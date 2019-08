10 tiểu bang giàu nhất ở Mỹ

10 bang giàu nhất của Mỹ dựa trên thu nhập bình quân hàng năm của các hộ gia đình, theo trang The Richest:

10. Washington

Tính bình quân, mỗi hộ gia đình ở bang Washington có thu nhập hàng năm đạt 70.979 USD. Một nhân tố khác làm nên sự giàu có của bang này là giá trị nhà bình quân đạt 339.000 USD/căn, mức cao thứ 5 trên toàn quốc.

Mặc dù vậy, Washington có tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,8%, cao hơn bình quân 4,4% toàn quốc.

Tiểu bang này có nhiều phong cảnh đẹp và những thành phố sôi động như Seattle, nhưng rõ ràng không phải là một nơi có giá cả phải chăng để sinh sống.

9. Virginia

Thu nhập bình quân hàng năm của hộ gia đình ở Virginia là 71.535 USD. Tỷ lệ thất nghiệp ở bang này là 3,8%, thấp hơn trung bình toàn quốc. Ngoài ra, Virginia cũng là bang có tỷ lệ người trưởng thành sở hữu bằng cử nhân vào hàng cao nhất ở Mỹ.

8. California

Không có gì ngạc nhiên khi California - một tiểu bang lớn với nhiều thành phố nổi tiếng - có tên trong danh sách này. Là bang có những địa chỉ đắt đỏ nhất của nước Mỹ như San Francisco, Beverly Hills và Malibu, California có nhiều công việc trả lương cao. Đó là lý do vì sao thu nhập bình quân hộ gia đình ở bang này đạt 71.805 USD mỗi năm.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp ở California là 4,8%, cao hơn mức toàn quốc. Tỷ lệ người sống dưới ngưỡng nghèo ở bang này cũng lên tới 13,3%, phản ánh sự phân cực giàu nghèo lớn.

7. Alaska

Nghĩ tới Alaska, nhiều người thường hình dung ra một bang xa xôi, chủ yếu là nông thôn. Nhưng trên thực tế, thu nhập bình quân hộ gia đình ở bang này đạt 73.181 USD mỗi năm. Thu nhập từ dầu mỏ và du lịch mang lại sự giàu có cho Alaska.

Mặc dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp ở Alaska khá cao, lên tới 7,2%.

6. New Hampshire

Không chỉ có thu nhập bình quân hộ gia đình đạt 73.381 USD/năm, New Hampshire còn có tỷ lệ thất nghiệp vào hàng thấp nhất ở Mỹ, chỉ 2,7%.

Điều này đồng nghĩa với việc hầu hết người dân ở New Hampshire có sự đảm bảo chắc chắn về kinh tế. Tuy không phải là một bang lớn, bang này có ngành y tế và du lịch phát triển, nhờ đó giúp tạo nhiều công ăn việc làm ổn định cho người dân.

5. Connecticut

Thu nhập bình quân hộ gia đình ở Connecticut đạt 74.168 USD/năm. Ngoài ra, chỉ có 9,6% dân số của bang này sống dưới ngưỡng nghèo, một tỷ lệ vào hàng thấp nhất ở Mỹ.

Connecticut cũng là bang có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu tài sản hơn 1 triệu USD cao thứ nhì ở Mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của bang là 4,7%, cao hơn trung bình toàn quốc.

4. Massachusetts

Sự giàu có của Massachusetts thể hiện qua thu nhập bình quân hộ gia đình đạt 77.385 USD/năm, tỷ lệ thất nghiệp chỉ 3,7%, và tỷ lệ người trưởng thành có bằng cử nhân cao nhất toàn quốc.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi Massachusetts chính là bang có những trường đại học danh tiếng nhất của Mỹ như MIT và Harvard.

3. Hawaii

Ngành du lịch phát triển hưng thịnh là nhân tố mang lại việc làm và sự giàu có cho người dân Hawaii. Bình quân hàng năm, mỗi hộ gia đình ở bang này có thu nhập 77.765 USD. Tỷ lệ thất nghiệp ở Hawaii rất thấp, chỉ 2,4%.

Ngoài ra, giá trị nhà bình quân ở bang này 617.400 USD, cao hơn bất kỳ ở tiểu bang nào khác của Mỹ.

2. New Jersey

Nói tới Jew Jersey, người ta thường nghĩ đến thành phố New York hoa lệ với nhưng cư dân giàu có. Tuy nhiên, sự giàu có của New Jersey không chỉ tập trung ở New York mà được thể hiện trên toàn bang. Thu nhập bình quân hộ gia đình của bang đạt 80.088 USD/năm.

13% số hộ gia đình ở bang này kiếm hơn 200.000 USD mỗi năm.

1. Maryland

Maryland, bang gần sát thủ đô Washington DC, chính là bang giàu nhất ở Mỹ. Thu nhập bình quân hộ gia đình ở bang này đạt 80.776 USD/năm. Sự giàu có này có được là do một tỷ lệ lớn dân số của Maryland có việc làm với thu nhập cao ở Washington DC.