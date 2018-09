Giới giàu nhất châu Á mất 99 tỷ USD từ đầu năm

Thời gian gần đây, châu Á sản sinh ra nhiều tỷ phú mới, nhưng tài sản của nhóm tỷ phú giàu nhất lại sụt mạnh từ đầu năm đến nay.



Theo Bloomberg Billionaires Index, 120 người giàu nhất châu Á mất tổng cộng 99 tỷ USD từ đầu năm 2018. Trong đó, 56 tỷ phú của Trung Quốc và Hồng Kông chiếm tới 67% tổng số giảm trên, mất trung bình 1,2 tỷ USD mỗi người từ đầu năm.

120 người giàu nhất châu Á mất gần 100 tỷ USD từ đầu năm 2018 - Nguồn: Bloomberg.

Tỷ phú có mức tài sản giảm mạnh nhất là Wang Jianlin, chủ tịch Dalian Wanda Group Co., từng là người giàu nhất Trung Quốc. Tài sản của ông Jianlin đã giảm 9,3 tỷ USD khi tập đoàn Dalian Wanda Group bán tài sản để trả nợ. Theo sau là ông chủ Tencent Holdings Ltd. - Pony Ma, người mất 9,2 tỷ USD do cổ phiếu hãng công nghệ này mất gần 25% giá trị.

Chứng khoán châu Á đang trong đợt bán tháo dài nhất kể từ năm 2002. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương mất gần 700 tỷ USD vốn hoá từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite Index của sàn Thượng Hải sụt 20% do chiến tranh thương mại. Trung Quốc đang phải đối mặt với vòng thuế quan mới lên 467 tỷ USD hàng hoá nhập vào Mỹ trong vài tháng tới.

Trong khi đó, ở các khu vực khác, giới giàu lại ăn nên làm ra. Tổng giá trị tài sản của 380 người giàu còn lại trong Bloomberg Billionaires Index - thống kê 500 người giàu nhất thế giới - tăng thêm 2,7% kể từ tháng 1, trong đó dẫn đầu là ông chủ Amazon - Jeff Bezos. Tài sản của người sáng lập Amazon.com Inc. tăng thêm 64,7 tỷ USD lên 163,8 tỷ USD, tiếp tục là người giàu nhất hành tinh. Chỉ riêng số tăng thêm của Bezos cũng lớn hơn toàn bộ tài sản của Pony Ma. Tính riêng tại Mỹ, tài sản 173 người giàu nhất đã tăng thêm 132 tỷ USD từ đầu năm.