16 bang Mỹ đồng loạt đâm đơn kiện ông Trump

Một liên minh gồm 16 tiểu bang của Mỹ, dẫn đầu là California, ngày 18/2 đâm đơn kiện Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao Chính phủ nước này nhằm chặn quyết định của ông Trump về công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có ngân sách xây một bức tường ngăn biên giới Mỹ-Mexico.

Theo tin từ Reuters, đơn kiện được nộp lên một tòa án ở California sau khi ông Trump vào hôm thứ Sáu sử dụng quyền của Tổng thống về tình trạng khẩn cấp nhằm có tiền xây tường, thực hiện lời hứa chủ đạo của ông với cử tri trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016.

Sắc lệnh của ông Trump cho phép ông được rút tiền từ ngân sách dành cho các mục khác đã được Quốc hội thông qua, chuyển sang cho kế hoạch xây tường. Người đứng đầu Nhà Trắng đi đến quyết định này sau khi Quốc hội Mỹ từ chối cấp cho ông 5,7 tỷ USD trong năm 2019 để xây bức tường.

"Ngày hôm nay, vào đúng dịp Ngày Tổng thống, chúng tôi đưa Tổng thống Trump ra tòa để chặn việc ông ấy sử dụng sai quyền lực của Tổng thống", Tổng chưởng lý Xavier Becerra của California nói trong một tuyên bố.

"Chúng tôi kiện Tổng thống Trump để ngăn ông ấy khỏi việc đơn phương dùng tiền thuế mà Quốc hội đã phân bổ một cách hợp pháp cho nhân dân của các bang chúng tôi. Đối với hầu hết chúng tôi, văn phòng Tổng thống không phải là một nơi để dựng rạp hát", ông Becerra, một người thuộc Đảng Dân chủ, nói.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra tuyên bố gì về vấn đề này.

Trong một kế hoạch ngân sách mà Quốc hội Mỹ thông qua mới đây nhằm ngăn việc Chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa lần nữa, gần 1,4 tỷ USD đã được cấp cho việc dựng hàng rào biên giới. Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp của ông Trump sẽ giúp ông có thêm 6,7 tỷ USD ngoài số tiền mà Quốc hội cấp.

Vào hôm thứ Sáu, ba chủ đất ở bang Texas và một nhóm bảo vệ môi trường đã có đơn kiện đầu tiên đối với ông Trump, nói rằng việc ông công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia là vi hiến và sẽ xâm phạm đến quyền tài sản của họ.

Những thách thức pháp lý này có thể làm chậm những nỗ lực của ông Trump trong việc xây bức tường mà ông cho là cần thiết để ngăn người nhập cư bất hợp pháp và hoạt động buôn lậu ma túy. Theo dự báo của giới chuyên gia pháp lý, các vụ kiện này có thể được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ.

Cùng với California đâm đơn kiện ông Trump có các bang Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia, và Michigan.

Các bang này nói sắc lệnh của ông Trump sẽ khiến họ thiệt hại hàng triệu USD ngân sách liên bang dành cho các đơn vị vệ binh quốc gia trong hoạt động chống ma túy. Các bang cũng nói việc chuyển ngân sách khỏi các dự án xây dựng của quân đội sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế địa phương.