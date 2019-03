Yêu cầu Hà Nội xử lý hàng nghìn ha đất bỏ hoang ở Mê Linh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra và xử lý phản ánh của báo chí liên quan đến gần 2.000 ha đất dự án đô thị bị bỏ hoang tại huyện Mê Linh.

Văn phòng Chính phủ cho biết, đầu tháng 3 vừa qua, báo chí có phản ánh liên quan đến gần 2.000 ha đất dự án đô thị bị bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Các chủ đầu tư đưa ra lý do là điều chỉnh lại quy hoạch vì khi chuyển từ Vĩnh Phúc về Hà Nội, khó giải phóng mặt bằng nên không triển khai; trong khi thật ra là do thị trường bất động sản tại đây đóng băng. Trong khi đó, phần lớn các dự án đã huy động vốn từ khi chưa giải phóng mặt bằng; có dự án đã bán, thu tiền 100% giá trị lô đất. Nếu thành phố Hà Nội không có chế tài nghiêm khắc, câu chuyện còn tiếp diễn.

Được biết, trên địa bàn huyện Mê Linh hiện có 47 dự án đô thị, nhưng hơn chục năm nay vẫn trong tình trạng dở dang. Nguyên nhân được các chủ đầu tư đưa ra là do phải điều chỉnh lại quy hoạch 1/500 do thay đổi dự án chuyển từ Vĩnh Phúc về Hà Nội và cả khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Với lý do này, có những dự án chỉ còn vướng vài trăm m2 đất chưa giải phóng mặt bằng, cũng lấy cớ và không triển khai.

Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự được cho là do thị trường bất động sản tại đây đóng băng và xuống giá suốt trong một thời gian dài.

Cả huyện Mê Linh có gần 2.000 ha đất dự án đô thị bỏ hoang. Người dân thì không có đất sản xuất, còn người mua nhà thì muốn đến ở cũng không được.

Phó chủ tịch UBND huyện Mê Linh Bùi Xuân Quang cho biết, huyện cũng đã và đang tìm mọi biện pháp để khởi động các dự án này. Tuy nhiên, việc liên lạc với các chủ đầu tư không phải là dễ.

Hiện huyện Mê Linh đã trình thành phố Hà Nội thu hồi 8 dự án bất động sản chậm triển khai và đang yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng phương án hoàn thiện hạ tầng cũng như kế hoạch xây dựng các công trình công cộng để tạo điều kiện cho người dân về ở. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư vẫn chỉ đang hứa, thậm chí còn không đưa ra thời gian dự kiến tái khởi động dự án.