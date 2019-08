"Hô biến" gần 500 máy bơm nước Made in China thành Made in Vietnam

493 chiếc máy bơm nước đang được "hô biến" từ Made in China thành Made in Vietnam chưa kịp lưu thông ra thị trường đã bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an huyện Hoài Đức thu giữ.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 166 máy bơm nước nhãn hiệu SUMOEL model LPCP60 có dán nhãn Made in Vietnam và 297 máy bơm nhãn hiệu SUMOEL có nhãn nước ngoài sản suất.



Ngoài lượng lớn máy bơm, Đoàn kiểm tra còn phát hiện 3.500 bóng chíp điện tử và 43kg nhãn mác có chữ "Made in Vietnam". Toàn bộ sản phẩm đều là hàng mới, chưa qua sử dụng.

Đại diện Công ty Cổ phần Thiết bị điện 368 khai nhận, sau khi nhập khẩu trực tiếp lô máy bơm có xuất xứ từ Trung Quốc, doanh nghiệp này đã thay đổi nhãn dán của 166 máy bơm nước thành: Máy bơm nước thông minh model SMTN 220A sau đó dán nhãn Made in Vietnam.



Sau khi cải biến sản phẩm thành hàng Việt Nam sản xuất, doanh nghiệp này đã đóng toàn bộ lô hàng vào thùng carton do công ty đặt in có nội dung: Công ty Cổ phần Thiết bị điện 368, địa chỉ An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam.

Toàn bộ sản phẩm sau khi thay đổi nguồn gốc xuất xứ chưa kịp phân phối và lưu thông ra thị trường đã bị lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra.

Đội Quản lý thị trường số 24 đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ sản phẩm để điều tra làm rõ.