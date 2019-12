10 điều bất ngờ về nền kinh tế bang New York

New York là một trong những bang quyền lực nhất tại Mỹ, có GDP tương đương với Canada và Hàn Quốc. Trong đó, thành phố New York thuộc bang này là một trong những đô thị giàu nhất thế giới.

Dưới đây là những điều ít biết về nền kinh tế New York, theo Business Insider.

New York có GDP tương đương Canada và Hàn Quốc



Bang New York tiếp giáp với Canada về phía bắc. Bên cạnh yếu tố địa lý, bang này và quốc gia láng giềng có nhiều điểm chung. Nếu là một quốc gia, New York sẽ là nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới, đứng giữa Canada và Hàn Quốc.

GDP của thành phố New York vượt Tokyo vào năm 2035



Theo Văn phòng Quản lý Bang New York, GDP năm 2017 của bang này là 1.500 tỷ USD. Nhưng tới năm 2035, GDP của riêng thành phố New York được dự báo sẽ tăng lên 2.500 tỷ USD, vượt qua Tokyo (Nhật Bản) - thành phố giàu nhất thế giới từ năm 2015.

New York là thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới



Thành phố New York hiện có nhiều tỷ phú nhất thế giới với 103 người, nhiều hơn Hồng Kông (93), San Francisco (74), Moscow (69), hay London (62).

Chiếm 1% diện tích, nhưng New York đóng góp 8% GDP của Mỹ



Dù chỉ chiếm 1% diện tích của Mỹ, bang New York đóng góp tới 8% GDP cả nước.

Tỷ lệ thất nghiệp tại thành phố New York đạt mức thấp kỷ lục



Năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp tại thành phố New York đạt mức 4%, thấp nhất trong lịch sử.

Bang trồng táo lớn thứ hai tại Mỹ



Bang New York nổi tiếng với táo và giấm táo. Đây là bang trồng táo lớn thứ hai tại Mỹ, chỉ sau Washington. Mỗi năm, 700 vườn táo của bang này cho sản lượng gần 600.000 tấn táo.



Bang sản xuất sữa chua lớn nhất tại Mỹ

4 sản phẩm nông nghiệp lớn nhất của bang New York, gồm sữa, ngô làm ngũ cốc, cỏ khô và gia súc, đều có liên quan tới ngành sữa. Năm 2016, đây là bang sản xuất phô mai, kem chua và sữa chua lớn nhất tại Mỹ.

Bang xuất khẩu kim cương lớn nhất tại Mỹ

Dù phát triển về nông nghiệp, nhưng sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của bang New York lại không liên quan tới ngành này. Mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất của bang là kim cương với kim ngạch hơn 13 tỷ USD vào năm ngoái, theo số liệu thống kê của chính phủ Mỹ. Theo sau là tranh, trang sức, vàng, đá ruby và tác phẩm điêu khắc.

Thành phố New York có căn penthouse đắt nhất nước Mỹ

Đầu năm nay, tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ Ken Griffin chi 238 triệu USD mua căn penthouse rộng hơn 2.200 m2 tại toà nhà 220 Central Park South. Đây hiện là căn penthouse đắt nhất tại Mỹ. Giá căn nhà này cao gấp 180 lần mức giá nhà trung bình 1,32 triệu USD tại Manhattan - một khu vực đắt đỏ tại thành phố, theo Zillow.

Có hai trong số những thành phố giá sinh hoạt rẻ nhất tại Mỹ



Dù có thành phố New York đắt đỏ, bang New York cũng có hai đô thị nằm trong nhóm giá rẻ nhất tại Mỹ: Buffalo và Syracuse. Theo US News & World Report, cư dân tại thành phố Buffalo trung bình chỉ phải dùng 21,1% thu nhập cho chi phí sinh hoạt. Giá nhà tại thành phố này cũng chỉ khoảng 90.000 USD, theo Zillow. Trong danh sách thành phố có giá sinh hoạt rẻ nhất tại Mỹ của US News & World Report, Buffalo xếp thứ 11, còn Syracuse đứng thứ 22.