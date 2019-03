UBND tỉnh Đồng Nai công bố 27 dự án "ma" của Công ty địa ốc Alibaba

Chiều ngày 15/3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp báo về việc Công ty Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) tổ chức rao bán dự án, phân lô bán nền 27 dự án tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Các dự án này đều không có giấy phép và không có thật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.



Ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh: "Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (trụ sở tại quận Bình Thạnh, Tp.HCM) quảng cáo trên mạng sai sự thật, kéo khách hàng mua bán tại địa bàn huyện Long Thành gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Chính quyền không giao đất cho Alibaba

Thời gian qua, trên một số trang tin điện tử, website một số báo phản ảnh việc Công ty Alibaba quảng cáo phân lô, bán nền đất nông nghiệp để lập dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Long Thành gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định, chính quyền không có quyết định giao đất cho Công ty Alibaba tại huyện Long Thành. Tỉnh đang phối hợp với Bộ Công an xác minh vụ việc phân lô, bán nền của công ty này.

Ông Chánh cho biết: "Tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả xác minh để người dân hiểu về các dự án của công ty này, để tránh bị thiệt hại. UBND tỉnh đã giao cho các ngành, trong đó có cả công an, tiếp tục điều tra các dự án của Công ty Alibaba để xử lý theo đúng các quy định pháp luật".

Cho đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai chưa ban hành bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chấp thuận đầu tư cho Công ty Alibaba thuê đất để thực hiện các dự án ở huyện Long Thành và cả địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua kiểm tra thực địa, chính quyền Đồng Nai xác định có 19 khu đất với 27 dự án, diện tích 75 ha nằm ở 6 xã Phước Bình, An Phước, Long Phước, Phước Thái, Bàu Cạn, Tân Hiệp. Điều đáng nói là 19 khu đất nói trên đều do các hộ gia đình, cá nhân đứng tên sử dụng và cũng đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Điều tra, ghi nhận của UBND huyện Long Thành cho biết, trong 19 khu đất trên, có 6 khu đất đã bị tự ý đổ đá, san nền, làm đường giao thông, bỏ vỉa, cắm biển phân lô bán nền. "Điều này hoàn toàn vi phạm với giấy phép quyền sử dụng đất đã được cấp!", đại diện UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định.

Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành Nguyễn Tấn Hưng cũng khẳng định, với những khu đất vi phạm, UBND huyện Long Thành đã buộc tháo dỡ trả lại nguyên trạng và xử phạt hành chính. Ngoài ra, đối với những sai phạm của Công ty Alibaba, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao cho Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thượng tá Trần Hùng Cường, Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (PC46 Đồng Nai), cho biết: "Qua thu thập chứng cứ, điều tra ban đầu cho thấy, công ty địa ốc Alibaba có biểu hiện vi phạm các quy định, quản lý sử dụng đất đai và lừa dối khách hàng. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để điều tra, làm rõ những cá nhân, tổ chức có liên quan. Được biết, hầu hết những người đã mua các khu đất ảo trên từ Công ty Alibaba đều có hộ khẩu ở Bình Dương và Tp.HCM.

Công an tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong 19 khu đất nói trên có 11 khu đất do ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên là người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và 3 khu đất đứng tên vợ ông Lĩnh và em ông Lĩnh. Hiện chính quyền đã phát hiện tại 6 khu đất do ông Lĩnh và người thân đứng tên đã tự ý đổ đá làm đường giao thông trên đất nông nghiệp, gắn biển quảng cáo phân lô, bán nền.

"Lập dự án nhưng đất đai phải phù hợp quy hoạch, xin chuyển mục đích, làm thủ tục thiết kế, môi trường. Tuy nhiên, Công ty Alibaba đã không làm gì và thông tin không đúng sự thật. Chúng tôi thông tin như vậy để người dân hiểu về các dự án Alibaba đang rao bán trên mạng. Tỉnh đang giao cho công an tiếp tục điều tra xem có đủ điều kiện để xử lý hình sự không", ông Chánh nói.

Trả lời các câu hỏi của báo giới, Thượng tá Trần Hùng Cường cho biết: Công ty Alibaba tự đo vẽ bản đồ, phân lô, bán nền không đúng hiện trạng đất và cam kết ra sổ đỏ với khách hàng. Bước đầu cơ quan điều tra xác định cách làm này là sai quy định, có biểu hiện vi phạm quy định về sử dụng đất đai, cũng có biểu hiện lừa đảo khách hàng.

Trước đó, năm 2018, chính quyền tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành đã nhận nhiều đơn thư của khách hàng tố cáo việc Công ty Alibaba gian dối trong việc bán đất nền ở Đồng Nai. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, Công ty Alibaba đã trả lại tiền cho khách. Tương tự, vào cuối năm 2017, Công ty Alibaba cũng đã bị UBND Tp.HCM cấm không cho tham gia các dự án tại khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, do đơn vị này đã có thái độ bất hợp tác với cơ quan chức năng, vì tự nhận là chủ đầu tư của dự án khu đô thị Củ Chi, dù dự án này chưa được cấp phép.

Thời điểm này, UBND Tp.HCM đã giao Sở Xây dựng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an Tp.HCM để xử lý Công ty Alibaba theo quy định pháp luật.

Việc để xảy ra sai phạm về đất đai thuộc địa bàn, lãnh đạo UBND huyện Long Thành thông tin: huyện đã kiểm tra, xử lý kỷ luật một số cán bộ từ khiển trách đến cảnh cáo và bố trí công tác khác. UBND huyện đang tiếp tục kiểm tra, giám sát tại 5 địa bàn xã có liên quan đến Công ty Alibaba.