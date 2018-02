Người dùng toàn cầu đang giảm thời gian lướt Facebook mỗi ngày

Những nỗ lực của Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg nhằm điều chỉnh Facebook đã khiến người dùng giảm thời gian mỗi ngày mà họ sử dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Theo tin từ CNN, ông Zuckerberg ngày 31/1 nói với các nhà đầu tư rằng việc Facebook điều chỉnh hiển thị nội dung với người dùng đã dẫn tới mức giảm 5% về tổng thời lượng người dùng "lướt" mạng xã hội này.

"Những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đã khiến thời lượng sử dụng Facebook giảm tổng cộng khoảng 50 triệu giờ mỗi ngày", ông Zuckerberg nói trong một tuyên bố đi kèm với báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2017 của Facebook.

Ngoài ra, Facebook cũng cho biết đây là quý đầu tiên mà lượng người dùng mạng này tại Mỹ và Canada giảm xuống. Trong quý, Facebook có 184 triệu người dùng hàng ngày tại khu vực Bắc Mỹ, so với mức 185 triệu trong quý 3.

Trong một cuộc trao đổi với các nhà phân tích vào ngày 31/1, Giám đốc tài chính (CFO) của Facebook, ông David Wehner, nói rằng việc lượng người dùng tại Bắc Mỹ giảm xuống chẳng qua là do những thay đổi về hiển thị nội dùng và sẽ không phải là xu hướng.

Giá cổ phiếu Facebook có lúc giảm 5% sau khi kết quả kinh doanh trên được công bố, khi thị trường Phố Wall đã đóng cửa phiên giao dịch chính thức của ngày thứ Tư và chuyển sang giao dịch điện tử. Tuy nhiên, giá cổ phiếu này đã phục hồi sau đó.

Trong mấy tháng gần đây, Facebook đã khiến các nhà đầu tư lo ngại khi liên tục ra tuyên bố phản ứng những cáo buộc cho rằng mạng xã hội này tạo điều kiện cho thông tin giả mạo, gây lệch lạc quan điểm, và để cho nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Trong cuộc trao đổi với các nhà đầu tư qua điện thoại ngày 31/1, ông Zuckerberg gọi 2017 là một năm khó khăn đối với Facebook.

"Thế giới cảm thấy bất an và chia rẽ, và điều đó đã được thể hiện trên Facebook", ông nói. "Chúng tôi có trách nhiệm phải hiểu rõ dịch vụ của mình được sử dụng như thế nào và phải làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy những điều tốt đẹp".

Tháng này, Facebook công bố kế hoạch hiển thị với người dùng thêm nội dung từ bạn bè qua News Feed (bảng tin), và bớt nội dung từ các nhãn hàng và nhà xuất bản, nhằm giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái hơn. Đặc biệt, Zuckerberg muốn cắt giảm hiển thị những video và bài viết mà người sử dụng tiếp thu một cách thụ động, không có bình luận hay chia sẻ.

Ông Zuckerberg từng nói rằng thay đổi này có thể dẫn tới việc giảm thời lượng sử dụng Facebook, nhưng sẽ cải thiện chất lượng trải nghiệm của người dùng.

Động thái trên của Facebook đã khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về ảnh hưởng tới doanh thu quảng cáo, nguồn thu chính của mạng xã hội này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, doanh thu quảng cáo của Facebook vẫn ở mức cao.

Trong quý 4/2017, doanh thu của mạng xã hội này đạt 13 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Facebook hiện có 2,13 tỷ người sử dụng hàng tháng và 1,4 tỷ người sử dụng hàng ngày.

Đầu tháng trước, ông Zuckerberg nói mục tiêu cá nhân của ông trong năm 2018 là "khắc phục" nhiều vấn đề còn tồn tại của Facebook. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải "bảo vệ cộng đồng của chúng ta khỏi những hành động lạm dụng và sự thù ghét" và "đảm bảo rằng thời gian được sử dụng trên Facebook một cách hữu ích".

Tháng 11 năm ngoái, ông Zuckerberg nói Facebook đang "đầu tư nhiều vào an ninh đến nỗi việc này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của chúng tôi". Việc đầu tư tăng cường an ninh này bao gồm tăng gấp đôi số nhân viên chịu trách nhiệm về an ninh và an toàn lên con số 20.000 người.