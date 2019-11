39 nạn nhân trong container ở Anh: Tất cả đều là người Việt

Tối ngày 7/11, Bộ Công an đã phát đi thông tin chính thức về vụ việc 39 nạn nhân chết trong thùng container ở Anh.



Theo thông cáo, sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10/2019 đều là người Việt Nam.

39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

"Bộ Công an Việt Nam rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này", thông cáo viết.

Bộ Công an cũng cho biết, hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân; đồng thời, phối hợp với Cảnh sát Vương quốc Anh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Như vậy, sau 17 ngày xác minh vụ việc, đến nay đã có kết quả cuối cùng. Bộ Công an và giới chức Anh đã tích cực xác minh thông tin suốt thời gian qua.

Như VnEconomy đã đưa tin, ngày 23/10 cảnh sát Essex nhận được điện báo phát hiện 39 thi thể trong container tại Khu công nghiệp Waterglade. Ngay sau đó, truyền thông Anh đưa tin rằng các nạn nhân nghi là người Trung Quốc. Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc cũng vào cuộc xác minh.

Tuy nhiên, ở Việt Nam thời điểm đó có nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, Nghệ An đã cho biết họ mất liên lạc với người thân trên con đường nhập cư từ Pháp, Bỉ vào Anh.

Sau thông tin có nạn nhân Việt, ngay lập tức Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam đã có thông cáo khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các công dân Việt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và giới chức Nghệ An, Hà Tĩnh vào cuộc xác minh.

Bộ Công an cử đoàn công tác đem hồ sơ, thông tin, ADN người thân sang Anh để làm việc với giới chức nước này để nếu có nạn nhân Việt thì sớm bảo hộ công dân.

Về phía Việt Nam, Công an Hà Tĩnh khởi tố điều tra vụ "tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép". Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng Nghệ An đã bắt thêm 8 đối tượng liên quan đến vụ việc này để phục vụ điều tra làm rõ.