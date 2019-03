Lọ nước hoa đắt nhất thế giới giá gần 1,3 triệu USD

Một hãng nước hoa Dubai vừa tuyên bố đã tạo ra được lọ nước hoa đắt nhất thế giới có tên Shamuk sau 3 năm nghiên cứu và 494 lần thử nghiệm. Với dung tích 3 lít, lọ nước hoa này có giá 1,295 triệu USD.

Theo CNN, nước hoa Shamuk được đựng trong lọ pha lê Murano của Italy, trang trí với một con chim ưng bằng vàng, ngựa Ả Rập, hoa hồng và một quả địa cầu. Lọ đựng nước hoa này được đính 3.571 viên kim cương - nặng 38,55 carat, vài viên ngọc trai cỡ lớn và chứa tổng cộng 2kg vàng 18 carat, 5kg bạc nguyên chất. Ngoài ra, lọ nước hoa còn được đựng trong một tủ bọc da cao gần 2m.

Shamuk là sản phẩm của The Spirit of Dubai, thuộc thương hiệu nước hoa xa xỉ Nabeel. Công ty này cho biết những món trang sức được trang trí trên chai và nguyên liệu nước hoa được lấy từ nhiều nơi trên thế giới.

Shamuk mang mùi hương của gỗ đàn hương, xạ hương, hoàng lan, hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, trầm hương Ấn Độ, hoắc hương Patchouli Ấn Độ.

Chai nước hoa Shamuk của The Spirit of Dubai.

Chai nước hoa Shamuk lập 2 kỷ lục Guinness: có số lượng kim cương nhiều nhất và kích thước cao nhất với thiết bị điều khiển từ xa, theo CNN. Chi tiết về người mua chai nước hoa độc đáo này chưa được tiết lộ. Shamuk sẽ được trưng bày tại Dubai Mall đến ngày 30/3.

Theo Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, chai nước hoa thương mại đắt nhất thế giới hiện tại là Clive Christian No.1 Imperial Majesty dung tích 500ml, có giá 205.000 USD, được giới thiệu vào năm 2005 (giá bán bao gồm phí giao hàng qua Bentley).

Ngoài ra, cũng có nhiều sáng tạo nước hoa đắt tiền khác. Năm 2011, hãng thời trang Mỹ DKNY ra mắt nước hoa Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle, với chai được làm bằng vàng và vàng trắng, đính 2.700 viên kim cương và 183 viên sapphire vàng. Đây là "chai nước hoa triệu USD đầu tiên trên thế giới" và có dung tích 100ml. Tuy nhiên, nước hoa này không bán thương mại mà được đấu giá để làm từ thiện.

Chai nước hoa nạm kim cương Le Monde sur Mesure của Morreale Paris.

Năm 2018, thương hiệu xa xỉ Morreale Paris của Pháp giới thiệu chai nước hoa Le Monde sur Mesure được làm từ 2kg vàng và trang trí với 1.000 viên kim cương. Mùi hương của nước hoa này được chế tạo riêng cho người mua. Morreale Paris cho biết chai nước hoa 5 lít này có giá 1,8 triệu USD.

Dù giá bán của Le Monde sur Mesure đắt hơn, theo The Spirit of Dubai, Shamukh có giá đắt nhất thế giới tính trên mỗi millilite (431,7 USD so với 360 USD).

Tuy nhiên, danh hiệu đó của Shamukh có thể không tồn tại được lâu. Morreale Paris cho biết hãng này đang sáng tạo một chai nước hoa 10 lít, được bọc vàng, kim cương, ruby và có giá hơn 18 triệu USD - tương đương 1.800 USD/millilite.