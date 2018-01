Gần đây, nhiệt độ tại làng Oymyakon xuống dưới -62 độ C khiến vỡ cả nhiệt kế. Ngày 16/1, nhiệt độ tại đây thậm chí xuống dưới -67 độ C. Năm 2013, kỷ lục nhiệt độ thấp nhất thiết lập tại ngôi làng này là -71 độ C. Ảnh: Shutterstock.