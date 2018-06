17 bang Mỹ kiện chính sách chia cắt gia đình ở biên giới của ông Trump

17 tiểu bang của Mỹ, bao gồm các bang Washington, New York và California, ngày 26/6 đã đâm đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về chính sách chia cắt các gia đình di cư vượt biên trái phép vào Mỹ.

Đây là một nỗ lực của các tiểu bang nhằm buộc Chính phủ Mỹ cho phép đoàn tụ các gia đình bị chia cắt - hãng tin AP cho hay.

Kiện chính quyền ông Trump lần này đều là các bang có tổng chưởng lý là người của Đảng Dân chủ. Thủ đô Washington DC cũng nằm trong nhóm nguyên đơn, với đơn kiện được nộp lên tòa án ở Seattle. Đây là lần đầu tiên các bang Mỹ kiện chính sách chia cắt gia đình ở biên giới của ông Trump.

"Việc chính quyền chia cắt các gia đình người di cư là tàn nhẫn và đơn giản", Tổng chưởng lý New Jersey, ông Gurbir Grewal, nói trong một tuyên bố. "Mỗi ngày, có vẻ như chính quyền lại đưa ra những chính sách mới và trái ngược dựa trên những lý lẽ mới và trái ngược. Nhưng chúng ta không thể quên rằng: cuộc sống của những con người thực bị treo giữa những chính sách đó".

Những tuần gần đây, cơ quan nhập cư của Mỹ đã chia tách khoảng 2.300 đứa trẻ di cư khỏi cha mẹ chúng khi các gia đình vượt biên trái phép vào Mỹ qua biên giới giữa nước này với Mexico.

Dư luận Mỹ và thế giới đã "dậy sóng" khi hình ảnh những đứa trẻ kêu khóc trong những khu tạm giữ bị rào kín được đăng tải. Nhiều ông bố bà mẹ của những đứa trẻ này bị tạm giữ cách con của họ hàng nghìn km và không được nhìn hay trò chuyện với con trong hàng tháng trời.

Trước sức ép lớn của dư luận, tuần trước, ông Trump đã ký một sách lệnh nhằm chấm dứt chính sách chia cắt gia đình, hay còn gọi là chính sách "không bỏ qua" đối với các gia đình di cư vượt biên trái phép vào Mỹ.

Tuy nhiên, các tiểu bang kiện chính quyền ông Trump nói rằng sắc lệnh trên của ông Trump không dẫn tới việc đoàn tụ các ông bố bà mẹ di cư với con cái của họ. Đơn kiện cũng nói sắc lệnh này bác bỏ quyền được tị nạn của nhiều người chạy trốn bạo lực ở Trung Mỹ.

Một thẩm phán Mỹ ở San Diego hiện đang cân nhắc phát lệnh toàn quốc theo đề nghị của Liên minh Tự do dân sự Mỹ nhằm yêu cầu chính quyền ông Trump cho số trẻ em di cư bị tách khỏi bố mẹ được đoàn tụ gia đình.

Các bang Mỹ kiện chính sách chia cắt gia đình người di cư bao gồm Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia và Washington.