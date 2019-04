Chứng khoán chiều 3/4: Lên xuống chóng mặt

Diễn biến chiều nay là sự phục hồi hình chữ V: VN-Index cắm đầu rơi mạnh trong 44 phút đầu tiên và toàn bộ thời gian còn lại là phục hồi dựng ngược. Kết thúc phiên chỉ số mất hơn 1 điểm.

Điểm thấp nhất chỉ số chạm tới chiều nay là 980,3 điểm, còn thấp hơn cả đáy phiên sáng. Tuy nhiên trong đợt phục hồi, VN-Index còn bất ngờ vọt trở lại 985,25 điểm, chỉ cách đỉnh đầu phiên có 0,01 điểm. Diễn biến chóng mặt này cho thấy mức biến động mạnh ở nhóm blue-chips, nhất là các trụ. Chốt phiên VN-Index đạt 984,46 điểm.

Mức giảm không lớn của VN-Index khá tương phản với diễn biến giảm đồng loạt ở rổ Vn30. Bản thân chỉ số này cũng vẫn giảm 0,23% so với tham chiếu. Tuy nhiên các blue-chips đã có được sự phân hóa đủ hợp lý để giúp chỉ số mất ít điểm, cộng với mặt bằng giảm chung cũng không mạnh.

VIC giảm 1,2% là cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất. Rất may đã có BID tăng 2,59% cân bằng lại đáng kể. Ngoài VIC thì áp lực chỉ còn khá lớn từ VRE giảm 1,39% và VCB giảm 0,44%. Nhóm HDB, SSI, CTG, VPB giảm xấp xỉ và hơn 1% nhưng ảnh hưởng không quá nhiều.

Rổ VN30 ghi nhận lúc đóng cửa vẫn có 20 mã giảm/7 mã tăng. Tuy nhiên chỉ số giảm rất nhẹ cũng phản ánh mặt bằng giá giảm không nhiều. Nhóm trụ lớn nhất giảm khá nhẹ như VNM giảm 0,36%, VHM giảm 0,22%, TCB giảm 0,2%, MSN giảm 0,45%, trong khi SAB tăng 0,41%, GAS tăng 0,5%, FPT tăng 2,61%, EIB tăng 3,57%, NVL tăng 0,72%.

Thị trường cũng chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Midcap đóng cửa tăng 0,43% với 29 ma tăng/30 mã giảm. Smallcap tăng 0,14% với 60 mã tăng/61 mã giảm. Đặc biệt Midcap lần đầu tiên chiếm 32% giá trị khớp sàn HSX.

Phiên này cũng xuất hiện nhiều cổ phiếu giao dịch đột biến thanh khoản như PVD sàn HSX và PVS sàn HNX. PVD tăng giá 3,23% và đang ở đỉnh cao 5 tháng. Thanh khoản tới 6,35 triệu cổ tương đương 120,7 tỷ đồng, cao nhất từ tháng 10/2018. PVS tăng 3,77% thanh khoản 8,24 triệu cổ phiếu tương đương 179,9 tỷ đồng, cao nhất 5 tháng.

Nhìn vào mặt bằng biến động giá của nhóm VN30 so với phiên sáng, ngân hàng yếu thêm, dầu khí đứng yên nhưng một số cổ phiếu lớn khác thì phục hồi. Tiêu biểu là VNM tăng được 500 đồng so với phiên sáng, SAP tăng 900đồng, FPT tăng 850 đồng. VN30-Index so với phiên sáng cũng gần như đứng im nhưng VN-Index cải thiện nhẹ.

Chiều nay thanh khoản hơi đuối với khoảng 1.454 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn. Đặc biệt nhóm VN30 chỉ giao dịch hơn 600 tỷ đồng. Tính chung cả phiên giá trị khớp hôm nay giảm chưa tới 2% so với hôm qua.

Khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 60 tỷ đồng hai sàn phiên này, kết thúc chuỗi mua ròng 5 phiên liên tục. Trên HSX khối này bán ra 508,8 tỷ đồng, mua vào 428,2 tỷ đồng. Trên HNX mua 35,9 tỷ đồng, bán 15,6 tỷ đồng. Tuy giá trị ròng thấp nhưng nhiều cổ phiếu được giao dịch rất lớn. Phía mua ròng có NKG, BID, PVD, HBC, CTI, BWE, GEX, MSN. Phía bán ròng có HPG, HDB, TDG, FLC, VJC.