Thêm một công ty tài chính hàng đầu Mỹ cung cấp dịch vụ liên quan đến Bitcoin

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley của Mỹ đã bắt đầu cung cấp dịch vụ thanh toán hợp đồng tương lai Bitcin cho khách hàng tổ chức lớn, đồng thời mở một cuộc họp thường kỳ của các nhà điều hành để đánh giá xem nên tham gia vào lĩnh vực tiền ảo như thế nào.

Thông tin trên đã được Giám đốc tài chính (CFO) của Morgan Stanley, ông Jonathan Pruzan, tiết lộ với hãng tin Bloomberg.

"Nếu ai đó muốn giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin và thanh toán bằng tiền mặt, thì chúng tôi sẽ nhận thanh toán", ông Pruzan cho biết. "Tôi sẽ không nói sẽ đông khách, nhưng đây là dành cho các khách hàng tổ chức quan trọng muốn tham gia vào giao dịch phái sinh Bitcoin".

Trước Morgan Stanley, mới chỉ có một ngân hàng đầu tư hàng đầu khác ở Phố Wall là Morgan Stanley được biết đến đã cung cấp dịch vụ tương tự cho khách hàng. Hợp đồng tương lai Bitcoin bắt đầu được hai sàn giao dịch CBOE và CME cung cấp.

Thông tin trên từ Morgan Stanley được xem là có ít nhiều hỗ trợ cho giá tiền ảo sau đợt giảm giá ào ạt mấy ngày trước do giới đầu tư lo ngại cơ quan chức năng các nước siết kiểm soát. Sau khi phục hồi vào hôm qua, giá tiền ảo chững lại sáng nay (19/1).

Lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin đứng ở mức hơn 11.600 USD, giảm 0,7% so với cách đây 24 tiếng. Giá Ethereum giảm chưa đến 0,1%, đứng ở 1.053 USD, còn giá Ripple tăng gần 13%, đứng ở 1,62 USD - theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.

Hôm thứ Tư, giá Bitcoin có lúc giảm về sát mốc 9.000 USD, mất hơn 50% so với mức kỷ lục thiết lập hồi tháng 12. Dù đã hồi phục, giá Bitcoin hiện vẫn thấp hơn 15% so với thời điểm đầu năm và giảm gần 40% so với kỷ lục.