trong tháng 10/2019 tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2018.



Cụ thể, trong tháng, toàn thị trường bán ra gần 28.950 xe, bao gồm 21.355 xe du lịch, 7.228 xe thương mại và 365 xe chuyên dụng. Tương ứng tăng so với tháng liền trước 2%, 11% và 14%.

Tuy nhiên, nếu xét về nguồn gốc xuất xứ, lượng xe lắp ráp trong nước tiếp tục chứng kiến mức sụt giảm 3% và chỉ đạt 16.406 xe. Trái lại, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán được lại đạt 12.542 xe, tăng 16% so với tháng trước.

Cũng theo báo cáo, luỹ kế đến hết tháng 10, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 10/2019 đạt 259.282 xe, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ôtô du lịch đạt 190.049 xe, tăng 26%; xe thương mại 64.751 xe, giảm 2% và xe chuyên dụng đạt 4.482 xe, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, lượng xe lắp ráp trong nước 10 tháng qua tiêu thụ giảm đến 12%, đạt 153.144 xe. Trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 118% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 106.138 xe.

Nhận định vấn đề, các nhà chuyên môn cho rằng, khoảng cách tiêu thụ xe nhập khẩu tiếp tục được thu hẹp so với xe lắp ráp trong nước chủ yếu là do thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc trong khu vực về 0%. Cùng đó, ngành công nghiệp ôtô trong nước vẫn chưa cải thiện về công nghiệp hỗ trợ so với nhiều năm trước đây, dẫn đến khó cạnh tranh.

Doanh số bán hàng kể từ đầu năm 2019

Về doanh số các nhà sản xuất xe tại thị trường Việt Nam, tuy không nằm trong hiệp hội VAMA nhưng gần đây Tập đoàn Thành Công (TC Motor) cũng bắt đầu công bố doanh số định kỳ. Nhà sản xuất ôtô này hiện cũng đang có doanh số ấn tượng nhất.

Trong tháng 10/2019, khối ôtô của Tập đoàn Thành Công (TC Motor) là đơn vị đạt doanh số cao nhất thị trường với 7.737 xe, tăng nhẹ 0,7% so với tháng 9, và cao hơn cùng kỳ năm ngoái 18,8%. Tổng cộng, nhà sản xuất ôtô này cũng bán được 63.210 chiếc xe trong 10 tháng đầu năm.

Xếp thứ hai là Thaco khi đạt doanh số 7.658 xe với 5 thương hiệu bao gồm: Thaco Kia, Thaco Mazda, Peugeot, Thaco Truck, Bus Thaco. Mức doanh số của Thaco trong tháng 10/2019 cao hơn 122 xe so với tháng trước nhưng thấp hơn 517 xe so với tháng 10/2018.

Hiện Vinfast đã tiếp quản thương hiệu Chevrolet và đại diện cho thương hiệu này trong báo cáo của VAMA. Song, VinFast vẫn chưa công bố doanh số của các mẫu xe do thương hiệu này tự sản xuất bao gồm VinFast Fadil, VinFast Lux 2.0 và VinFast Lux SA2.0.