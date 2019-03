29/3 sẽ khánh thành Danang IT Park tại Hòa Liên

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ, ngành công nghiệp công nghệ thông tin đang đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế Đà Nẵng, hứa hẹn sẽ là tương lai của thành phố.

Trong thực tế, quỹ đất Đà Nẵng không còn nhiều đòi hỏi hiệu quả sử dụng đất phải nâng lên. Thống kê cho thấy, 1 ha đất tại khu Công viên phần mềm Đà Nẵng tạo ra giá trị 450 tỷ đồng/năm, hiệu quả hơn nhiều lần so với các ngành khác. Đặc thù của ngành công nghệ thông tin dựa chủ yếu vào nhân lực chất lượng, điều này cũng phù hợp với Đà Nẵng khi mà Thành phố là trung tâm kinh tế, giáo dục của miền Trung, có sức hút rất lớn với lao động "chất xám".

Trong năm 2018, ngành công nghệ thông tin và truyền thông Đà Nẵng đạt doanh thu gần 28 ngàn tỷ đồng, tạo ra 25 ngàn việc làm, tốc độ tăng trưởng trung bình xuất khẩu phần mềm 29%/năm.

Từ thực tại trên cho thấy ngành công nghệ thông tin là ngành ít tốn kém chi phí và nhanh nhất để đưa thương hiệu Đà Nẵng ra thế giới như bài học từ Ấn Độ, Đài Loan, Isreal... Đà Nẵng cũng đã xác định đây là một trong ba trụ cột phát triển của Thành phố trong tương lai.

Hiện tại Đà Nẵng có 5 khu công viên phần mềm và 1 khu công nghệ thông tin tập trung (Danang IT Park-DITP), trong đó 4 công viên đã hoạt động. Tuy vậy, nhu cầu mặt bằng để sản xuất của doanh nghiệp công nghệ thông tin vẫn rất lớn. Sức ép đó thúc đẩy Thành phố phải khẩn trương đầu tư các khu công viên phần mềm mới và đưa Danang IT Park vào hoạt động.

Danang IT Park được ví như thung lũng Silicon Đà Nẵng tại Hòa Liên có tổng diện tích 341 ha do Trung Nam tham gia đầu tư với tổng vốn gần 300 triệu USD hiện nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 với 131 ha.

Đại diện nhà đầu tư cho biết, trước yêu cầu của Thành phố về tiến độ dự án để khẩn trương có mặt bằng phục vụ nhà đầu tư, đặc biệt trong năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, làm việc đêm ngày trên công trường. Đây cũng là một trong những dự án qui mô lớn, có tiến độ hoàn thành nhanh của Trung Nam.

Qua xúc tiến đầu tư, hiện có nhiều donh nghiệp mong muốn đầu tư vào Danang IT Park nhờ lợi thế ưu đãi đặc thù mà Chính phủ dành cho Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Danang IT Park là một phần thuộc khu công nghệ cao).

Các nhà đầu tư cũng đánh giá lợi thế Danang IT Park còn ở hạ tầng giao thông kết nối, nằm ở mặt tiền đường tránh Nam Hải Vân nối cao tốc từ Huế tới Quảng Ngãi, nối với trung tâm Thành phố chỉ mất hơn 20 phút đi ôtô thông qua đường ven biển Nguyễn Tất Thành.

Danang IT Park được qui hoạch bài bản, tiện nghi, tạo môi trường sáng tạo cảm hứng cho các kỹ sư, đồng thời Danang IT Park lại nằm cạnh khu công nghệ cao Đà Nẵng nơi có nhiều dự án lớn đang được triển khai, nổi bật như dự án sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ của Mỹ tổng vốn 170 triệu USD sẽ khởi công trong dịp 29-3 tới.

Tuy nhiên, lợi thế lớn hơn nữa của khu Danang IT Park là nằm ngay cửa ngõ Tây Bắc vào Thành phố, nơi có hạ tầng xã hội phát triển sôi động, trở thành vùng đô thị động lực mới của Thành phố.

Từ Danang IT Park chỉ mất vài phút dọc tuyến Nguyễn Tất Thành nối dài sẽ về tới Golden Hills, khu đô thị sinh thái qui mô lớn, với hệ thống kênh rạch, sông ngòi, công viên dày đặc, có thể đáp ứng chỗ ở đẳng cấp cho hàng ngàn kỹ sư làm việc tại Danang IT Park hay khu công nghệ cao.

Hiện tại ở Golden Hills hàng loạt các shophouse đã được xây dựng, cây xăng, siêu thị, đặc biệt tòa nhà phức hợp với trung tâm thương mại, giải trí 18 tầng đã được Trung Nam xây dựng, đang trong quá trình hoàn thiện. Trung Nam cũng chuẩn bị khởi công dự án tháp đôi khách sạn cao tầng ngay trên mặt tiền Nguyễn Tất Thành nối dài; xúc tiến xây dựng bãi tắm công cộng tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng tại cuối tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành. Ngày 28-3 tới, tổ hợp khách sạn cao 24 tầng cùng công viên nước, núi nhân tạo, khu ẩm thực...dự kiến khởi công tại Xuân Thiều.

Như vậy có thể thấy lợi thế rất lớn khi đầu tư vào Danang IT Park nhờ có nền tảng hạ tầng xã hội phát triển mạnh mẽ ngay phía sau lưng. Chỉ mất vài phút là các chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý, doanh nhân... từ Danang IT Park có thể trở về nơi ở nghỉ ngơi, tắm biển, tận hưởng các dịch vụ du lịch, giải trí, mua sắm. Một môi trường làm việc, sống rất thuận lợi sẽ tạo lợi thế đầu tư lớn.

Tại lễ khánh thành dự án Danang IT Park vào 29/3 tới, Công ty Cổ phần phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng (Danang IT Park) sẽ khởi công xây dựng dự án Khu Văn phòng, trụ sở làm việc kết hợp trưng bày, hội chợ, triển lãm. Đây là dự án đầu tiên động thổ tại Danang IT Park có diện tích hơn 87 ngàn m2, trong đó có tòa nhà 26 tầng.