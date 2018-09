Yêu cầu chặn thanh toán qua POS trái phép của thương nhân Trung Quốc

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về việc rà soát nội dung phản ánh trên báo chí liên quan đến việc chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép của một số thương nhân Trung Quốc.

Theo phản ánh, thời gian gần đây tại Bãi Cháy - Quảng Ninh có khá nhiều các cửa hàng "chỉ phục vụ du khách Trung Quốc" được lập ra. Các cửa hàng này đều do người Trung Quốc làm chủ.

Tuy nhiên, với các khoản lợi nhuận thu được, các thương nhân đã chuyển về nước qua hệ thống máy POS trái phép thay vì qua hệ thống ngân hàng của Việt Nam.



Trong đó, tại một điểm kiểm tra ở Bãi Cháy, cơ quan chức năng của Việt Nam đã phát hiện 3 máy POS đem từ Trung Quốc sang, không đăng ký thanh toán qua hệ thống ngân hàng Việt Nam và khoảng 200.000 NDT (tương đương 700 triệu đồng) đã được chuyển về Trung Quốc qua hệ thống máy POS.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, chỉ với một máy POS được đem bí mật từ Trung Quốc sang, có gắn sim 3G Việt Nam, việc thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu và tiền chuyển thẳng về Trung Quốc, không cần thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Trước phản ánh trên, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để đề xuất các giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về nội dung quản lý thuế đối với hoạt động thanh toán điện tử tại Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Sở du lịch tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các doanh nghiệp lữ hành để sớm phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, bao gồm cả biện pháp thu hồi giấy phép hoạt động; làm đầu mối xây dựng quy chế phối hợp thông tin giữa các Bộ, ngành để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt là du lịch giá rẻ.

Phó thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ, viễn thông… để đề xuất các biện pháp quản lý đối với hoạt động thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua POS, ví điện tử Alipay, Wechat pay, những ví điện tử phổ biến và được ưa chuộng đối với khách du lịch; nghiên cứu xây dựng chính sách để các ngân hàng thương mại Việt Nam cung cấp các hoạt động thanh toán qua ví điện tử thay vì các đối tượng bán hàng cung cấp bất hợp pháp như hiện nay.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ cho du khách nước ngoài, xử lý nghiêm các sai phạm về thanh toán bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Quản lý thị trường và các đơn vị trực thuộc ở địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trung tâm mua sắm, các cửa hàng bán hàng cho khách du lịch về việc thực hiện các quy định về niêm yết nguồn gốc xuất xứ, giá cả, đơn vị định lượng của hàng hóa. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý, tịch thu hàng hóa, xử phạt theo quy định hiện hành; chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Ngoài ra, Phó thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh quản lý xuất nhập cảnh, công an địa phương quản lý chặt chẽ để ngăn chặn, trục xuất các trường hợp lao động chui, lợi dụng visa du lịch vào Việt Nam để ở lại kinh doanh, làm hướng dẫn viên bất hợp pháp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện về tình trạng du lịch 0 đồng trên phạm vi toàn quốc và các tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế hiện nay.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng và các địa phương xuất hiện nhiều đoàn khách du lịch chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng và các địa phương liên quan phối hợp cùng với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền.

Máy POS (viết tắt của chữ Point of Sale) là máy bán hàng chấp nhận thẻ ngân hàng để thanh toán hóa đơn dịch vụ. Máy được thiết kế nhỏ gọn để có thể dễ dàng lắp đặt tại các cửa hàng của trung tâm thương mại, các điểm mua sắm…và phải đăng ký với cơ quan quản lý.