Bất động sản du lịch tiếp tục là điểm sáng của thị trường

Các chuyên gia nhận định trong trung và dài hạn, phân khúc bất động sản du lịch, vẫn là điểm sáng của thị trường, đặc biệt là những mô hình tổ hợp quy mô và đẳng cấp.

Bất động sản du lịch vẫn là điểm sáng

Bất động sản du lịch hiện có tiềm năng phát triển rất lớn, dựa trên nền tảng thiên nhiên, văn hóa, thể chế, tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh các bộ, ngành và địa phương đang tích cực thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Diễn biến thực tế thời gian qua khẳng định, lượng khách du lịch đang tăng trưởng tốt. Trung bình mỗi năm, có 15 triệu khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam, vượt xa con số 4 triệu khách của 10 năm trước; bên cạnh đó là 80 triệu lượt khách nội địa, gấp 4 lần so với thập kỷ trước.

Theo dự báo của Tổ chức Du lịch thế giới, trong giai đoạn 2018 - 2028, nhu cầu du lịch sẽ tăng 4% hằng năm, đây là mức tăng trưởng cao hơn bình quân trước đây và cũng là cơ hội cho các quốc gia nhanh nhạy nắm bắt xu hướng dịch chuyển của du lịch như Việt Nam. Dự báo, trong trung hạn, với trên 20 triệu khách quốc tế tới Việt Nam mỗi năm có thời gian nghỉ trung bình từ 5 - 7 ngày cho mỗi kỳ nghỉ và khách du lịch trong nước khoảng 85 triệu người có thời gian nghỉ từ 3 - 4 ngày…

Tuy nhiên, các sản phẩm bất động sản du lịch của Việt Nam hiện nay vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu và thị hiếu của du khách, đặc biệt là dòng khách quốc tế hướng đến du lịch trải nghiệm. Do đó, mức chi tiêu của khách du lịch đến Việt Nam vẫn còn thua xa với các nước. Khách quốc tế đến Việt Nam chi tiêu 96 USD/ngày nhưng ở Singapore là 330 USD/ngày, ở Thái Lan là 115 USD/ngày.

Vì vậy, chúng ta cần phải phát triển các tổ hợp du lịch trải nghiệm quy mô lớn, đa chức năng, có khu vui chơi cho trẻ em, cho người lớn, khu casino, chăm sóc sức khoẻ, chạm đến cảm xúc và có chiều sâu… hay còn gọi là mô hình "all in one".

Hơn 46.000 tỷ đồng đầu tư tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng

Nhận diện cơ hội của thị trường, một số ông lớn đã tiên phong nhập cuộc và sẵn sàng kiến tạo các loại hình sản phẩm mới, kết hợp các xu hướng mới vào dự án trong tương lai, hướng tới đa trải nghiệm cho du khách và tạo ra "dấu ấn riêng" mang đến những giá trị thật cho nhà đầu tư. Điển hình là dự án KN Paradise đang là "từ khóa" thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản về một dự án tầm cỡ, đẳng cấp và kết hợp đa công năng.

KN Paradise là đại quần thể đô thị, giải trí, nghỉ dưỡng tích hợp "All in one", được vinh danh ở hạng mục Best Integrated Resort tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019. Toạ lạc ngay cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh, với quy mô 800 hecta, hàng loạt các tiện ích đỉnh cao, tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng, KN Paradise gây ấn tượng với quy hoạch và kiến trúc độc đáo, gồm 5 phân khu chức năng: Giải trí - Nghỉ dưỡng, Sân Golf, Thương mại - Dịch vụ, Bất động sản và Tiện ích cộng đồng với tổng vốn đầu tư lên tới 46.371 tỷ đồng.

Đến với KN Paradise, du khách không chỉ ăn, ngủ, nghỉ dưỡng, ngắm cảnh mà còn trải nghiệm các hoạt động văn hoá, lễ hội địa phương, giải trí sôi động ngày đêm và các hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhờ các tiện ích như bến du thuyền, bể bơi vô cực, phố mua sắm, sân khấu nhạc nước, lễ hội pháo hoa bốn mùa, casino, golf, cầu tình yêu, quảng trường trung tâm với công viên phật giáo, làng dưỡng lão cao cấp… Với sự đa dạng này, du khách sẽ lưu trú ở KN Paradise lâu hơn và kích thích chi tiêu.

Ngoài những biệt thự, resort, căn hộ 4-5-6 sao đắt đỏ, đáng ngạc nhiên với việc đa dạng hoá sản phẩm, tại KN Paradise, khách hàng hoàn toàn sở hữu nhà phố cạnh golf, hướng biển để thừa hưởng tất cả các tiện ích của KN Paradise với chi phí đầu tư chỉ bằng khoảng ¼ các căn biệt thự lân cận nhưng tiềm năng khai thác du lịch không hề kém cạnh. Đó chính là nhà phố biển Para Grus phân khu bất động sản triển khai đầu tiên của KN Paradise.

Tại second home Para Grus, chủ nhân có thể tận hưởng các kỳ nghỉ cùng gia đình, đắm mình trong một không gian yên bình với cảnh sắc thiên nhiên. Sự thoải mái đúng nghĩa về cả tinh thần và thể chất trong không gian tiện nghi, tiện ích nội khu đa dạng, đẳng cấp mang đến những trải nghiệm ngoài sức tưởng tượng.

Không chỉ vậy, nhờ đón lượng du khách khổng lồ sẽ đổ về KN Paradise khi đi vào hoạt động, Para Grus còn mang lại lợi ích kép, vừa nghỉ dưỡng vừa sinh lời dưới hình thức cho thuê hoặc kinh doanh dịch vụ du lịch trong thời gian không sử dụng. Đặc biệt với pháp lý sở hữu lâu dài, Para Grus còn là món tài sản ý nghĩa dành tặng cho gia đình hoặc là tài sản kế thừa cho thế hệ sau.

