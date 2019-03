Những ngôi nhà dòng “limited”

Không chỉ là nơi trải nghiệm phong cách sống thượng lưu, "những ngôi nhà hàng hiệu dòng limited" The Mansions còn là tài sản đầu tư vô giá.

Không kiến trúc cầu kỳ, cũng không được dát vàng dát bạc, The Mansions - khu biệt thự liền kề cao cấp nhất dự án ParkCity Hanoi vẫn nổi bật giữa nhiều dự án cao cấp tại Hà Nội, được giới thượng lưu khao khát sở hữu. Những ngôi nhà The Mansions được đặt ngang hàng với những món đồ hàng hiệu phiên bản giới hạn. Vì sao giới thượng lưu gọi The Mansions là "những ngôi nhà hàng hiệu phiên bản limited"?

Đặc quyền chỉ dành cho số ít

"Những bộ sưu tập có lượng phát hành hạn chế từ lâu đã luôn là điểm nhấn của thương hiệu sang trọng," Avery Booker, CEO của Enflux, một công ty công nghệ dữ liệu cho phép các công ty dự đoán xu hướng và hành vi người tiêu dùng, giải thích.

2500 là tổng số lượng ít ỏi các căn biệt thự nằm trong danh sách Good Class Bungalow của đất nước Singapore. Để lọt vào danh sách này, các căn biệt thự phải thoả mãn những tiêu chí vô cùng khắt khe về vị trí, diện tích, tiện ích, dịch vụ… Quan trọng nhất, chúng phải đảm bảo tối thiểu 65% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước.

Thách thức bao giờ cũng đi đôi với cơ hội. Một khi đã nằm trong danh sách này, mỗi căn biệt thự của quốc đảo sư tử sẽ có giá hàng chục triệu USD. Trong đó, một căn biệt thự đã được giao dịch năm ngoái với mức giá cao kỷ lục lên tới 76 triệu USD. Điều đáng nói, người nước ngoài không được phép mua những căn biệt thự này. Sở hữu những "ngôi nhà hàng hiệu phiên bản limited" này là "đặc quyền" của giới thượng lưu Singapore.

Tại Việt Nam, giữa một Hà Nội đất chật người đông - nơi mọi tấc đất đều được tận dụng để sinh lời thì một ngôi nhà chỉ cần mở cửa phòng khách là bước chân vào công viên là "đặc quyền" chỉ của số ít chủ nhân sở hữu được The Mansions. Lấy cảm hứng từ thiết kế mang lại thành công của dự án Desa ParkCity tại Malaysia, The Mansions là phiên bản sáng tạo với bản sắc riêng biệt không giống bất kỳ một khu đô thị nào khác tại Việt Nam.

Thảm thực vật 10,8ha đáp ứng được yêu cầu của giới thượng lưu về chất lượng cuộc sống chính là yếu tố hấp dẫn nhất của ParkCity Hanoi. Vì vậy, lượng khách hàng quan tâm tới The Mansions tăng nhanh, đặc biệt khi dự án vào giai đoạn sắp bàn giao. Tuy nhiên số lượng căn hộ chỉ dừng lại ở con số 146 để đảm bảo mật độ xanh cần thiết cho mỗi cư dân.

Được làm nên với sự tỉ mẩn

"Dù thanh lịch và tối giản, nhưng từng chi tiết dù là nhỏ nhất đều được chúng tôi tính toán một cách kỹ lưỡng, cẩn trọng để có thể làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất.", chị Đặng Liên Phương - tư vấn thiết kế khu The Mansions chia sẻ, "Những con đường tản bộ, những băng ghế nghỉ chân hay những bụi cây tầm thấp đều được chúng tôi đưa vào một cách có chủ đích nhằm khuyến khích sự giao lưu, kết nối ấm áp của cộng đồng. Mỗi loại cây xanh trong công viên đều được các chuyên gia tính toán kỹ lưỡng sao cho vừa tạo bóng mát, vừa phù hợp với thổ nhưỡng, vừa đem lại phong thủy cát tường cho chủ nhân lại không dễ gây dị ứng mỗi mùa ra hoa.

Đối với mỗi căn nhà, từ ý tưởng thiết kế thông tầng cùng từng cm độ rộng của cửa sổ và ban công đều được chúng tôi đo lường cẩn thận để đảm bảo mỗi căn phòng đều đủ tiêu chuẩn ánh sáng tự nhiên đối với thị giác. Ngay cả màu sơn của mỗi căn nhà cũng được chúng tôi tính toán một cách có khoa học nhằm đem lại những trải nghiệm tinh thần thư thái, dễ chịu nhất cho người ở".

Không phải ngẫu nhiên mà những cư dân ở những khu đô thị hạng sang đa phần là doanh nhân thành đạt. Với con mắt sắc sảo, những đối tượng này đánh giá ngôi nhà không chỉ ở giá trị ở, mà còn ở giá trị đầu tư của sản phẩm. Không ít nhà đầu tư tin rằng, The Mansions không chỉ tôn vinh đẳng cấp và mang lại những trải nghiệm sống thượng lưu, mà còn trở thành tài sản để dành.