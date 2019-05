Chứng khoán chiều 14/5: Tăng rực rỡ

Cả nhóm blue-chips chiều nay đồng loạt mạnh lên, trong đó một số trụ dẫn dắt tăng đột biến. Thị trường có được quán tính khá lớn và VN-Index bay cao vượt 965 điểm, đóng cửa ở mức cao nhất ngày.

VN-Index tăng tổng cộng 0,71% so với tham chiếu, bất ngờ ghi nhận mức tăng tốt nhất kể từ phiên 24/4 vừa qua. Trong bối cảnh cả thế giới lao dốc, thị trường Việt Nam đã làm được điều kỳ diệu.

Chiều nay nhóm Vn30 tiếp tục là sức bật chính khi ghi nhận 23 cổ phiếu tăng giá so với cuối phiên sáng, chỉ 4 mã bị tụt giá. Tuy nhiên nhóm dẫn dắt thực sự cũng chỉ tập trung vào VNM, GAS, VCB và SAB.

VNM tăng so với phiên sáng thêm 1.000 đồng, chốt trên tham chiếu 1,19%. Cổ phiếu này đúng ra là suy yếu một chút về cuối phiên. Đỉnh cao chiều nay VNM tăng tới 1,64% so với tham chiếu. SAB cũng tăng thêm được 800 đồng so với phiên sáng, nới rộng mức tăng chung lên 2,02% so với tham chiếu. VCB tăng thêm 700 đồng riêng buổi chiều và đây là toàn bộ mức tăng cả phiên với 1,06%.

Xuất sắc nhất là GAS, cổ phiếu bùng nổ trong buổi chiều. Cuối phiên sáng GAS vẫn còn giảm nhẹ 0,09%. GAS bùng nổ rất sớm và đi trọn cùng với đà tăng của VN-Index. Cổ phiếu này đóng cửa tại 109.000 đồng, tăng 2,25% so với tham chiếu, tức là tăng riêng chiều nay tới 2.500 đồng.

Ngoài nhóm dẫn dắt này, cũng phải kể tới sự hỗ trợ của VHM, VIC, HPG, MSN những cổ phiếu có cải thiện so với phiên sáng. Dù vậy, các mã này tăng hạn chế, như VHM chỉ về tham chiếu là kịch, MSN vẫn còn giảm 0,23% dưới tham chiếu, VIC chỉ tăng được 0,53%...

Cổ phiếu ngân hàng cũng nỗ lực cải thiện trong phiên chiều nhưng chỉ dừng ở mức có màu xanh nhẹ. Trừ VCB, các cổ phiếu như CTG, VPB, MBB tăng rất ít. EIB giảm 2,25%, HDB giảm 1,45%, TCB giảm 0,86%, BID giảm 0,92%, STB giảm 0,42%.

Cả sàn HSX chiều nay đều có cải thiện và mặt bằng giá tốt hơn phiên sáng. Sàn này ghi nhận 146 mã tăng/144 mã giảm. Cả chỉ số Midcap lẫn Smallcap đều có được màu xanh. Tuy nhiên VN30-Index đóng cửa hôm nay chỉ tăng 0,34%, bằng một nửa mức tăng của VN-Index. Điều đó cũng phản ánh yếu tố vốn hóa đóng vai trò khá quan trọng: SAB, GAS, VCB khá nhỏ trong chỉ số VN30-Index.

Thanh khoản phiên chiều nay rất cao, hai sàn khớp 1.811,2 tỷ đồng, tăng 14% so với phiên sáng. Chiều nay hai sàn cũng đạt quy mô giao dịch cao nhất 16 phiên. Các giao dịch lớn nhất buổi chiều thuộc về ROS, VNM, VHM, PVD, PVS. 5 mã này đã chiếm gần 35% giá trị khớp toàn thị trường.

Một bất lợi hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang rút vốn ra rất mạnh. Chỉ tính trên hai sàn, tổng giá trị bán ròng phiên này là trên 213 tỷ đồng. Như vậy chỉ 2 phiên đầu tuần này, thị trường bị rút ròng trên 614 tỷ đồng. Tính cả tuần trước, giá trị bán ròng đạt trên 1.200 tỷ đồng.

Khối ngoại xả ròng cổ phiếu rất đáng kể. SSI, PET, VHM, KBC, AAA, HPG, BID, PVD, PLX, HDB, PPC, VSH, CTG, BMP, VIC, VRE... cộng với chứng chỉ quỹ ETF nội. Phía mua ròng có POW, BVH, HVN, HSG, VNM và VCI.