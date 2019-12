Chứng khoán sáng 4/12: Tiền nhao cả vào bắt MSN và ROS, thanh khoản rất kém

Thị trường tiếp tục dồn sự chú ý vào giao dịch của MSN sáng nay khi khối ngoại vẫn tiếp tục bán tháo rất mạnh. Giá cổ phiếu này trồi sụt dữ dội khi cũng có cầu trong nước bắt đáy mạnh.

MSN mở cửa khá lành, chỉ giảm 0,16% nhưng vài phút sau khối ngoại bắt đầu tuôn hàng ra. Giá sập thẳng xuống 60.200 đồng lúc gần 10h30, giảm 6,23% so với tham chiếu. Cầu trong nước bắt đầu mua mạnh, nâng dần giá lên. Nỗ lực bắt đáy khá thành công khi kéo giá lên cao nhất 62.400 đồng lúc gần 11h.

Tuy nhiên khối ngoại vẫn bán ra rất dứt khoát và tiếp tục ép giá trở lại 61.400 đồng, chốt phiên sáng MSN giảm 4,36%. Tổng xả của khối này tại MSN tới 2,29 triệu cổ, chiếm hơn 78% thanh khoản trong khi mua chỉ chiếm hơn 9%. Có thể nói sáng nay là cuộc chiến "nội mua ngoại xả" tại MSN, đẩy thanh khoản lên mức kỷ lục 14 tháng với 179,8 tỷ đồng giá trị.

Mức giảm mạnh nhất trong phiên sáng đã đưa MSN xuống nền giá tương đương thời điểm tháng 11/2017. Lòng tham có dấu hiệu nổi lên, nhưng nếu khối ngoại vẫn còn xả nhiều như vậy thì cuộc chiến còn căng thẳng. Rất nhiều nhà đầu tư đang mắc kẹt trong cuộc chiến này vì MSN sụt giảm quá nhanh trong vài ngày và giá đã thấp nhất 2 năm.

Thanh khoản rất lớn của MSN sáng nay cũng góp phần khiến tổng thanh khoản của thị trường có phần nhiễu. Đặc biệt là ROS giao dịch quá nhiều, tới 344 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng thị trường. Thêm VRE giao dịch 142,8 tỷ đồng cũng rất cao. Chỉ 3 cổ phiếu nói trên đã chiếm xấp xỉ 40% tổng thị trường.

Do đó sáng nay thanh khoản thực tế rất kém. Tổng giá trị khớp hai sàn đạt 1.680,8 tỷ đồng, giảm 16% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên chỉ cần loại ROS, thanh khoản đã giảm 27%. Nếu cùng loại bỏ giao dịch của ROS, MSN và VRE thì sáng nay giao dịch giảm 39% so với sáng hôm qua.

Thanh khoản thực tế ngoài các cổ phiếu này đang xuống dốc không phanh và thị trường do đó có nguy cơ tụt áp giống hôm qua. VN-Index sau khi được kéo mạnh đều phiên đã suy yếu dần, chốt phiên chỉ còn tăng rất nhẹ 0,05% so với tham chiếu. VN30-Index chỉ còn tăng 0,21%.

Độ rộng của nhóm blue-chips vẫn còn rất tốt với 19 mã tăng/7 mã giảm nhưng cổ phiếu đa phần là giảm độ cao. Ngoài MSN, hiện có VHM giảm 0,98%, BVH giảm 1,8%, GAS giảm 0,1%, NVL giảm 0,89%, SBT giảm 0,27% và ROS giảm 2,24%.

Phía tăng, nhóm ngân hàng đang làm trụ: VCB tăng 0,85%, CTG tăng 1,79%, VPB tăng 2,41%, HDB tăng 3,52% là những mã kéo VN-Index tốt nhất. Các trụ khác không nổi bật: VNM tăng quá nhẹ 0,34%, VIC tăng 0,17%, SAB tăng 0,39%...

Độ rộng chung của sàn HSX đang có 140 mã tăng/151 mã giảm. Độ rộng này đã thay đổi khá nhiều, thời điểm 30 phút đầu phiên số mã tăng gần gấp đôi số giảm. Midcap hiện chỉ tăng 0,04 điểm, Smallcap đang giảm 0,15%. Các mã đầu cơ đang tăng khá là HAI, HAR, AMD, TNA. Số giảm đáng chú ý có ANV, VNG, PTL, DIC, TSC.

Sàn HNX tiếp tục trông cậy vào ACB tăng 0,44%, VCS tăng 0,79%, PVS tăng 0,59%. HNX-Index đang tăng 0,41% với 52 mã tăng/37 mã giảm. HNX30 chỉ tăng 0,07% với 8 mã tăng/9 mã giảm.

Với lực bán mạnh từ MSN, khối ngoại tiếp tục ghi nhận bán ròng sáng nay. HSX được mua 245,3 tỷ đồng, bán ra 317,3 tỷ đồng. VN30 mua 175,4 tỷ, bán 267,8 tỷ đồng. HNX giao dịch quá nhỏ. Phía bán ròng ngoài MSN cũng chỉ có VNM và PVD. Phía mua ròng có ROS, HSG, HPG, CTG, HDB.