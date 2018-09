Kế hoạch "thay áo mới" cho hơn 10 triệu thuê bao của MobiFone

Xác định việc chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số là vô cùng quan trọng, nhất là đảm bảo thông suốt dịch vụ, tạo thuận tiện tối đa cho khách hàng thực hiện chuyển đổi, ngay khi Bộ Thông tin và Truyền thông công bố lộ trình chuyển thuê bao 11 số về 10 số, nhà mạng MobiFone đã lên kế hoạch chuẩn bị chi tiết cho lộ trình chuyển đổi này.



Việc chuyển thuê bao 11 số (đầu 01) về 10 số còn được xem như một lần "thay áo mới lịch sử" cho hàng chục triệu thuê bao của MobiFone sang đầu số mới - đầu 07.

Chuyển đổi quan trọng

Cuối tháng 5/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông họp báo công bố kế hoạch chuyển đổi mã mạng từ 11 số sang 10 số, và sẽ bắt đầu từ 0h ngày 15/9/2018 với ba giai đoạn và hoàn tất sau ngày 30/6/2019, điều này cũng có nghĩa mọi chuẩn bị về giải pháp kỹ thuật cho việc chuyển đổi này của các mạng di động đã đi vào giai đoạn hoàn tất.

Theo đại diện MobiFone, từ cuối năm 2016 đầu 2017, khi Bộ Thông tin và Truyền thông công bố và thực hiện lộ trình chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định (để dành các đầu số cố định cho di động và đầu 11 số (01X) cho phát triển thuê bao M2M (Machine to Machine - kết nối giữa máy và máy theo xu hướng phát triển mới – PV) thì MobiFone đã định hình và lên kế hoạch chuẩn bị các phương án, giải pháp kỹ thuật cho cuộc chuyển đổi quan trọng này.

Việc chuyển đổi thuê bao 11 số (đầu 01x) về 10 số được xem là một "dấu ấn lịch sử" và chưa từng có trên thị trường viễn thông di động, và cũng có thể rất khó mới lặp lại trường hợp như vậy. Với các nhà mạng, việc chuyển đổi này cũng có ý nghĩa và vai trò quan trọng không chỉ ở việc đảm bảo thông suốt dịch vụ trong thời gian thực hiện chuyển đổi, tạo thuận tiện và đơn giản nhất cho khác hàng, mà còn tạo sự đồng nhất về đầu số - 10 số (như định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông), qua đó nhà mạng gây dựng, khẳng định thương hiệu về đầu số mới và tổ chức phát triển các hoạt động kinh doanh.

Xác định được tầm quan trọng của việc chuyển đổi, MobiFone đã xây dựng lên kế hoạch, chủ động nghiên cứu để tìm ra các phương án, giải pháp kỹ thuật sao cho tối ưu nhất, thuận tiện nhất, nhằm tránh mọi phiền toái cho khách.

Song song với việc chuẩn bị các phương án, giải pháp kỹ thuật, nhà mạng đã liên tục truyền thông như gửi tin nhắn thông báo tới khách hàng, in, treo thông báo tại các cửa hàng,..., và đẩy mạnh cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin qua website, fanpage của mình về kế hoạch chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số.

Ngoài ra, nhà mạng còn chủ động liên hệ với các nhà cung cấp các ứng dụng trên Internet và mạng xã hội như: Zalo, Viber, Facebook, Google… thông báo kế hoạch chuyển đổi mã mạng để cùng phối hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng.

Sau khi hoàn tất các giải pháp kỹ thuật, ngày 8/8/2018, MobiFone đã tiến hành thử nghiệm chuyển đổi thành công 1.000 thuê bao 11 số về 10 số. Quá trình thử nghiệm chuyển đổi diễn ra thành công, các chỉ tiêu kỹ thuật đều đảm bảo cả phần khai báo và thử nghiệm dịch vụ cơ bản (gọi, nhắn tin, sử dụng data) trên tất cả các hệ thống.

Đại diện MobiFone cho biết, MobiFone là nhà mạng đầu tiên tìm ra giải pháp và thử nghiệm thành công việc chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số. Kết quả chuyển đổi thử nghiệm thành công là tiền đề cho việc chuyển đổi chính thức. Vị này khẳng định, hiện tại, MobiFone đã sẵn sàng các phương án kỹ thuật, nhân lực, chăm sóc khách hàng và dịch vụ… sẵn sàng chuẩn bị cho việc chính thức chuyển đổi mã mạng di động sẽ bắt đầu vào ngày 15/9.

Giải tỏa nỗi lo của khách hàng

Trong kế hoạch chuyển đổi trên, các đầu số 11 số của MobiFone, gồm 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ được chuyển về mã mạng 070, 079, 077, 076, 078. MobiFone dự tính có khoảng 14 triệu thuê bao 11 số nằm trong kế hoạch chuyển đổi sang 10 số. Toàn bộ số thuê bao này sẽ được MobiFone đảm bảo sử dụng dịch vụ thông suốt trong quá trình chuyển đổi.

Nhà mạng này cho biết, các hoạt động nghe, nhận cuộc gọi cũng như các nội dung sử dụng dịch vụ gia tăng (nếu có) của thuê bao vẫn được duy trì bình thường. MobiFone đã chuẩn bị kịch bản để đảm bảo quá trình sử dụng của khách hàng không bị gián đoạn trong thời gian chuyển đổi.

Một trong những giải pháp được nhà mạng này đưa ra là ứng dụng My MobiFone và ứng dụng MobiFone NEXT để hỗ trợ khách hàng cập nhật lại số thuê bao trong danh bạ sau khi chuyển đổi. Hiện tại, MobiFone đã hoàn thiện tính năng này và sẵn sàng kích hoạt phục vụ khách hàng. Khách hàng có thể chính thức sử dụng tính năng đổi đầu số trong danh bạ trên ứng dụng My MobiFone từ ngày 15/9 – ngay từ thời điểm các mạng bắt đầu chuyển đổi thành công những thuê bao 11 số đầu tiên thành 10 số theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đại diện MobiFone, với tính năng này thuê bao sẽ không phải thực hiện các thao tác thủ công, và thay vì phải tốn hàng giờ đồng hồ để sửa đổi từng cái tên, con số trong danh bạ của mình, người dùng có thể thao tác rất dễ dàng trên ứng dụng My MobiFone. Danh bạ mới của khách hàng sẽ được cập nhật chỉ trong vài phút, giúp cho việc liên lạc không gặp gián đoạn. Tính năng này sẽ không chỉ áp dụng riêng với các số điện thoại của MobiFone, mà có thể sử dụng để chuyển đổi tất cả số điện thoại của các nhà mạng khác.

Đối với khách hàng sử dụng điện thoại cơ bản có chức năng nghe, gọi và nhắn tin thông thường (feature phone), MobiFone cho biết sẽ hỗ trợ khách hàng đổi đầu số trong danh bạ điện thoại một cách đơn giản, thuận tiện bằng các giải pháp kỹ thuật, hoặc khách hàng có thể đến trực tiếp các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc để được nhân viên kỹ thuật của MobiFone hỗ trợ chuyển đổi đầu số trong danh bạ.

Về lo lắng đến các dịch vụ đã đăng ký bằng số điện thoại, trong đó nhất là dịch vụ ngân hàng, đại diện MobiFone khuyến nghị khách hàng là chủ thuê bao trong diện chuyển đổi nên chủ động ra ngân hàng và các tổ chức/đơn vị có phát sinh giao dịch liên quan đến số điện thoại để cập nhật thông tin số điện thoại mới.

Bởi việc chủ động cập nhật thông tin số điện thoại mới sau chuyển đổi sẽ giúp đảm bảo quyền lợi bảo mật thông tin cũng như an toàn tài chính cá nhân của mỗi khách hàng. Hơn nữa, theo quy định, ngân hàng không được tự ý thay đổi số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký, mà chủ thuê bao mới có quyền đề xuất chuyển đổi. Thông tin số điện thoại sẽ chỉ được thay đổi khi khách hàng có xác nhận trực tiếp với ngân hàng.