29/35 Cục hải quan được giao thu ngân sách tăng thêm

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách tăng thêm so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao cho 29/35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch hành động chung cho toàn ngành để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019, Tổng cục Hải quan được giao dự toán thu ngân sách là 300.500 tỷ đồng, tuy nhiên theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ phấn đấu thu ngân sách năm 2019 đạt 315.500 tỷ đồng.

Đặc biệt, Tổng cục trưởng còn giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách tăng thêm so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao cho 29/35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Bao gồm các cục hải quan TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Bà rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Nam, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nam Ninh, Long An, Lào Cai, Nghệ An, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Đắk Lắk, Quảng Trị, Hà Giang, Gia Lai - Kontum, Cao Bằng, Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình, Đồng Tháp, Điện Biên.

Trong đó có 4 cục Hải quan được giao chỉ tiêu phấn đấu cao hơn chỉ tiêu dự toán từ 900 tỷ đồng trở lên gồm Tp.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương.

Các đơn vị được giao chỉ tiêu phấn đấu cao hơn chỉ tiêu dự toán trên 900 tỷ đồngNguồn: Tổng cục Hải quan

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung hoàn thiện hệ thống pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa đi đôi với nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đồng thời, tạo thuận lợi thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp.

Đặc biệt, ngành hải quan kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan trong lĩnh vực hải quan nhằm phấn đấu thu vượt 5% chỉ tiêu pháp lệnh do Quốc hội giao năm 2019.

Chỉ đạo đáng chú ý tiếp theo của Tổng cục Hải quan là tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó tập trung kiểm tra về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ,... đối với các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch nhập khẩu lớn, tần suất xuất khẩu nhiều.

Cơ quan này đánh giá, năm 2019 là năm bắt đầu thực hiện một số Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu, đặc biệt là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), do đó, cơ quan hải quan sẽ gặp khó khăn, phức tạp hơn trong công tác xác định xuất xứ hàng hóa để được hưởng các ưu đãi thuế quan.

"Vì vậy, để hoàn thành tốt công tác, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị xây dựng các phương án, chương trình kiểm soát trong đó chú trọng kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), chủ động xác minh, làm rõ các trường hợp nghi vấn gian lận xuất xứ, tránh trục lợi, gian lận thương mại gây thất thu ngân sách", chỉ đạo của Tổng cục Hải quan nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện kiểm tra tại 3 cấp, cấp Tổng cục, cấp Cục và cấp Chi cục trong năm 2019.

Việc kiểm tra 3 cấp nhằm phát hiện các sơ hở, sai sót trong quá trình tổ chức thực thi để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất...