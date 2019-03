20 tỷ phú giàu nhất hành tinh năm 2019

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2019 trong đó tiếp tục dẫn đầu là người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, với tài sản 131 tỷ USD.

Danh sách năm nay của Forbes có tổng cộng 2.153 tỷ phú, ít hơn 55 người so với năm 2018, trong đó tới 995 người (chiếm 46%) có tài sản giảm so với năm trước. Tổng tài sản của những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2019 là 8.700 tỷ USD, giảm 400 tỷ USD so với năm 2018.

Khu vực có số tỷ phú giảm nhiều nhất là châu Á Thái Bình Dương với 60 người bị loại khỏi danh sách, gồm 49 tỷ phú Trung Quốc. Dẫn đầu thế giới về số lượng tỷ phú là Mỹ với 609 người, bao gồm 14 người nằm trong top 20.

Dưới đây là 20 người giàu nhất thế giới năm 2019.

1. Jeff Bezos và gia đình

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 131 tỷ USD

Jeff Bezos là người sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon vào năm 1994 và hiện là giám đốc điều hành (CEO), sở hữu 16% cổ phần công ty này. Năm 2018, Amazon đạt doanh thu 230 tỷ USD và lợi nhuận ròng 10 tỷ USD, tăng 3 tỷ USD so với năm trước.

Tháng 1/2019, ông chủ Amazon và vợ MacKenzie tuyên bố chia tay sau 25 chung sống với các thoả thuận ly hôn không được tiết lộ. MacKenzie là kế toán đầu tiên của Amazon. Theo luật của bang Washington, bà có thể được chia tới một nửa tài sản của Jeff Bezos và trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới.

2. Bill Gates

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 96,5 tỷ USD

Người đồng sáng lập hãng phần mềm Microsoft, Bill Gates, và vợ Melinda là chủ tịch của quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới Bill & Melinda Gates Foundation với các hoạt động nhằm cải thiện sức khoẻ của con người trên toàn cầu. Đến nay, ông đã quyên góp tổng cộng 35,8 tỷ USD cổ phiếu Microsoft cho tổ chức này. Gates đã bán hoặc quyên góp phần lớn cổ phần tại Microsoft - hiện chỉ còn sở hữu hơn 1% - và đầu tư vào nhiều cổ phiếu cũng các tài sản khác.

3. Warren Buffett

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 82,5 tỷ USD

Được mệnh danh là "Huyền thoại xứ Omaha", Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Ông điều hành đế chế đầu tư Berkshire Hathaway, sở hữu cổ phần tại hơn 60 công ty khác. Buffett đã cam kết dành hơn 99% tài sản của mình làm từ thiện. Trong năm 2018, ông quyên góp 3,4 tỷ USD, trong đó phần lớn cho tổ chức của Bill và Melinda Gates.

4. Bernard Arnault



Quốc tịch: Pháp

Tài sản: 76 tỷ USD

Bernard Arnault là người điều hành đế chế thời trang xa xỉ LVMH với 70 thương hiệu gồm Louis Vuitton và Sephora.

5. Carlos Slim Helu



Quốc tịch: Mexico

Tài sản: 64 tỷ USD

Carlos Slim Helu, người giàu nhất Mexico, và gia đình điều hành America Movil, hãng viễn thông di động lớn nhất Mỹ Latinh. Ngoài ra, ông cũng nắm cổ phần tại nhiều công ty trong lĩnh vực xây dựng, hàng tiêu dùng, khai khoáng và bất động sản tại Mexico. Tỷ phú này còn sở hữu 17% cổ phần của tờ báo Mỹ New York Times.

6. Amancio Ortega

Quốc tịch: Tây Ban Nha

Tài sản: 62,7 tỷ USD

Amancio Ortega là trùm bán lẻ giàu nhất thế giới. Ông là người đồng sáng lập Inditex - đế chế bán lẻ sở hữu 8 thương hiệu gồm Zara, Massimo Dutti và Pull & Bear với 7.500 cửa hàng trên khắp thế giới. Hiện ông sở hữu khoảng 60% cổ phần công ty này.

7. Larry Ellison



Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 62,5 tỷ USD

Larry Ellison là người đồng sáng lập hãng phần mềm Oracle. Ông rời vị trí CEO công ty này vào năm 2014 nhưng vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công nghệ. Tháng 3/2018, Ellison thành lập startup có tên Sensei với dự án đầu tiên là canh tác thủy canh trên đảo Lanai ở Hawaii. Ông gia nhập hội đồng quản trị của hãng xe điện Tesla vào tháng 12/2018, sau khi mua 3 triệu cổ phiếu công ty này.

8. Mark Zuckerberg



Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 62,3 tỷ USD

Mark Zuckerberg là người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook và hiện sở hữu khoảng 17% cổ phần công ty này. Sau một năm nữa đầy sóng gió với loạt rắc rối mới, CEO của Facebook cho biết sẽ đặt ưu tiên cho năm 2019 là giải quyết những vấn đề xã hội. Tháng 4/2018, Zuckerberg phải ra điều trần trước quốc hội Mỹ sau bê bối để lộ dữ liệu người dùng cho công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica.

9. Michael Bloomberg

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 55,5 tỷ USD

Michael Bloomberg là người đồng sáng lập hãng truyền thông và thông tin tài chính Bloomberg LP. Hiện ông sở hữu 88% cổ phần công ty này. Là một nhà từ thiện lớn, Bloomberg đã quyên góp tổng cộng hơn 5 tỷ USD cho các hoạt động kiểm soát súng, biến đổi khí hậu...Mới đây, ông tuyên bố cân nhắc tham gia tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2020 và dự định dành ít nhất 500 triệu USD để cạnh tranh với ông chủ Nhà Trắng hiện tại Donald Trump.



10. Larry Page

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 50,8 tỷ USD

Larry Page, người đồng sáng lập Google, hiện là CEO của Alphabet - công ty mẹ Google, điều hành các công ty con gồm y tế Calico, gia dụng thông minh Nest…

11. Charles Koch



Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 50,5 tỷ USD

Charles Koch là chủ tịch kiêm CEO của Koch Industries - công ty chưa niêm yết lớn thứ 2 tại Mỹ tính theo doanh thu, kể từ năm 1967.

12. David Koch

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 50,5 tỷ USD

David Koch cùng chia quyền sở hữu Koch Industries với anh trai Charles. Ông thôi chức phó chủ tịch công ty vào tháng 7/2018 vì lý do sức khoẻ.

13. Mukesh Ambani



Quốc tịch: Ấn Độ

Tài sản: 50 tỷ USD

Mukesh Ambani là chủ tịch đế chế dầu mỏ Reliance Industries hàng đầu Ấn Độ, công ty do cha ông thành lập từ năm 1966.

14. Sergey Brin

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 49,8 tỷ USD

Sergey Brin, đồng sáng lập Google, hiện là chủ tịch của Alphabet.

15. Francoise Bettencourt Meyers và gia đình

Quốc tịch: Pháp

Tài sản: 49,3 tỷ USD

Francoise Bettencourt Meyers, cháu gái của người sáng lập hãng mỹ phẩm Pháp L'Oreal, hiện là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Bà và gia đình hiện sở hữu 33% cổ phần công ty này.

16. Jim Walton

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 44,6 tỷ USD

Jim Walton là con trai thứ của người sáng lập hãng bán lẻ Walmart, Sam Walton. Ông cùng với những người thừa kế khác của nhà Walton hiện nắm giữ khoảng 50% cổ phần Walmart.

17. Alice Walton

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 44,4 tỷ USD

Alice Walton là con gái duy nhất của người sáng lập Walmart, Sam Walton. Tuy nhiên, bà quan tâm tới nghệ thuật nhiều hơn là làm việc cho Walmart như các anh trai Rob và Jim.

18. Rob Walton

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 44,3 tỷ USD

Rob Walton là con trai cả của Sam Walton. Ông đã điều hành Walmart trong gần 25 năm trước khi từ chức chủ tịch vào tháng 6/2015.

19. Steve Ballmer

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản: 41,2 tỷ USD

Steve Ballmer là cựu CEO của Microsoft, điều hành công ty này từ năm 2000 tới năm 2014.

20. Ma Huateng

Quốc tịch: Trung Quốc

Tài sản: 38,8 tỷ USD

Ma Huateng (còn gọi là Pony Ma) là đồng sáng lập, chủ tịch hãng công nghệ Tencent Holdings và là người giàu nhất tại Trung Quốc. Ông cũng là tỷ phú Trung Quốc duy nhất lọt vào top 20.