4 ngân hàng Việt vào top nơi làm việc tốt nhất châu Á

Tối 10/7, tổ chức HR Asia công bố danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" trong lễ trao giải HR Asia Awards 2019. Đây là giải thưởng tổ chức bình chọn thường niên tại UAE, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam...



Danh hiệu trao cho các doanh nghiệp có chính sách, chế độ đãi ngộ nhân sự hấp dẫn, môi trường làm việc và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên. Năm 2019, tổ chức HR Asia sử dụng mô hình đánh giá tổng thể để khảo sát mức độ hài lòng của người lao động đối với nơi làm việc của họ, dựa trên 3 yếu tố Core (cấu trúc nhân sự), Self (cá nhân) và Group (tập thể).

Hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam thuộc các lĩnh vực đã đăng ký dự giải, trong đó có 50 đơn vị được vinh danh. Lĩnh vực ngân hàng góp mặt bốn đại diện từ Việt Nam, bao gồm HDBank, ACB, VPBank và SHB. Ngoài ra danh sách còn có tên hai ngân hàng quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam là Shinhan Bank (Hàn Quốc) và Standard Chartered (Anh).

Đây là năm thứ hai liên tiếp HDBank nhận đánh giá cao tại giải thưởng châu lục này. Đặc biệt, HDBank ngân hàng xuất sắc đạt điểm cao hơn bình quân ngành ở cả ba hạng mục. Cụ thể, điểm Core của ngân hàng là 4,55 so với bình quân 3,77 điểm. Self đạt 4,61 so với 4,06 điểm bình quân. Điểm Group 4,66 cũng cao hơn mức trung bình 4,13 của thị trường.

Theo kết quả khảo sát của HR Asia, ở hạng mục cá nhân, nhân viên HDBank bày tỏ mức độ hài lòng và mong muốn gắn bó lâu dài với ngân hàng khi được đánh giá đúng về chuyên môn, tôn trọng ý kiến cá nhân, đào tạo bài bản và nâng cao, tham gia những hoạt động nội bộ năng động. Ngoài ra, sự thành công của môi trường làm việc HDBank còn thể hiện rõ qua tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, tự tin thể hiện suy nghĩ, quan điểm riêng, theo công bố của HR Asia.

Tính đến 31/3, HDBank có 6.041 cán bộ nhân viên làm việc trên khắp Việt Nam. Tỷ lệ nhân viên thâm niên trên 5 năm đạt 34%. Nhiều năm qua, HDBank chú trọng chất lượng môi trường làm việc, tạo điểm tựa cho người lao động về phúc lợi và lộ trình nghề nghiệp.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) là một trong những đơn vị chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho nhân sự trẻ lẫn cán bộ quản lý. Ngân hàng này có trung tâm học tập đầu tư theo chuẩn quốc tế và đầu tư cho hệ thống quản lý tích hợp các mảng liên quan đến nhân sự như lương thưởng, đánh giá, tuyển dụng, đào tạo... .

Còn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được HR Asia đánh giá cao về chú trọng nhân sự, xem đây là yếu tố cốt lõi trong quá trình mở rộng và phát triển. Chính sách tuyển dụng minh bạch, công bằng và các đãi ngộ giúp SHB thu hút được nhiều nhân sự chất lượng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng áp dụng mô hình tổ chức mới và xây dựng các quy trình quản trị bao gồm hệ thống quản lý và đánh giá hiệu quả làm việc. Hệ thống lương thưởng gắn kết với hiệu quả làm việc cá nhân, công bằng nội bộ và cạnh tranh so với bên ngoài, tạo cơ sở vững chắc để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh và mục tiêu chiến lược.

HR Asia là một trong những tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực nhân sự tại châu Á. Trụ sở đặt tại Malaysia, Singapore, Hong Kong và Thái Lan. Các ấn phẩm phát hành lưu hành rộng khắp các quốc gia với đối tượng độc giả là chuyên gia nhân sự cấp cao.