Dựa trên dữ liệu mới nhất từ Forbes, Bloomberg và báo cáo Billionaire Bonanza của Viện Nghiên cứu Chính sách Mỹ, tờ Business Insider tổng hợp danh sách 10 gia tộc giàu nhất tại Mỹ, với tổng giá trị tài sản hơn 560 tỷ USD.



10. Gia đình Lauder



Gia đình Lauder - Ảnh: Getty Images.

Tài sản: 22,4 tỷ USD



Nguồn tài sản: Estée Lauder

Năm 1947, Estée Lauder nhận được đơn hàng sản phẩm chăm sóc da lớn nhất trị giá 800 USD từ công ty Saks Fifth Avenue. Ngày nay, công ty này sở hữu 30 thương hiệu mỹ phẩm, bao gồm MAC và Clinique, với doanh thu 12 tỷ USD mỗi năm. Gia đình Lauder sở hữu công ty này là những nhà từ thiện lớn. Hai con trai của bà Estée Lauder, Leonard và Ronald là những nhà sưu tầm nghệ thuật nổi tiếng. Leonard từng quyên góp số tranh và tượng điêu khắc trị giá 1 tỷ USD cho Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET). Gia đình Lauder cũng sở hữu nhiều bất động sản trên khắp nước Mỹ.

9. Gia đình Hearst



Lydia Hearst - con gái Patty Hearst, chắt của William Randolph Hearst, và chồng - Ảnh: Getty Images.

Tài sản: 24,5 tỷ USD



Nguồn tài sản: Hearst Corporation

Hiện tại, gia đình Hearst có khoảng 67 thành viên, chia nhau khối tài sản thừa hưởng mà William Randolph Hearst gây dựng được nhờ hãng xuất bản San Francisco Examiner từ cuối những năm 1800. Không lâu sau đó, Hearst mua lại các tờ báo khác và mở rộng sang mảng phát thanh và truyền hình, dựng nên đế chế truyền thông khổng lồ Hearst Corporation ngày nay - sở hữu nhiều tờ báo và gần 300 tạp chí, đài truyền hình và phát thanh, đồng thời nắm cổ phần tại nhiều kênh truyền hình cáp.



8. Gia đình Duncan

Randa Williams, con gái của Dan L. Duncan (phải) cùng chồng và mẹ chồng - Ảnh: Getty Images.

Tài sản: 24,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: Enterprise Products Partners

Năm 1968, Dan L. Duncan thành lập hãng dầu khí Enterprise Products Partners với số vốn 10.000 USD. Sau khi ông qua đời vào năm 2010, gia đình Duncan được thừa hưởng khối tài sản 10 tỷ USD và vẫn sở hữu công ty này. Từ đó đến nay, tài sản của gia đình này đã tăng gấp đôi.



7. Gia đình Pritzker

Penny Pritzker - Ảnh: Getty Images.

Tài sản: 26,5 tỷ USD

Nguồn tài sản: Hyatt Hotels

A.N. Pritzker cùng các con trai Donald và Robert xây dựng cơ nghiệp của gia đình với chuỗi khách sạn Hyatt Hotel cũng như đầu tư vào nhiều công ty, bao gồm Marmon Group. Hiện nay, khối tài sản của gia đình Pritzker được chia cho 13 thành viên, trong đó 11 người là tỷ phú. Các thành viên gia đình này hầu hết đều liên quan tới chính trị. Penny Pritzker, con gái của Donald, là cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ. Anh trai bà, J.B. Pritzker, là đồng chủ tịch của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của bà Hillary Clinton và là ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tri bang Illinois năm 2018.



6. Gia đình Cox

James Cox Kennedy - Ảnh: AP Photos.

Tài sản: 37,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Cox Enterprises

Cox Enterprises hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cáp và bang thông rộng (Cox Communications), báo và phát thanh (Cox Media Group), và ôtô. Tập đoàn này đạt doanh thu mỗi năm 20 tỷ USD. Hiện tại, 5 người cháu của nhà sáng lập James Cox chia nhau khối tài sản hơn 37 tỷ USD của gia đình.



5. Gia đình (Edward) Johnson

Abigail Johnson - Ảnh: Reuters.

Tài sản: 38,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: Fidelity

Năm 1946, Edward C. Johnson thành lập quỹ tương hỗ lớn thứ hai thế giới Fidelity. Từ đó đến nay, công ty này được điều hành bởi 3 thế hệ nhà Johnson, hiện là cháu gái của Edward - Abigail Johnson. Gia đình này hiện sở hữu 49% cổ phần công ty.



4. Gia đình Cargill-MacMilla

Martha MacMillan - Ảnh: Getty Images.

Tài sản: 38,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: Cargill Inc.

Năm 1865, William W. Cargill thành lập hãng nông nghiệp Cargill Inc. Hiện tại, 23 thành viên của gia đình Cargill nắm giữ 88% cổ phần của công ty có doanh thu 108 tỷ USD mỗi năm này. Trong đó, 14 người là tỷ phú. Gia đình Cargill giữ lại 80% lợi nhuận ròng hàng năm của Cargill Inc. để tái đầu tư.



3. Gia đình Mars

Jacqueline Mars và các cháu gái - Ảnh: Getty Images.

Tài sản: 72 tỷ USD

Nguồn tài sản: Mars Inc.

Jacqueline và John Mars là những người thừa kế đế chế Mars Inc. - công ty đứng sau các loại bánh kẹo như M&Ms, Milky Way, và Mars Bars, khi cha họ qua đời vào năm 1999. Hiện nay, con trai của bà Jacquelyn, Stephen Badger, là chủ tịch của Mars Inc.. Công ty này mang về hơn 35 tỷ USD doanh thu hàng năm.

2. Gia đình Koch

David và Julia Koch - Ảnh: Getty Images.

Tài sản: 107 tỷ USD

Nguồn tài sản: Koch Industries

Hai anh em Charles và David Koch đã mở rộng công ty dầu mỏ được thừa kế từ cha trở thành đế chế Koch Industries, sau khi hai người anh em khác, Frederick và William, rời công ty do thâu tóm bất thành. Hiện nay, Koch Industries mang về doanh thu gần 100 tỷ USD mỗi năm. Rời vị trí điều hành công ty vào năm 2018, David Koch tuyên bố sẽ quyên góp hơn 1,2 tỷ USD cho các hoạt động nghiên cứu ung thư, bệnh viện và tổ chức văn hoá, giáo dục, thông qua quỹ từ thiện David H. Koch Charitable Foundation.



1. Gia đình Walton

Từ trái sang phải: Jim, Alice và Rob Walton - Ảnh: Reuters.

Tài sản: 169,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: Walmart

Năm 1962, Sam và Bud Walton thành lập hãng bán lẻ Walmart. Sau thành công của chuỗi bán lẻ, họ tiếp tục mở Sam's Club vào năm 1983. Hiện nay, Walmart đạt doanh thu 500 tỷ USD mỗi năm, là hãng bán lẻ lớn nhất thế giới theo doanh thu. Tài sản của gia đình Walton hiện được chia cho 7 thành viên, bao gồm ba người con của Sam Walton - Rob, Jim, và Alice. Trong đó, Alice là phụ nữ giàu nhất thế giới với tài sản 43,7 tỷ USD.