Tập đoàn CMC lại bán lượng lớn cổ phần cho nước ngoài

Tập đoàn công nghệ CMC vừa phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác Samsung SDS Co., Ltd hoặc Samsung SDS Asia Pacific Pte.Ltd – một công ty do Samsung SDS sở hữu 100% vốn điều lệ.



Đại diện truyền thông CMC cho VnEconomy biết, Tập đoàn CMC và Samsung SDS đã thống nhất về mặt chủ trương, hai bên chỉ còn bàn thảo thêm một số nội dung, trong đó có vấn đề về giá bán và hi vọng CMC sẽ sớm phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Samsung SDS.

Được biết, theo phương án CMC Group sẽ phát hành 25 triệu cổ phần chào bán cho Samsung SDS với giá chào bán không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phần. Tổng số tiền huy động dự kiến khoảng 750 tỷ đồng sẽ dùng 450 tỷ đồng đầu tư cho công ty thành viên, còn lại 300 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Nếu phát hành thành công, Samsung SDS sẽ sở hữu 25% vốn điều lệ của CMC Group.

Trước đó, việc chào bán riêng lẻ cho Samsung SDS được CMC Group bổ sung vào chương trình họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Samsung SDS là công ty thành viên của Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) chuyên về giải pháp IT và logistics.

Trước đó, tháng 5/2019, Tập đoàn CMC và Samsung SDS đã ký thỏa thuận nguyên tắc về việc đầu tư chiến lược để tăng cường hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực thế mạnh của hai bên.

Theo đó Samsung SDS sẽ cùng CMC phát triển các lĩnh vực giải pháp nhà máy thông minh (Smart Factory), điện toán đám mây (Cloud) và an ninh mạng (Cyber Security), trong tương lai sẽ khai thác các lĩnh vực khác như chuỗi khối (Blockchain) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data), thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ để mở rộng phạm vi sang thị trường Châu Á – Thái Bình Dương và phát triển kinh doanh toàn cầu.

Năm 2015, Tập đoàn CMC cũng đã bán 25% cổ phần Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC Telecom) cho Tập đoàn TIME dotCom Berhad (TIME), công ty viễn thông của Malaysia, với giá trị hợp đồng là 12 triệu USD.