Khi nghe từ “One Mount”, tôi bỗng nhớ tới câu nói nổi tiếng của tỷ phú người Mỹ Warren Buffett được dịch ra tiếng Việt là “muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”. One Mount - một sự gắn kết, gắn kết ở đây là để “đi cùng nhau, đi xa” hay là gắn kết điều gì, thưa bà?

One Mount được khởi sinh từ hệ sinh thái của 2 tỷ phú hàng đầu Việt Nam, cũng là sự gắn kết giữa Vingroup - tập đoàn đa ngành và Techcombank - ngân hàng lớn. Một mục tiêu quan trọng nữa là chúng tôi muốn trở thành người tiên phong trong việc xây hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam, làm “xương sống” kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp các startup có cơ hội phát triển.

Với tham vọng kiến tạo hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam, One Mount góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng truyền thống của người Việt theo hướng hiện đại hóa, khơi mở hướng đi mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đầu tiên là với VinShop, ứng dụng bán lẻ chuyên dụng giúp các chủ tiệm tạp hóa phát triển cửa hàng của họ thông qua công nghệ hỗ trợ nhập hàng đảm bảo, giá tốt. VinID, siêu ứng dụng và hệ thống quản lý khách hàng thân thiết lớn nhất Việt Nam tích hợp nhiều chức năng như thanh toán, quản lý nhà ở, mua hàng, dịch vụ tài chính. Sau đó là OneHousing - nền tảng toàn diện cho mọi nhu cầu về nhà ở, hỗ trợ mua bán, đầu tư và các dịch vụ khác liên quan đến bất động sản.

Xây dựng dựa trên mô hình Hệ sinh thái số toàn diện, các công ty thành viên thuộc Tập đoàn One Mount (One Mount Group) tập trung phát triển và cung cấp hệ thống giải pháp công nghệ xung quanh giá trị cốt lõi của Tập đoàn. Mục tiêu của chúng tôi là phục vụ 75% hộ gia đình Việt Nam trong hai nhu cầu thiết yếu là nhà ở và tiêu dùng hàng ngày.

Thành lập cuối năm 2019, ngay khi vừa ra đời, One Mount đã phải đối mặt với tình trạng khó khăn của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng (bởi đại dịch Covid-19). Vậy, tập đoàn đã làm thế nào để tồn tại và phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay?

Trong khó khăn, bao giờ cũng có cơ hội đối với những doanh nghiệp biết nhìn nhận, đánh giá đúng về xu thế của thị trường. Khi đại dịch diễn ra, xu hướng tiêu dùng mới cũng xuất hiện. Hoạt động theo mô hình hệ sinh thái công nghệ, One Mount đã xem đây như một cơ hội để khẳng định năng lực phát triển kinh doanh và nền tảng công nghệ cũng như cách thức ứng dụng, vận hành để giải quyết các bài toán kinh doanh nan giải phát sinh trong giai đoạn Covid-19.

Ví dụ, trong mảng bán lẻ, chúng tôi hoàn thiện mô hình Marketplace nâng cao năng lực phân phối hàng hóa tại các thị trường nhằm tối ưu chi phí hoạt động và nâng cao năng lực phủ hàng tại các địa bàn chưa có hoạt động vận hành trực tiếp, để giúp chuỗi cung ứng được thông suốt.

Đồng thời, chúng tôi hợp tác hiệu quả với các đối tác trong hệ sinh thái và đối tác chiến lược như Vingroup, Masterise, Techcombank cùng các đối tác kinh doanh lớn - là các nhà cung cấp và nhà phân phối của One Mount Distribution - đưa ra các chiến lược kinh doanh và giải pháp công nghệ phù hợp, liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, từ đó thích ứng và phục vụ tốt nhu cầu thị trường.

Trong lĩnh vực nhà ở, OneHousing đã xây dựng và hỗ trợ các công cụ số như định giá nhà (AVM), phân tích và so sánh bất động sản (MPI), giải pháp vay (Easy Mortgage) cho khách hàng để có thể trải nghiệm hành trình mua nhà online, trao quyền giúp khách hàng chủ động giao dịch.

Đồng thời, One Mount cũng thay đổi mô hình vận hành để tăng hiệu quả công việc và tối ưu nhân lực cũng như chi phí vận hành. Đơn cử như One Mount Distribution đã xây dựng và triển khai platform CRM, số hóa quy trình công việc cải thiện vận hành, minh bạch hóa các số liệu hỗ trợ các thành phần trong chuỗi giá trị đưa ra quyết định chính xác.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất giúp One Mount tồn tại và phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay chính là đội ngũ nhân lực kiệt xuất ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình.

Nhân tài luôn là tài sản quý giá của doanh nghiệp, điều này càng rõ nét hơn với những doanh nghiệp đi theo mô hình hệ sinh thái số. Vậy, One Mount đã làm thế nào để thu hút và “giữ chân” nhân tài trong lĩnh vực công nghệ?

Chúng tôi xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, truyền cảm hứng và thúc đẩy sự phát triển vượt trội của mỗi cá nhân.

Trong quá trình hình thành và phát triển, One Mount luôn chú trọng xây dựng đồng thời sáu yếu tố mà người lao động quan tâm như: Uy tín và danh tiếng của công ty; tạo cơ hội phát triển cho các bạn trẻ thông qua các chương trình đào tạo tài năng như Future Leader, Fresh Geek, OM Pioneer; chi trả lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh; kiến tạo văn hóa thành công và phát triển cùng nhau; coi trọng chất lượng công việc - cuộc sống của nhân viên; tạo môi trường đa dạng nơi cán bộ nhân viên có cơ hội được làm việc và học hỏi từ các lãnh đạo có tâm, có tầm.

One Mount hướng tới môi trường làm việc linh hoạt (Agile) nên từ thiết kế cơ sở vật chất, hay cách thức hợp tác công việc đều đi theo định hướng này. Có lẽ hiếm có công ty nào ở Việt Nam thuê thiết kế và đầu tư trang thiết bị văn phòng được nhập từ nước Úc để đảm bảo môi trường làm việc Agile (môi trường làm việc có sự hỗ trợ tốt, giúp mang lại hiệu quả công việc cao hơn) như ở One Mount.

One Mount cũng kiến tạo môi trường làm việc với tư duy đổi mới sáng tạo liên tục. Tại One Mount luôn có những thách thức khiến bạn cần có những góc nhìn mới, tư duy mới, cách thức làm mới để tạo ra những kết quả khác biệt, chưa kể đến những cuộc thi về đổi mới sáng tạo với những phần thưởng rất giá trị như chuyến đi trải nghiệm, đào tạo tại các nước có nền kinh tế phát triển tại châu Á, châu Âu...

Đồng thời, chúng tôi cũng luôn duy trì môi trường làm việc cam kết “Grow Together - Cùng nhau vươn tới đỉnh cao”. Mentoring and Coaching (cố vấn và huấn luyện) là cụm từ thường xuyên được nhắc đến ở One Mount, nơi các cán bộ, nhân viên cùng giúp nhau học hỏi, phát triển, cùng nghĩ, cùng làm vì mục tiêu chung.

Được biết, One Mount không chỉ sử dụng chuyên gia công nghệ trong nước mà còn tuyển dụng nhiều chuyên gia nước ngoài. Trong quá trình làm việc, bà có thấy sự chênh lệch về chuyên môn giữa nhân lực trong nước và nước ngoài? Họ có hỗ trợ gì cho nhau?

Một trong những chiến lược nhân sự của One Mount thời gian đầu là mời những người Việt giỏi từ nước ngoài trở về cống hiến cho đất nước. Có những người khi về Việt Nam mới bắt đầu học lại tiếng Việt, giao tiếp đôi khi có khó khăn, nhưng một điểm chung đã kéo mọi người lại gần nhau, đó chính là mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh của tập thể, muốn được đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Nhờ thế, sau 4 năm hoạt động, One Mount được đánh giá khá cao về sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (theo kết quả khảo sát của Anphabe 2023). Những nhân sự trở về quê hương Việt Nam (Vietnam Homecomers) mang nhiều tư duy đổi mới, văn minh, phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản từ những tổ chức lớn như Google, Youtube, Oracle… đã giúp thiết lập tư duy hợp tác, tiêu chuẩn về môi trường làm việc cũng như tiêu chuẩn công việc cao. Những người làm lãnh đạo (leader) cũng rất chú trọng đến việc phát triển đội ngũ kế cận, nên những nhân tài trẻ trong nước có cơ hội học hỏi và phát triển rất nhiều từ họ.

Với lĩnh vực bất động sản, OneHousing chú trọng ứng dụng nền tảng công nghệ để gắn kết người mua, người bán, đơn vị môi giới. Điều này mang đến lợi ích gì cho thị trường, doanh nghiệp, đối tác và người tiêu dùng?

Nền tảng OneHousing có hai lợi thế cốt lõi khác biệt so với các doanh nghiệp bất động sản truyền thống trên thị trường. Trước hết là lợi thế về công nghệ và dữ liệu, sau đó là lợi thế về đối tác chiến lược, từ đó gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác và thị trường.

Với khách hàng, OneHousing phục vụ tất cả các nhu cầu mua bán nhà, thuê và cho thuê, các dịch vụ, tiện ích sống... OneHousing còn cung cấp nguồn hàng sơ cấp, thứ cấp và thổ cư đa dạng với cam kết xác thực về pháp lý, có giải pháp tài chính từ đối tác chiến lược Techcombank để khách hàng yên tâm trong giao dịch. Đồng thời, chúng tôi cung cấp các giải pháp hữu ích về thông tin thông qua các công cụ tiên tiến về công nghệ như công cụ định giá nhà tự động, công cụ phân tích và so sánh dự án bất động sản để khách hàng có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

OneHousing là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp phát triển bất động sản (Developer) với năng lực am hiểu khách hàng chuyên sâu để phát triển và phân phối nguồn cung sơ cấp đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi kết nối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bất động sản (quản lý, dịch vụ gia đình,...) vào cùng một hệ sinh thái, giúp phát huy tối đa giá trị chuyên môn của doanh nghiệp và tạo ra giá trị cho khách hàng.

Với thị trường, OneHousing cùng công nghệ và dữ liệu vượt trội sẽ hướng tới xây dựng Từ điển nhà ở (Housing Directory, hiện đã có hàng triệu căn), với mục tiêu trở thành nguồn dữ liệu tra cứu uy tín và chính xác nhất về thị trường bất động sản tại Việt Nam, từ đó tăng minh bạch cho thị trường.

Vậy, bà đánh giá thế nào về xu hướng công nghệ bất động sản trong thời gian tới?

Công nghệ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình tìm hiểu và cân nhắc của khách hàng khi tìm kiếm để mua, bán hoặc cho thuê bất động sản.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (ML) được sử dụng nhiều hơn trong các lĩnh vực như định giá tài sản bằng cách đưa thêm nhiều yếu tố vào thuật toán giá. AI cũng có thể mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn thông qua hình ảnh hóa bất động sản, để hỗ trợ khách hàng tham quan và lựa chọn trước khi đưa ra quyết định đến xem thực tế: Khách hàng hoàn toàn có thể ngồi sofa, hay đi từng góc căn nhà tương lai, xem cách bày trí nội thất ra sao. Điều này tạo cảm hứng rất lớn cho người mua ra quyết định cũng như giúp đại lý bất động sản hiểu nhu cầu để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Một xu hướng đã phổ biến trên thế giới và được OneHousing mang tới cho khách hàng Việt Nam là thu thập dữ liệu lớn liên quan đến hàng trăm trường thông tin của mỗi bất động sản như giá cả, tiện ích, tính pháp lý, cơ sở vật chất, hạ tầng… Từ đó, phân tích để đưa ra các thông tin minh bạch, được kiểm chứng từ dữ liệu, giúp khách hàng ra quyết định đúng đắn. Hiện OneHousing đang có dữ liệu của hai triệu bất động sản và có kế hoạch mở rộng tới năm triệu bất động sản trong năm tới - là dữ liệu nguồn cho các công cụ công nghệ của Onehousing.

Thường thì các đơn vị, các tổ chức… đều đặt ra kế hoạch 5 năm cho hoạt động của mình. One Mount cũng đang trải qua hơn 4 năm đầu phát triển, vậy, mục tiêu 5 năm tới của tập đoàn là gì, thưa bà?

Chúng tôi đang trải qua giai đoạn 4 năm đầu phát triển. Đây được xem là giai đoạn bản lề quan trọng và điều này càng đúng đối với một doanh nghiệp mang tính chất startup như One Mount. Dựa trên những gì đã làm và chưa làm được trong giai đoạn vừa qua, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội và nền kinh tế, One Mount đặt ra cho mình các mục tiêu lớn và xuyên suốt cho giai đoạn phát triển tiếp theo là: Hoàn thiện năng lực am hiểu khách hàng; hoàn thiện các giá trị dịch vụ qua việc cung cấp đến cho khách hàng các giải pháp tối ưu; tối ưu hóa mô hình kinh doanh chú trọng vào khả năng phát triển “bền vững” của doanh nghiệp; đồng thời kết nối năng lực thông qua đối tác chiến lược.

Với các công ty thành viên, One Mount Distribution (VinShop) trở thành nhà cung ứng trên nền tảng điện tử lớn và thân quen nhất với các nhà bán lẻ, tiệm tạp hóa. One Mount Real Estate (OneHousing) cung cấp nguồn thông tin uy tín và chính xác với góc nhìn đa chiều về thị trường bất động sản, hỗ trợ cho các quyết định của khách hàng; đồng thời, xây dựng các giải pháp tài chính và thanh khoản bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng của khách hàng. Còn One Mount Consumer (VinID) tăng cường lợi ích cho người dùng app với các ưu đãi từ hợp tác đối tác và ứng dụng online financial services thông qua các đối tác chiến lược và đối tác kinh doanh trong nhiều mảng.

Các mục tiêu mà One Mount hướng tới đều nhằm nâng cao năng lực vận hành kinh doanh, từng bước hoàn chỉnh các giá trị dịch vụ tốt nhất đến tay khách hàng Việt Nam.

