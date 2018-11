Bài toán đảm bảo tài chính sau hưu trí đã có lời giải?

Tại Việt Nam, phần đông người lao động khi bước vào tuổi nghỉ hưu phải đối mặt với nhiều trăn trở, lo lắng, đặc biệt là vấn đề tài chính. Bảo hiểm hưu trí tự nguyện được xem là một trong những giải pháp phù hợp để giải bài toán nỗi lo khi về hưu.

Đảm bảo tài chính hưu trí - nỗi lo chung

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện nước ta có trên 11 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng. Tuy vậy, những năm gần đây, tỷ lệ bao phủ lương hưu đối với người cao tuổi chưa có nhiều cải thiện.

Phần lớn người Việt đều cho rằng, khoản tiền hưu trí từ bảo hiểm xã hội khó lòng đáp ứng việc sinh hoạt, chi tiêu khi về hưu. Ngoài việc dựa vào những đồng hưu trí ít ỏi, một bộ phận người lao động được hỏi hy vọng con cái có thể hỗ trợ tài chính khi họ về già.

Thực tế hiện nay, không ít bậc cha mẹ bước vào giai đoạn hưu trí khi con cái vẫn còn đang đi học, hoặc nghỉ học nhưng chưa có việc làm, buộc họ phải chu cấp thêm. Ngoài ra, một số người có việc làm nhưng mức thu nhập lại thấp khiến việc chăm lo, đảm bảo tài chính cho cha mẹ gặp nhiều khó khăn, đôi khi là một gánh nặng. Vì vậy, quan niệm "khi về già con cái là điểm tựa" trở nên xa vời hơn so với thực tế.

Rất nhiều người Việt vẫn chưa có kế hoạch tài chính cho tuổi nghỉ hưu. Anh Lê Trường Giang (45 tuổi), quận 9, Tp.HCM cho hay: "Tôi là kỹ sư điện của một công ty xây dựng, thu nhập ở mức khá và tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tuy vậy,vợ chồng tôi muộn con nên lúc tôi nghỉ hưu con gái vẫn còn đi học. Do đó, với khả năng tài chính của gia đình, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hai vợ chồng, vừa chu cấp cho con quả thật rất khó khăn. Nếu công ty có thêm khoản phúc lợi dành cho nhân viên khi về hưu thì tôi sẽ yên tâm làm việc hơn".

Giải pháp từ hưu trí tự nguyện

Để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu, người dân đã chủ động đưa ra một số giải pháp như: gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản,... Tuy nhiên, điểm hạn chế của các giải pháp này là không thể chủ động trong việc lập kế hoạch bởi muốn đầu tư cần có số vốn nhất định, bên cạnh đó, cần có thông tin và kinh nghiệm đầu tư, chưa kể đến những rủi ro không thể lường trước.

Do đó, bảo hiểm hưu trí tự nguyện ra đời là một lựa chọn an toàn và hiệu quả đảm bảo cho cuộc sống của người lao động sau khi nghỉ hưu được tốt hơn. Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã và đang có nhiều động thái tích cực nhằm phối hợp xây dựng và phát triển một hệ thống an sinh xã hội đa tầng.

Một trong những bước đi quan trọng chính là việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 115/2013/TT-BTC, về việc hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện, áp dụng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện tại Việt Nam.

Đây được xem là giải pháp có tính chiến lược dài hạn đối với hệ thống an sinh xã hội nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung. Từ cơ sở hành lang pháp lý quan trọng này, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đưa ra nhiều loại hình bảo hiểm hưu trí tự nguyện, trong đó nổi bật nhất là cái tên Sun Life Việt Nam.

Sun Life Việt Nam được đánh giá là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có nhiều bước đi hữu hiệu, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có thể tự tham gia, đóng góp, giúp có thêm nguồn thu nhập ổn định khi đến tuổi về hưu. Hiện nay, vấn đề quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện là điều được nhiều người lao động, doanh nghiệp quan tâm.

Tại Sun Life Việt Nam, bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoạt động theo cơ chế "đóng-hưởng" nên người lao động và doanh nghiệp có thể thỏa thuận mức đóng góp để đạt được quyền lợi hưu trí sau khi nghỉ hưu theo mong muốn, mà không bị ràng buộc mức đóng cố định và thời gian đóng tối thiểu.

Thậm chí, đối với những người lao động không có mức lương cao hoặc bị gián đoạn do chuyển việc thì vẫn có thể nhận quyền lợi hưu trí tốt nếu tự xây dựng và đóng góp cho kế hoạch hưu trí của mình.

Với việc xác định bảo hiểm hưu trí tự nguyện là một giải pháp hiệu quả, Sun Life Việt Nam giúp người tham gia tự trải nghiệm công cụ lập kế hoạch hưu trí cho tương lai và theo dõi kế hoạch xây dựng hưu trí của riêng mình.

Người tham gia sẽ linh hoạt, chủ động trong việc đóng góp, lập kế hoạch hưu trí cùng với các quyền lợi tạm thời như: đóng tài khoản, kích hoạt tài khoản và quyền lợi chuyển tài khoản hưu trí. Ngoài ra, tài khoản hưu trí tự nguyện còn được bảo vệ từ cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Thái Hòa, giám đốc một doanh nghiệp tại quận 12, Tp.HCM cho hay: "Việc tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động và doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp khi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động (được đưa vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 36 triệu đồng/năm/người lao động, trong khi đó, người lao động sẽ được khấu trừ khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân lên đến 12 triệu đồng/năm".

Được biết, sau hơn 5 năm hoạt động (tính đến hết quý 3 năm 2018), tổng giá trị tài sản quản lý của Quỹ hưu trí Sun Life Việt Nam lên đến hơn 1.315 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường bảo hiểm hưu trí tại Việt Nam.