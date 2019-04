Bất động sản Hà Nội đồng loạt tăng giá nhẹ

Thị trường bất động sản Hà Nội 3 tháng đầu năm nay không có biến động nhiều nhưng xét về mặt bằng giá thì hầu hết các phân khúc đều có sự tăng giá, tùy theo uy tín của chủ đầu tư và khu vực, vị trí dự án.

Nhà dưới 2.000 USD/m2 vẫn đắt hàng



Theo báo cáo khảo sát thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2019 do CBRE công bố ngày 10/4, trong 3 tháng đầu năm 2019, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận một trong những quý có số lượng mở bán cao nhất theo quý. Tổng cộng có 11.822 căn mở bán từ 26 dự án, tăng 46% so với quý 1/2018.

Phần lớn căn mở bán đến từ các đợt mở bán tiếp theo của các dự án lớn như Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Sportia (Nam Từ Liêm). Về vị trí, khu phía Đông dẫn dắt nguồn cung mở bán mới với 57% tổng số căn mở bán mới trong quý 1/2019.

Dù trong quý có thời kỳ nghỉ Tết nhưng giao dịch vẫn khá khả quan. Có khoảng 9.390 căn bán được trong quý, cao hơn 36% so với quý 1/2018. Hoạt động mở bán nhộn nhịp và các chương trình ưu đãi đã góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng. Phân khúc trung cấp (giá dưới 2.000 USD/m2) vẫn giữ tỷ trọng lớn nhất trong tổng lượng giao dịch, chiếm khoảng 68% số căn bán được.

Đáng chú ý, thị trường chứng kiến nhu cầu tốt từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước cho các dự án tại các địa điểm gần khu công nghiệp (khu phía Đông) và cộng đồng chuyên gia nước ngoài (khu phía Tây và quận Tây Hồ).

Về giá bán, giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp tại quý 1/2019 ghi nhận ở mức 1.333 USD/m2, tăng nhẹ 1% theo năm. Sự mở bán của các dự án hạng sang (giá trên 4.000 USD/m2) và cao cấp ở các vị trí đắc địa như khu Trung tâm hay khu Tây Hồ trong quý này dẫn đến mức giá sơ cấp cao hơn. Bên cạnh đó, các đợt mở bán tiếp theo của một số dự án cũng chào bán cao hơn so với các tòa tháp mở bán trước đó.

Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Hà Nội, lượng mở bán mới trong năm 2019 dự kiến rơi vào khoảng trên 32.000 căn – mức tương đương với giai đoạn 2016 – 2018. Phân khúc trung cấp tiếp tục dẫn dắt thị trường, dự đoán chiếm khoảng 65-70% tổng nguồn cung mở bán mới, cho thấy thị trường Hà Nội vẫn hướng đến phân khúc người mua để ở.

Doanh số bán hàng, do đó, dự kiến đạt khoảng 28.000 – 30.000 căn trong năm 2019. Về giá sơ cấp, mặt bằng giá trung bình năm 2019 sẽ dự kiến sẽ chỉ cao hơn năm 2018 khoảng từ 1-2% do phân khúc trung cấp và bình dân chiếm tỷ trọng cao trong lượng cung mở bán mới.

Không chỉ phân khúc chung cư tăng giá và thanh khoản, quý 1/2019 thị trường còn chứng kiến sự khởi sắc của thị trường nhà ở gắn liền với đất khi ghi nhận nguồn cung mở bán mới lên đến 2.641 căn – mức mở bán theo quý cao nhất trên thị trường trong ba năm qua.

Và dù phía Tây đang có tỷ trọng cao về nguồn cung nhưng có đến 86% nguồn cung mở bán trong quý vừa qua đến từ các dự án ở phía Đông, trong khi đó các dự án phía Tây thành phố chỉ chiếm 3,7%.

Có khoảng 2.128 căn bán được trong quý 1/2019, tăng 45% so với quý trước. Giá biệt thự trung bình trên thị trường thứ cấp đạt 3.924 USD/m2 đất (bao gồm thuế VAT và chi phí xây dựng), tăng 3% so với quý 4/2018 và 2% so với cùng kỳ năm trước.

Khảo sát của CBRE cho thấy, các dự án nhà ở gắn liền với đất tại những khu vực mới như Hà Đông, Gia Lâm, Hoài Đức và Long Biên…đang có xu hướng tăng nhờ có sự xuất hiện của các chủ đầu tư danh tiếng cùng với các dự án có chất lượng cao và cơ sở hạ tầng khu vực xung quanh được cải thiện.



Trong năm nay, dự kiến sẽ đón nhận thêm nhiều nguồn cung mới trong các quý tiếp theo với phần lớn đến từ những phân kỳ sau của các dự án đã được mở bán từ trước.



Mảng cho thuê khả quan



Ở phân khúc văn phòng cho thuê, trong quý 1/2019, một tòa nhà hạng A mới gia nhập thị trường là Thaiholdings Tower với 24.545 m2 diện tích sàn cho thuê, làm tăng nguồn cung văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm lên 10%.

Đây là dự án hạng A mới nhất sau ba năm không có nguồn cung và cũng là tòa văn phòng mới nhất tại khu vực trung tâm. Kết thúc 3 tháng đầu năm, tổng nguồn cung văn phòng tại Hà Nội đặt khoảng 1,3 triệu m2, trong đó hạng A chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng nguồn cung.

Trong quý vừa qua, thị trường văn phòng cho thấy nhu cầu thuê khả quan, chủ yếu từ các khách thuê công nghệ và văn phòng linh hoạt trong nước cũng như các khách thuê là các công ty bảo hiểm quốc tế, với diện tích hấp thụ đạt 21.600 m2, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ trống của văn phòng hạng A ở mức 9,4%, tăng 5 điểm % so với quý trước do có nguồn cung mới. Trong khi đó, tỷ lệ trống của văn phòng hạng B giảm 2,6 điểm % theo quý xuống còn 9.6%, là mức thấp nhất trong ba năm qua.

Giá chào thuê trung bình của văn phòng hạng A tăng 3,2% so với quý trước, đạt 26,2 USD/m2/tháng (chưa bao gồm VAT và phí dịch vụ). Mặt khác, các tòa nhà hạng B vẫn giữ mức giá thuê trung bình tương tự như quý trước, ở mức 13,8 USD/m2/tháng.

Dự kiến sẽ có khoảng 138.000 m2 sàn văn phòng được ra mắt thị trường trong năm 2019. Trong đó, đáng chú ý, 62% nguồn cung văn phòng mới đến từ khu vực phía Tây - củng cố vị trí của khu vực nguồn cung văn phòng lớn nhất tại Hà Nội.

Ở mảng thị trường mặt bằng bán lẻ, mở đầu năm 2019 với một dự án mới là Sun Plaza Ancora, bổ sung 16.100 m2 sàn vào thị trường. Tính đến hết 2019, tổng nguồn cung bán lẻ dự kiến tăng thêm 21% so với năm ngoái, nâng tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ toàn thị trường vượt mức 1 triệu m2.

Khu Đống Đa – Ba Đình và phía Tây sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường về nguồn cung mặt bằng bán lẻ khi có 126.700 m2 dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2019 nằm tại khu vực này. Mặt khác, sự phát triển của các dự án khu đô thị cũng như cải thiện về cơ sở hạ tầng sẽ góp phần làm tăng nguồn cung bán lẻ tại khu vực phía Nam với hai dự án mới trong năm 2019 là Hinode City và Sun Plaza Ancora.

Theo CBRE, giá thuê tầng trệt được ghi nhận tăng nhẹ tại khu trung Tâm trong quý đầu tiên năm 2019, đạt 100 USD/m2/tháng, tăng 1,1% theo năm và 0,5% theo quý. Do không có nguồn cung mới dự kiến đi vào hoạt động tại khu vực này năm 2019, giá chào thuê trung bình dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực, trong khi tỷ lệ trống duy ở mức thấp dưới 1%.

Giá thuê trung bình tầng trệt ở khu vực có nguồn cung lớn nhất thị trường - Đống Đa – Ba Đình và phía Tây - duy trì ở mức ổn định trong quý 1/2019 và đạt 30,4 USD/m2/tháng khi thị trường dần hấp thụ nguồn cung mới đi vào hoạt động từ năm 2018.

Tỷ lệ trống khu Đống Đa – Ba Đình và phía Tây giảm còn 9,3% trong Q1 năm nay, tương đương giảm 1,8 điểm% theo năm và 3,3% điểm% theo quý. Tuy nhiên, khu vực này có khả năng sẽ thấy sự điều chỉnh về giá thuê cũng như tăng tỷ lệ trống tính đến hết năm 2019 khi có bốn dự án tương lai (tương đương 70% nguồn cung mới) đi vào hoạt động.

Khu vực ngoài trung tâm khác cho thấy giá thuê trung bình tăng 1,7% theo năm và đạt 24,5 USD/m2/tháng trong khi tỷ lệ trống tăng 2 điểm% theo năm và đạt 5,9% tính đến hết quý 1/2019.