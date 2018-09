Ông Trump ký sắc lệnh trừng phạt nước ngoài can thiệp bầu cử Mỹ

Đối mặt sự chỉ trích lớn về cách ứng xử với nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 12/9 đã ký một sắc lệnh điều hành với nội dung về tăng cường an ninh bầu cử bằng cách áp lệnh trừng phạt lên nước ngoài hoặc cá nhân tìm cách can thiệp vào quy trình chính trị này của Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, sắc lệnh trên ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ một số nghị sỹ Cộng hòa và Dân chủ cho rằng động thái của ông Trump là quá ít ỏi và quá muộn. Sắc lệnh được ký vào thời điểm chỉ còn 8 tuần là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 6/11.

Ông Trump tiến hành ký sắc lệnh trên trong phòng kín, không có sự tham dự của giới truyền thông - một sự khác biệt so với những lần ký sắc lệnh trước đây của ông.

Sắc lệnh quy định các biện pháp trừng phạt gồm đóng băng tài sản, hạn chế các giao dịch nước ngoài, hạn chế tiếp cận với các định chế tài chính Mỹ, và cấm công dân Mỹ đầu tư vào các công ty liên quan - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói với các nhà báo.

Ông Bolton nói rằng lệnh trừng phạt có thể được áp trong hoặc sau một cuộc bầu cử, tùy thuộc vào các chứng cứ thu thập được.

Các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng các thực thể có sự hậu thuẫn của điện Kremlin đã tìm cách làm tăng khả năng trúng cử của ông Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 trước ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thủ đô Helsinki của Phần Lan hồi tháng 7, ông Trump đã công khai đồng tình với sự phủ nhận mà ông Putin đưa ra đối với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller và Quốc hội Mỹ hiện vẫn đang tiến hành điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ông Mueller nghi ngờ có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với các quan chức Nga. Moscow phủ nhận cáo buộc này, ông Trump thì gọi cuộc điều tra là một "cuộc săn phù thủy" chính trị.

"Tuyên bố ngày hôm nay của chính quyền công nhận mối nguy, nhưng không đủ mạnh để giải quyết mối nguy đó", thượng nghị sỹ Cộng hòa Marco Rubio và thượng nghị sỹ Dân chủ Chris Van Hollen nói trong một tuyên bố chung.

Mặc dù vậy, sắc lệnh được đánh giá là một nỗ lực của Nhà Trắng nhằm siết chặt an ninh bầu cử trước khi diễn ra cuộc bầu cử tháng 11. Đây là cuộc bầu cử nhằm xác định Đảng Cộng hòa của ông Trump có giữ được quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Ông Bolton nói rằng sự chỉ trích của dư luận đối với những tuyên bố gây tranh cãi mà ông Trump đưa ra ở Helsinki không phải là lý do khiến ông Trump đi đến sắc lệnh trừng phạt nước ngoài can thiệp bầu cử Mỹ.

"Tổng thống đã nhiều lần nói ông khẳng định không có chuyện nước ngoài can thiệp vào quy trình chính trị của Mỹ", ông Bolton nói. "Tôi cho rằng hành động của ông ấy đã nói lên tất cả.