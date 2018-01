Cơ quan An ninh đã bắt bị can Phan Văn Anh Vũ

Hôm nay (4/1), Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Vào ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999.

Theo Bộ Công an, ông Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, trú tại số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú.

Cơ quan An ninh điều tra cho biết, sau khi bỏ trốn, ông Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm luật di trú của Singapore và bị nước này trục xuất.

Một thông báo đăng trên website của Cục Di trú Singapore (ICA) ngày 2/1 cho biết vào ngày 28/12/2017, nước này đã tạm giữ một người có tên 'Phan Van Anh Vu' do vi phạm luật di trú.