Trong thông báo số 64/TB-VP, UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong tổng số 79 công trình nhà chung cư cao tầng đã đăng công báo trong năm 2017, tính đến hết ngày 2/4/2018 có 50/79 công trình đã được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy; 29/79 công trình còn tồn tại vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, có 14 công trình có khả năng khắc phục; 15 công trình khó có khả năng khắc phục.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu từ nay đến ngày 30/4/2018, 14 công trình có khả năng khắc phục phải thực hiện xong các nội dung còn tồn tại vi phạm và được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng.

Riêng đối với 15 công trình khó có khả năng khắc phục: Giao Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến ngày 30/4/2018, phải hoàn thành hồ sơ, báo cáo Cục C66 - Bộ Công an, Bộ Xây dựng thẩm duyệt, thẩm định các giải pháp áp dụng thay thế; đến ngày 30/6/2018, phải khắc phục hoàn thành và được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng.

Sau ngày 30/4/2018, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải chuyển hồ sơ các công trình còn tồn tại vi phạm sang Cơ quan Điều tra Công an Thành phố Hà Nội để điều tra, xem xét xử lý, khởi tố đúng quy định của pháp luật.

Danh sách 15 công trình khó khắc phục phòng cháy chữa cháy này bao gồm: Chung cư mini Bồ Đề (ngõ 193 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên); Nhà ở nhiều hộ gia đình (số 76 Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân); Toà nhà văn phòng cho thuê và để ở (số 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân); Trung tâm Thương mại và nhà ở cao tầng ( số 27 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng); Nhà ở chung cư cao tầng kinh doanh (số 46/230 Lạc Trung, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng).

Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Tổng cục V- Bộ Công an (Toà nhà T6/08) (Ở Khu đô thị mới cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm); Nhà ở và để bán cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm - Nhà 9 tầng nhà C (ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên); Toà nhà C17 Bộ Công an (ở Tổ 14 Ngọc Thuỵ, quận Long Biên); Nhà ở cho cán bộ, giáo viên Học viện Quốc tế (ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì);

Trung tâm Thương mại và căn hộ chung cư (Khu Đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông); Nhà Chung cư BMM (Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông); Toà nhà chung cư 89 Phùng Hưng (ở Phúc La, quận Hà Đông); Nhà chung cư CT4 (ở Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông); Toà CT2 Xa La (ở Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông); Toà Nhà Capital Garden (ở Ngõ 102 Trường Chinh, quận Đống Đa).