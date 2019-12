10 công việc có lương cao bất ngờ tại Mỹ

Trang MSN mới đây tổng hợp danh sách những công việc được "trả lương cao bất ngờ tại Mỹ". Đây là những công việc ít người biết đến nhưng lại có mức thù lao giúp người lao động được xếp vào nhóm "trung lưu", theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew.

Theo phân tích dựa trên số liệu từ chính phủ Mỹ của Trung tâm Nghiên cứu Pew, "trung lưu" là nhóm người có thu nhập từ 2/3 cho đến gấp đôi thu nhập trung bình toàn quốc - ở mức 57.617 USD tính tới năm 2016. Theo đó, một gia đình trung lưu ba người sẽ có thu nhập năm gần 45.000 USD cho tới 135.000 USD.

Dưới đây là những công việc có lương cao bất ngờ tại Mỹ.

1. Nhân viên kiểm tra thang máy

Khoảng lương trung bình năm: 44.000 - 81.000 USD

Những người này có nhiệm vụ đảm bảo cho thang máy được vận hành trơn tru. Họ kiểm tra và bảo trì tất cả các thiết bị nâng và vận chuyển, bao gồm thang máy, thang cuốn, thang máy trượt tuyết và thậm chí cả các đường ray tàu lượn trong công viên giải trí, để đảm bảo mọi thứ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Công việc này tại Mỹ thường yêu cầu người lao động tốt nghiệp trung học trở lên.

2. Vận hành lò phản ứng hạt nhân

Khoảng lương trung bình năm: 60.000 - 120.000 USD

Đây là những người có nhiệm vụ vận hành và kiểm soát hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân. Các nhà máy hạt nhân sản xuất gần 20% lượng điện của Mỹ và thường tuyển những người được đào tạo chuyên sâu, vượt qua kỳ thi cấp phép của Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Mỹ (NRC). Mỗi năm, những người này cũng phải thi lại một lần để giữ giấy phép của mình.

3. Nhân viên quản lý rượu vang

Khoảng lương trung bình năm: 40.000 - 71.000 USD

Những người này quản lý mọi thứ từ việc tìm kiếm và mua rượu cho một tổ chức, cho đến lưu trữ và quảng cáo. Họ cũng có thể làm việc với các nhân viên bếp để phát triển các cách kết hợp món ăn và rượu vang phù hợp. Nhân viên quản lý rượu vang thường làm việc cho các nhà hàng, khách sạn cao cấp hoặc những nơi bán rượu đắt tiền. Họ phải có kiến thức sâu rộng về rượu vang, địa lý và cả các loại nho.

Yêu cầu bằng cấp đối với công việc này khá đa dạng, nhưng một số nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên dựa vào số năm kinh nghiệm và thời gian đào tạo tại trường nấu ăn với chuyên môn về rượu vang.

4. Bán rong xúc xích tại thành phố New York



Khoảng lương ước tính hàng năm: 100.000 - hơn 300.000 USD

Người bán rong xúc xích tại New York không thể tuỳ tiện đứng ở bất kỳ nơi nào trên phố bởi không phải chỗ nào cũng đông khách. Tuy nhiên, nếu chọn đúng chỗ, công việc này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Một số người bán rong xúc xích tại một số điểm đắc địa ở New York thậm chí trả tới hơn 300.000 USD tiền thuê địa điểm mỗi năm. Theo tờ New York Post, một xe đẩy xúc xích thu về tới 400 USD mỗi ngày vào mùa cao điểm và chỉ phải trả 60 USD/năm tiền giấy phép bán hàng rong.

5. Nhân viên thử kem



Khoảng lương trung bình năm: 35.000 - 97.000 USD

Nhân viên thử kem, còn được biết đến là người thử hương vị hoặc các nhà khoa học về thực phẩm, có nhiệm vụ kiểm tra nhằm đảm bảo mỗi loại kem chứa các nguyên liệu phù hợp, đồng thời kết cấu và hương vị không khiến khách hàng thất vọng. Tùy thuộc vào vai trò và từng công ty, những người này thậm chí có thể tham gia vào việc sáng tạo hương vị kem mới. Với công việc này, các công ty thường tìm những ứng viên có bằng cấp liên quan tới khoa học về sữa, cũng như những người có sự nhạy cảm về hương vị.

7. Người mẫu bộ phận cơ thể



Khoảng lương trung bình: 1.000 - 10.000 USD/ngày, lên tới 75.000 USD/năm

Theo Forbes, một người mẫu bộ phận cơ thể hàng đầu có thể kiếm tới 75.000 USD năm. Tùy thuộc vào vẻ ngoài, các người mẫu tay thường được thuê để chụp các bộ ảnh thời trang, mỹ phẩm hoặc quảng cáo đồ ăn, sản phẩm vệ sinh. Thị trường mẫu bộ phận cơ thể không lớn, vì vậy cạnh tranh vô cùng gay gắt.

8. Thợ lặn thương mại



Khoảng lương trung bình năm: 35.000 - 96.000 USD

Công việc của thợ lặn thương mại khá đa dạng, từ kiểm tra đoạn rò rỉ đường ống; làm sạch van đường ống; kiểm tra cầu, thuyền, bến cảng, ống cống; hay thậm chí trục vớt tàu đắm. Để trở thành thợ lặn thương mại, một người phải có ít nhất bằng trung học, chứng chỉ lặn và hoàn thành một chương trình đào tạo lặn thương mại.

9. Phù dâu chuyên nghiệp

Khoảng lương trung bình năm: 18.000 - 95.000 USD

Phù dâu chuyên nghiệp giúp các cô dâu xử lý nhiều vấn đề và đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho ngày trọng đại. Công việc này không đòi hỏi trình độ giáo dục cụ thể nhưng cần có các kỹ năng chăm sóc khách hàng và hiểu biết chung về kinh doanh.

10. Dọn dẹp hiện trường vụ án

Khoảng lương trung bình năm: 27.000 - 61.500 USD

Tại hiện trường vụ án, sau khi các bằng chứng được cơ quan chức năng thu thập xong, cần có người dọn dẹp phần còn lại. Những người này có nhiệm vụ loại bỏ những thứ như chất thải gây hại, dịch cơ thể, máu và những thứ khác. Dù không cần có bằng cấp cá nhân, họ thường hoạt động theo công ty và công ty này phải có nhiều loại giấy phép theo quy định của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ (OSHA).

10. Nhà tạo mẫu đồ ăn

Khoảng lương trung bình năm: 24.000 - 91.000 USD

Các nhà tạo mẫu đồ ăn chuyên nghiệp chịu trách nhiệm biến những món ăn trở nên hấp dẫn nhất trong các bộ ảnh, phim, quảng cáo truyền hình... Để đảm nhiệm công việc này, kinh nghiệm là điều quan trọng.