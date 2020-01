2 năm thương chiến, doanh nghiệp Mỹ mất 46 tỷ USD vì thuế

Thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước đã khiến các công ty Mỹ thiệt hại 46 tỷ USD từ tháng 2/2018 đến nay.

Đây là đánh giá được công ty tư vấn Trade Partnership Worldwide đưa ra sau khi tiến hành phân tích dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, hãng tin Reuters cho hay.

Theo phân tích, phần lớn con số thiệt hại trên - khoảng 37,3 tỷ USD - đến từ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Cùng với đó, xuất khẩu các mặt hàng Mỹ bị Trung Quốc và các nước khác áp thuế trả đũa đã giảm 23% trong 2019 so với 2017 - năm trước khi thương chiến nổ ra.

Tuy nhiên, có một tin tốt cho ông Trump là số liệu tháng 11 của Bộ Thương mại Mỹ sau khi được điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ đã cho thấy thâm hụt thương mại trong tháng của nước này giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 năm.

Tại Nevada và New Hampshire - hai tiểu bang đầu tiên sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ để tìm ra ứng cử viên chạy đua với ông Trump trong bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay - mức sụt giảm xuất khẩu các mặt hàng bị Trung Quốc áp thuế trả đũa cao gấp đôi mức trung bình toàn quốc. Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Nevada là mạch tích hợp, của New Hampshire là máy tính và thiết bị điện tử.

Mặc dù vậy, cho tới thời điểm này, chính sách thương mại của ông Trump không phải là một nội dung mà các ứng cử viên Dân chủ nhấn mạnh.

Theo thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 dự kiến được ký vào tuần tới, Mỹ sẽ giảm một nửa thuế quan 15% áp từ tháng 9/2019 lên 120 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, thuế 25% áp lên hàng hóa Trung Quốc từ trước đó sẽ giữ nguyên.

Xuất khẩu của các mặt hàng Mỹ bị Trung Quốc áp thuế trả đũa đã giảm 26% trong 2019 so với 2017, trong khi xuất khẩu các mặt hàng không bị áp thuế như vậy tăng 10%, theo chuyên gia Dan Anthony của Trade Partnership Worldwide.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 2019 của Mỹ tăng so với 2017, nhưng tốc độ tăng trong 2018 so với 2017 đã chậm lại và giá trị của 2019 giảm so với 2018.

Không chỉ áp thuế trừng phạt lên hàng hóa Trung Quốc, ông Trump còn áp thuế lên thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ từ mọi quốc gia vào tháng 2/2018. Nhiều nước đã trả đũa bằng cách áp thuế lên hàng hóa Mỹ.

Tháng 5/2019, Mỹ rút lại thuế nhôm và thép đối với Mexico và Canada, và hai nước này cũng xóa thuế trả đũa áp lên hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, xuất khẩu các sản phẩm Mỹ bị ảnh hưởng đến nay chưa hề hồi phục.

"Mọi người cứ nghĩ là khi dỡ thuế thì xuất khẩu sẽ hồi phục, nhưng điều này đã không xảy ra trong suốt hơn nửa năm qua… Bởi vậy không có gì đảm bảo là thương mại sẽ tăng trở lại sau khi thuế quan được rút", ông Anthony cảnh báo.