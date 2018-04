Biểu tình trên toàn nước Mỹ nếu ông Trump sa thải công tố viên đặc biệt?

Các nhóm tiến bộ ở Mỹ đang lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình trên phạm vi toàn quốc nếu Tổng thống Donald Trump sa thải công tố viên đặc biệt đang điều tra nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 hoặc thay thế vị quan chức Bộ Tư pháp đang giám sát cuộc điều tra này.

Nếu công tố viên đặc biệt Robert Mueller bị sa thải, thì đó sẽ là một tín hiệu cho thấy ông Trump đang hành xử như thể ông đứng trên luật pháp - hãng tin Reuters dẫn một tuyên bố của MoveOn.org, tổ chức đang có kế hoạch cho 800 cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ.

Theo kế hoạch của MoveOn.org, mỗi tiểu bang sẽ có ít nhất một cuộc tuần hành "Nobody Is Above The Law" (tạm dịch: Không ai đứng trên luật pháp") với sự tham gia của ít nhất 320.000 người.

Biểu tình cũng sẽ nổ ra nếu ông Trump sa thải Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein, người chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra về Nga, hoặc nếu ông Trump tha bổng cho những cấp dưới bị cuộc điều tra phát hiện có hành vi sai trái, chẳng hạn ông Paul Manafort, người đứng đầu chiến dịch tranh cử 2016 của ông Trump - MoveOn.org cho hay.

Ông Trump thời gian qua không ngừng chỉ trích cuộc điều tra của ông Mueller, gọi đây là một "cuộc săn phù thủy". Ông đã dọa sẽ sa thải ông Mueller sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đầu tuần này tiến hành lục soát văn phòng và nhà riêng của ông Michael Cohen, luật sư riêng của ông Trump.

Ngoài MoveOn.org, các nhóm khác lên kế hoạch biểu tình gồm có Những người bạn của Trái Đất, Liên đoàn Giáo viên Mỹ, và các tổ chức cựu chiến binh.

"Chúng tôi không thể để văn phòng cấp cao nhất của nước Mỹ được miễn trừ khỏi luật pháp", Chủ tịch nhóm Những người bạn của Trái Đất, ông Erich Picha, phát biểu. Ông Pichia cho biết nhóm này sẽ ủng hộ việc luận tội ông Trump nếu ông Trump sa thải ông Mueller.

MoveOn.org nói rằng nếu ông Mueller bị sa thải, thì sự việc sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng hiến pháp, và hành động đó sẽ chẳng khác gì việc Tổng thống Richard Nixon trước kia sa thải các quan chức điều tra vụ bê bối Watergate.

Hôm thứ Ba, Nhà Trắng nói ông Trump "tin rằng ông có quyền" sa thải ông Mueller, người đã mở rộng cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ nghi vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga.

Nga luôn phủ nhận cáo buộc cho rằng nước này can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ông Trump cũng nói không hề có sự thông đồng nào giữa chiến dịch tranh cử của ông với Moscow.

Ngoài lên kế hoạch biểu tình, MoveOn.org cũng đang kêu gọi các nghị sỹ Mỹ xem xét khả năng luận tội ông Trump nếu ông sa thải các quan chức liên quan đến cuộc điều tra về Nga.