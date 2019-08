Tổ chức Economist Intelligence Unit (EIU) vừa công bố Chỉ số Thành phố An toàn năm 2019 (SCI), trong đó xếp hạng 60 thành phố trên khắp thế giới dựa trên các tiêu chí gồm an ninh, kỹ thuật số, y tế, cơ sở hạ tầng và an toàn cá nhân.

Thủ đô Tokyo của Nhật dẫn đầu danh sách này ba năm liên tiếp với tổng điểm 92/100, theo sau là Singapore và Osaka (Nhật). Các thành phố châu Âu như Amsterdam và Copenhagen cũng lọt vào top 10. Thành phố duy nhất của Mỹ có mặt trong top 10 là thủ đô Washington DC (vị trí thứ 7). Trong khi đó, thành phố Chicago tụt xuống vị trí 11. Các thành phố lớn của Trung Quốc gồm Bắc Kinh và Thượng Hải lần lượt giữ vị trí thứ 30 và 31.

Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam xếp vị trí thứ 47/60, đồng hạng với Bangkok (Thái Lan) với tổng điểm 57,6/100.

Dưới đây là 10 thành phố du lịch an toàn nhất thế giới theo SCI.

1. Tokyo, Nhật Bản - Tổng điểm: 92/100

Theo EIU, Tokyo không chỉ là thành phố du lịch an toàn nhất thế giới, mà còn là đô thị có mật độ dân số đông nhất thế giới. Tokyo dẫn đầu danh sách này ba năm liên tiếp.

2. Singapore - Tổng điểm: 91,5

Dù có tổng điểm thấp hơn Tokyo, nhưng Singapore lại được đánh giá cao hơn ở tiêu chí cơ sở hạ tầng và an toàn cá nhân.

3. Osaka, Nhật Bản - Tổng điểm: 90,9

Đứng ở vị trí thứ 3 là thành phố Osaka của Nhật. Nhật Bản và Australia là hai quốc gia có hai đại diện trong top 10.

4. Amsterdam, Hà Lan - Tổng điểm: 88

Dù phải đối mặt với tình trạng quá tải du lịch, thành phố Amsterdam vẫn có mặt trong top 10 xếp hạng về độ an toàn cho du khách.

5. Sydney, Australia - Tổng điểm: 87,9



Sydney được đánh giá cao ở tiêu chí cơ sở hạ tầng và an toàn cá nhân.

6. Toronto, Canada - Tổng điểm: 87,8

Thành phố Toronto nổi tiếng là thân thiện và an toàn với du khách.

7. Washington DC, Mỹ - Tổng điểm: 87,6

Đây là thành phố duy nhất của Mỹ lọt vào top 10.

8. Copenhagen, Đan Mạch - Tổng điểm: 87,4 (Đồng hạng)

Copenhagen là một trong hai thành phố châu Âu có mặt trong top 10.

8. Seoul, Hàn Quốc - Tổng điểm: 87,4 (Đồng hạng)

Thủ đô Hàn Quốc được đánh giá cao nhất ở tiêu chí y tế.

10. Melbourne, Australia - Tổng điểm: 87,3