Chứng khoán chiều 17/4: VIC, VHM bốc hơi chục ngàn tỷ, VN-Index khốn đốn

Thị trường lao dốc rất nhanh chiều nay khi các "quả tạ" mang tên VIC, VHM và cả VNM đồng loạt lăn xuống.

VN-Index không thể nào dừng đà giảm được và đóng cửa ở mức thấp nhất ngày với điểm giảm 0,52%. Mức giảm này cũng không phải là lớn, nhưng thị trường gây thất vọng khi không thể phục hồi lại được, dù chỉ một ngày.

Ảnh hưởng của VIC và VHM là rất lớn hôm nay, nhưng cũng phải nhấn mạnh, VN30 chỉ có 11 mã tăng/16 mã giảm và chỉ số đóng cửa cũng giảm 0,24%. Nếu VIC và VHM là nguyên nhân trực tiếp thì các cổ phiếu khác giảm, thậm chí là các mã tăng quá nhẹ cũng góp phần khiến thị trường diễn biến xấu dần đi.

VIC chiều nay sụt giảm thêm 3.100 đồng so với phiên sáng, đóng cửa giảm 2,74% so với tham chiếu. VHM tụt giảm thêm 1.200 đồng, đóng cửa giảm 1,32%. Chỉ riêng hai cổ phiếu này đã bốc hơi gần 14.000 tỷ đồng vốn hóa. Để cho trọn bộ, VRE chiều nay cũng đánh mất tiếp 400 đồng, nâng mức giảm chung cuộc lên 1,18% so với tham chiếu. Vốn hóa của VRE cũng bay hơi cỡ 931 tỷ đồng.

VNM đóng cửa giảm 0,74% và toàn bộ mức giảm này có được trong buổi chiều. Vì vậy VNM cũng là nguyên nhân quan trọng cùng với VIC và VHM khiến VN-Index trượt dốc.

Nỗ lực tăng ngược dòng đáng ghi nhận xuất hiện ở một số cổ phiếu ngân hàng và GAS, SAB. Vì vậy cũng không hẳn là toàn bộ nhóm blue-chips cùng yếu đi, chỉ là quy mô của nhóm giảm quá mạnh.

GAS tăng so với phiên sáng 1.500 đồng và chốt phiên tăng 1,42%. SAB tăng thêm 600 đồng, đóng cửa tăng 0,24%. TCB, VCB, VPB là các mã ngân hàng có cải thiện phiên chiều. Đóng cửa TCB tăng 0,81%, VCB tăng 0,89%, VPB tăng 1,57%.

So với phiên sáng, rổ Vn30 ghi nhận 16 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, 11 mã tăng cao hơn. Độ phân hóa khá mờ nhạt. Thanhg khỏa của nhóm này khá cao, đạt 819,5 tỷ đồng trong buổi chiều, tăng 37% so với phiên sáng. Thanh khoản tăng là do nhà đầu tư bán ra mạnh hơn. Nếu không tính tới ROS thì VNM, VIC đều tăng mạnh thanh khoản và giá giảm sâu hơn.

Một điều cũng khá bất ngờ là tác động của nhóm blue-chips suy yếu đã ảnh hưởng lớn đến toàn thị trường. Đầu tiên là độ rộng của HSX thu hẹp rất nhanh khi chỉ còn 112 mã tăng/189 mã giảm trong khi cuối phiên sáng vẫn còn 134 mã tăng/129 mã giảm. Thứ hai là các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng rất lớn. Chỉ số Midcap bất ngờ giảm 1,04%, Smallcap giảm 0,95%. Khá nhiều cổ phiếu đầu cơ bị bán tháo mạnh như HVG, AAA, HSG, OGC, QCG, HDC, TTF, LCG... giá giảm sàn hoặc sát sàn với thanh khoản hàng triệu đơn vị.

Độ rộng suy giảm và giá cổ phiếu giảm mạnh cũng xác nhận với thanh khoản tăng cao chiều nay do lực bán tăng cường. Tổng giá trị khớp hai sàn buổi chiều tăng 24% so với phiên sáng, đạt 1.897,2 tỷ đồng.

Khối ngoại là điểm sáng duy nhất hôm nay khi tiếp tục mua ròng khoảng 163 tỷ đồng hai sàn. Như vậy hai phiên đầu tiên của tuần này đã hút vốn ngoại trở lại đáng kể. Cụ thể, HSX phiên này được mua vào 846,1 tỷ đồng, bán ra 694,9 tỷ đồng. HNX được mua 25,6 tỷ, bán 13,6 tỷ đồng.