Tăng trưởng tín dụng đang thấp nhất bốn năm qua

Theo báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ngày 29/8, tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm 2018 ở mức 8,18%.

"Thị trường tiền tệ, tín dụng trong tháng chịu nhiều sức ép từ tỷ giá và lãi suất của thế giới, tuy nhiên, nhờ điều hành linh hoạt các chính sách, đã giữ được sự ổn định, tín dụng tăng trưởng hợp lý", báo cáo trên đưa ra đánh giá, cũng như nêu nhìn nhận thị trường chứng khoán đã có tín hiệu phục hồi rõ rệt.

Với mức 8,18% nói trên, tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm nay đang ở mức thấp nhất trong bốn năm trở lại đây.

Thông thường, mức tăng trưởng tín dụng hàng tháng trong năm được cập nhật ở các kênh liên quan khác nhau, cũng như một số thời điểm cụ thể từ Ngân hàng Nhà nước. Việc cập nhật theo con số ước tính, thường xác định vào thời điểm gần cuối tháng, mà thực tế có thể thay đổi qua từng ngày theo lượng cho vay mới hoặc mức độ tập trung đáo hạn các khoản vay, thu hồi nợ…

Về tương đối, mức tăng 8,18% của tín dụng 8 tháng đầu 2018 là thấp nhất so với cùng kỳ các năm từ 2015 đến nay.

Cụ thể, tháng 8/2017, tăng trưởng tín dụng ước tính theo cập nhật của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia là 11,5% so với cuối năm liền trước. Từ vụ chức năng của Ngân hàng Nhà nước, tương ứng mức tăng đến 31/8/2016 so với cuối năm liền trước là 9,67%; tính đến hết tháng 8/2015 tăng trưởng tín dụng ở mức 10,23% so với cuối năm 2014.

Mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất và gần nhất theo cùng kỳ tháng 8 và 8 tháng đầu năm được ghi nhận ở năm 2014, khi con số ghi nhận chỉ tăng 5,82% so với cuối năm 2013.

Với kết quả trên, tăng trưởng tín dụng tháng 8/2018 tiếp tục thể hiện nhịp thấp với tốc độ khá đều qua các tháng từ đầu năm đến nay.

Còn ở định hướng chung, với chỉ thị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành, nửa cuối 2018 sẽ không tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho hầu hết các ngân hàng thương mại.